Описание тура
Исследуйте величественные ледники, восхищайтесь грандиозными пейзажами и окунитесь в атмосферу вечной красоты и таинственности Анд.
Этот самый далекий и такой манящий регион готов влюбить вас в себя. Начинайте знакомство с Латинской Америкой с нами мы покажем вам самые невероятные и труднодоступные места.
Кстати, визы для граждан Рф здесь не нужны
Программа тура по дням
Прилёт в Буэнос Айрес. Отдых
Сегодня мы гостеприимно встречаем вас в аэропорту и на трансфере сопровождаем в шикарный отель. Да, вы очень устали, потому что перелет был долгий, кресло не такое удобное, как домашний диванчик, а малыш на соседнем кресле плакал несколько часов подряд. Мы понимаем. Поэтому, на сегодня не планируем никаких активностей, чтобы вы могли неспешно разместиться в номере и отдохнуть. Но, если мы недооценили вашу мощь, и вы полны сил и энергии, можете потихоньку начать знакомство с городом и прогуляться по близлежащим достопримечательностям. Только не потеряйтесь ведь вечером нас ждёт вкусный ужин, где мы познакомимся с группой.
Ночь в Буэнос Айрес
Буэнос-Айрес
Ну вот, все отдохнули и выспались. Пора отправляться навстречу приключениям. Сегодня будем гулять по невероятно красивым улочкам Буэнос-Айреса. Нас ждут колорит, атмосфера и архитектура самой европейской столицы Южной Америки. Увидим главную центральную площадь Майя, посмотрим на классические достопримечательности города, такие как розовый Дворец Президента и театр Колумба, пройдёмся по колониальному району Сан-Тельмо и улицам с разноцветными домами района Ла-Бока. Заглянем в современный лухари район города - Пуэрто Мадеро, где старинная застройка гармонично сочетается с элитными новостройками.
Поужинаем в одном из атмосферных ресторанчиков и вернемся в отель. Ночь в Буэнос Айрес.
Перелёт в Ушуаю. Канал Бигль
Завтракаем и отправляемся в аэропорт, чтобы через 3.5 часа приземлиться на Огненной Земле в самом южном городе планеты Ушуая (дальше только льды Антарктиды). Заселяемся в отель. После обеда выезжаем в Национальный парк Тьерра дель Фуэго, где нас ждёт 5-ти километровый трекинг вдоль живописного канала Бигль. Самые горячие парни и девчонки смогут даже искупаться в его ледяных водах. Если повезет, увидим тюленей и пингвинов. Заглянем в самую южную почту мира, чтобы отправить открытки друзьям и тётушкам, а затем вернемся в Ушуаю, где нас ждёт сытный ужин.
Ночь в Ушуая
Лагуна Эсмеральда
После завтрака потуже затянем ремни и отправимся к Лагуне Эсмеральда. Длина маршрута примерно 8 км. Минуя торфяное болото, лес и ручей, мы окажемся у лагуны, расположенной между горами. Здесь, любуясь ледниками позади нас, устроим привал и насладимся перекусом. Также увидим громадные плотины, которые строят инженеры леса бобры.
Примерно к 16.00 часам вернемся в Ушуаю, вкусно пообедаем и отдохнём. Вечер сегодня свободный, можно будет изучить город, а можно помассировать уставшие ноги и завалиться в спячку до утра.
Ночь в Ушуая
Пунто-Аренас, Пингвины
Рано утром мы отправимся из Пунта-Аренаса в путешествие к пингвинам. Нас ждет короткая поездка на автобусе (около 40 минут), после чего мы пересаживаемся на катер и отправляемся на остров Магдалена. Здесь нас ждет удивительная встреча с колониями пингвинов двух видов — папуа и магеллановыми. Погуляем среди этих очаровательных птиц в их естественной среде обитания и сделаем красивые фотографии.
После возвращения в отель, собираем вещи и в 13.00 на трансфере отправляемся в Пуэрто Наталес (2 часа в пути). По приезду заселяемся в атмосферный отель, где будем принимать горячие ванны с видом на Анды. Красиво жить не запретишь, что тут скажешь
Переезд в Чили. Пунто-Аренас
Сегодня нам предстоит долгий переезд на комфортабельных туристических автобусах. Дорога займёт примерно 7 часов. Автобусы будут не частные, кроме нас на них поедут и другие пассажиры, направляющиеся в Чили.
На пароме пересечём Магелланов пролив (если повезёт, увидим дельфинов!), затем минуем границу с Чили и ближе к вечеру окажемся в конечном пункте. Несмотря на то, что мы целый день проведём в дороге, скучно не будет. От видов, которые будут нас окружать на протяжении всего этого дня, захватывает дух: бескрайние равнины, обрамленные поясом гор, вольно пасущиеся ламы и гуанако. На ночёвку остановимся в г. Пунто-Аренас, куда прибудем примерно в 19.00 часов. Поужинаем, прогуляемся по набережной и отдохнём.
