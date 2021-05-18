Полезная информация о Буэнос-Айресе
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Местное время в Буэнос-Айресе
14:2557
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Буэнос-Айрес
|По-английски
|Buenos Aires
|Это столица
|Буэнос-Айрес является столицей Аргентины
|Население города
|13 076 300 чел.
|Аэропорты
|Хорхе Ньюбери AEP, Министро Пистарини EZE
|Часовой пояс
|America/Argentina/Buenos_Aires
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря
Где находится Буэнос-Айрес на карте
Буэнос-Айрес
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