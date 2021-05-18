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Полезная информация о Буэнос-Айресе

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Местное время в Буэнос-Айресе
14:2557
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаБуэнос-Айрес
По-английскиBuenos Aires
Это столицаБуэнос-Айрес является столицей Аргентины
Население города13 076 300 чел.
АэропортыХорхе Ньюбери AEP, Министро Пистарини EZE
Часовой поясAmerica/Argentina/Buenos_Aires
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Буэнос-Айрес на карте

Буэнос-Айрес фото города
Буэнос-Айрес

Популярные экскурсии в Буэнос-Айресе

Поездка на водопады Игуасу
Поездка на водопады Игуасу
$
749
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Фиеста гаучо
Фиеста гаучо
$
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за чел.
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
$
200
за чел.
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
$
180
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Познакомиться с городом
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10 отзывов
$
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