Башни Торрес
Сегодня нас ждет один из самых впечатляющих и одновременно сложных дней тура. В 6.30 утра мы отправляемся в Торрес дель Пайне на башни Торрес. Башни Торрес являются визитной карточкой Национального парка.
Это не только красивая природная достопримечательность, но и символ сохранения природного богатства Чили, а также одно из самых впечатляющих мест для активного туризма и приключений. Пешая прогулка займёт целый день, пройдём 21 км, поэтому важно оценить свою физическую подготовку. В пути будем делать несколько привалов, чтобы подкрепится. Ланч-бокс для перекуса во время треков - за наш счёт. Мелочь, а приятно) Поздно вечером возвращаемся в отель, уставшие, но довольные. Ужинаем и ложимся отдыхать.
Национальный парк Торрес Дель Пайне
Сегодня в 8.30 стартуем в Национальный парк Торрес дель Пейне, где нас ждут просто нереально красивые виды. Парк поражает своими разнообразными ландшафтами. Здесь можно увидеть и сверкающие ледяные поля, сине-зеленые лагуны, золотистые луга и тихие речные деревеньки.
Здесь мы совершим обзорную радиальную прогулку по парку, поднимемся на самые живописные точки Миродор Куэрнос и Мирадор Кондор. Кроме того, по пути столько смотровых площадок, что ваша память на телефоне моментально заполнится от количества фотографий. Пообедаем в ресторане с шикарным видом на гору Куэрнос. Вечером возвращаемся в Пуэрто-Наталес, чтобы отдохнуть в комфортном отеле со всеми удобствами.
Переезд в Эль-Калафате
Завтракаем, садимся на общественный автобус и возвращаемся в Аргентину - в небольшой туристический городок Эль-Калафате, что находится в сердце Патагонии (в дороге проведём 6 часов).
После обеда и отдыха прогуляемся в городской национальный заповедник, чтобы полюбоваться розовыми фламинго и еще множеством разных диковинных птиц. Вечером устроим ужин в атмосферном мясном ресторанчике и подготовимся к встрече с ледяным красавцем великим ледником Перито Морено!
Эль-Чалтен. Гора Фицрой
Сегодня нас ждет захватывающая радиальная прогулка к известной и величественной горе Фицрой.
Мы сможем подняться на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на величественные вершины Фицроя и окружающую природу. Здесь вы почувствуете себя маленькими перед этими великолепными горами, покрытыми вечным снегом и грозными скалами. Не оставим без внимания и озеро, расположенное у подножия горы.
Длина трека 22 км, а весь путь займет 8-10 часов. Те, кто устал лазать по скалам, смогут остаться в отеле. Эль-Чалтен очень атмосферный и уютный городок, напоминающий швейцарскую деревушку, здесь можно отлично и расслаблено провести время. По возвращению ужинаем и делимся впечатлениями.
Ледник Перито-Морено
В этот день начнём нашу экскурсию в национальный парк к леднику Перито-Морено. Зрелищефантастическое! Ледник не только невероятно фотогеничен, но ещё и постоянно продвигается к берегу, так что есть шанс услышать раскаты грома ломающегося льда и увидеть огромные ледяные глыбы, падающие в воду.
Здесь мы возьмем кораблик, на котором подплывем совсем близко. Во второй половине дня прогуляемся по видовым дорожкам откуда открываются панорамы на ледник. Желающие смогут прогуляться по леднику в кошках. Стоимость острых ощущений составит примерно 200$. Вечером выезжаем в небольшой городок Эль-Чалтен. В пути проведём около 3-х часов. Выслушав мини лекцию о правилах поведения в Национальном парке, разместимся в нашем отеле и сытно поужинаем. Завтра нас ждет сложный трек к подножью горы Фицрой.
Буэнос-Айрес. Завершение короткой программы
Возвращаемся на автобусе в Эль-Калафате (2 часа), откуда вылетаем в красавец Буэнос-Айрес. Посвятим свободное время паркам и скверам этого замечательного города. Особо энергичные и импозантные смогут посетить мастер-класс по танго, чтобы сразить всех на новогоднем корпоративе. Вечером устраиваем прощальный ужин.
А для желающих, на следующий день мы организуем встречу с одним из чудес света - водопадами Игуасу и знаменитой Глоткой Дьявола!
Вылет домой
Участники короткой программы (13 дней, без водопадов Игуасу) сегодня вылетают домой. Трансфер в аэропорт. (Дополнительно) Водопады Игуасу: Путешественники, желающие увидеть что-то еще более грандиозное, могут добавить 2 дополнительных дня для посещения самого величественного водопада мира Игуасу, как с аргентинской, так и с бразильской стороны. Программу смотрите ниже! Дополнительная оплата в размере 750$
День 13. Сегодня мы летим в Игуасу, где увидим один из самых больших в мире водопадов с аргентинской стороны. Самые смелые смогут прокатиться на катере и подобраться к водопадам почти вплотную. Поверьте эмоции незабываемые.
День 14. Водопады Игуасу (Бразильская сторона)Просыпаемся и отправляемся на территорию Бразилии, откуда открываются самые красивые панорамные виды на водопад Игуасу. Желающие смогут полетать над водопадом на вертолете. Кабина вмещает до 5-ти пассажиров, стоимость за одного человека составит 150$. Заглянем в парк птиц, где представлено 900 видов экзотических попугаев, фламинго, туканов и других пернатых в их естественной среде обитания.
День 15. Возвращение в Буэнос-Айрес! Возвращаемся в Буэнос-Айрес. Делимся впечатлениями, смотрим фотки, обнимаемся и обещаем друг другу отправиться в ещё одно путешествие! Счастливые и уставшие разъезжаемся по домам. Ночь в Буэнос Айрес Важно! Обратный вылет рекомендуем брать на следующий день после окончания программы тура, по причине частой задержки рейсов в Буэнос Айрес.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь с покупкой авиабилетов
- Встреча в аэропорту в 1 день тура
- 2-местное проживание в отелях 3-4
- Завтраки в отелях
- Все трансферы по программе
- Внутренние авиаперелёты
- Багаж на внутренних авиаперелётах до 15 кг
- Услуги местных русскоговорящих гидов
- Экскурсия по Буэнос-Айресу
- Поездка к пингвинам
- Все указанные в программе активности
- Входные билеты в национальные парки
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Буэнос-Айрес и обратно
- Расходы на обеды и ужины (около 600$)
- Доплата за багаж на внутренних авиаперелётах
- Другие траты, не связанные с программой тура
О чём нужно знать до поездки
Для путешествия по Патагонии вам Не придётся оформлять визы и делать прививки. Всё, что необходимо иметь при себе загранпаспорт и комфортную на любую погоду одежду.
Поездка на водопады Игуасу опциональна. Вы можете выбрать короткий вариант тура.
Тур трекинговый, потому обязательно иметь комфортную одежду на любые погодные условия в горах и хорошую физическую подготовку.
В стоимость тура уже включён багаж на внутренних перелётах, но, если вес вашего багажа будет превышать 15 кг + 5 кг ручной, понадобится доплата.
Автобусы, на которых будем передвигаться между населёнными пунктами, будут только для нашей группы. Исключение шестой и десятый дни путешествия.
С собой рекомендуем взять туристический рюкзак. С ним значительно удобнее путешествовать по маршруту.
Каждого участника тура мы встретим в аэропорту. Если будут вопросы, поможем на любом этапе путешествия.
Взять с собой
Одежда
брюки штормовые с мембраной
непромокаемая куртка с мембраной (например, Gore-Tex)
пуховая куртка/жилетка на -10С
термобельё: штаны и кофта с длинным рукавом (2 комплекта, 1-для сна, 2-для переходов)
футболка с длинным рукавом, лонгслив (2-3шт.)
перчатки флисовые, легкие
бафф (1-2шт.)
шерстяная или флисовая шапка
лёгкий головной убор
дождевик (пончо)
носки трекинговые, легкие (2-3 пары)
куртка из флиса или полартека (2шт.)
спортивный костюм
купальник/плавки (для бассейна при отеле)
Обувь
треккинговые полуботинки/ удобные кроссовки
сандали /сланцы/кроксы
Снаряжение
рюкзак/чемодан с которым вы приедете
туристический рюкзак для радиальных прогулок (20-30л.)
накидка на рюкзак на случай дождя
налобный фонарик + запасные батарейки
солнцезащитные очки, степень защиты 3+
солнцезащитный крем, Spf 50
мыло, зубная щётка, паста
гигиеническая помада с Spf
термос, 1 литр (лёгкий)
бутылка для воды, 1 литр
носовые платки
личная аптечка
Медицинская страховка
Для участия в туре необходимо приобрести медицинскую страховку.
Это обойдется вам около 50$. Не переживайте! Мы поможем вам её оформить.
Если у вас есть хронические заболевания, возьмите все необходимые вам лекарства.
Личная Аптечка
Пожалуйста, подготовьте необходимые для путешествия медикаменты:
солнцезащитный крем с фактором защиты 50+
бинт нестерильный, 714 см 1 шт.
аспирин, трентал и нитроглицерин
лейкопластырь бактерицидный 2 шт.
лейкопластырь от мозолей Compeed
обезболивающее (например, ибупрофен) 1 уп.
уголь активированный 3 уп.
средство от простуды
капли от насморка
регидрон
пантенол (крем)
гигиеническую губную помаду с Spf
гигиенические влажные салфетки
изотоник, глутамин и Bca (пить в течении пути)
другие лекарства, необходимые именно вам
Пожелания к путешественнику
Несмотря на среднюю нагрузку по маршруту, рекомендую уделить внимание тренировкам и питанию. Тогда путешествие станет для вас еще более радостным. Мы обязательно вышлем всю необходимую информацию в общий чат группы.