Патагония: Аргентина, Чили и Бразилия

Откройте волшебство Андских гор и ледников в удивительном туре по Аргентине и Чили
Описание тура

Исследуйте величественные ледники, восхищайтесь грандиозными пейзажами и окунитесь в атмосферу вечной красоты и таинственности Анд.

Этот самый далекий и такой манящий регион готов влюбить вас в себя. Начинайте знакомство с Латинской Америкой с нами мы покажем вам самые невероятные и труднодоступные места.

Кстати, визы для граждан Рф здесь не нужны

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Буэнос Айрес. Отдых

Сегодня мы гостеприимно встречаем вас в аэропорту и на трансфере сопровождаем в шикарный отель. Да, вы очень устали, потому что перелет был долгий, кресло не такое удобное, как домашний диванчик, а малыш на соседнем кресле плакал несколько часов подряд. Мы понимаем. Поэтому, на сегодня не планируем никаких активностей, чтобы вы могли неспешно разместиться в номере и отдохнуть. Но, если мы недооценили вашу мощь, и вы полны сил и энергии, можете потихоньку начать знакомство с городом и прогуляться по близлежащим достопримечательностям. Только не потеряйтесь ведь вечером нас ждёт вкусный ужин, где мы познакомимся с группой.

Ночь в Буэнос Айрес

2 день

Буэнос-Айрес

Ну вот, все отдохнули и выспались. Пора отправляться навстречу приключениям. Сегодня будем гулять по невероятно красивым улочкам Буэнос-Айреса. Нас ждут колорит, атмосфера и архитектура самой европейской столицы Южной Америки. Увидим главную центральную площадь Майя, посмотрим на классические достопримечательности города, такие как розовый Дворец Президента и театр Колумба, пройдёмся по колониальному району Сан-Тельмо и улицам с разноцветными домами района Ла-Бока. Заглянем в современный лухари район города - Пуэрто Мадеро, где старинная застройка гармонично сочетается с элитными новостройками.

Поужинаем в одном из атмосферных ресторанчиков и вернемся в отель. Ночь в Буэнос Айрес.

3 день

Перелёт в Ушуаю. Канал Бигль

Завтракаем и отправляемся в аэропорт, чтобы через 3.5 часа приземлиться на Огненной Земле в самом южном городе планеты Ушуая (дальше только льды Антарктиды). Заселяемся в отель. После обеда выезжаем в Национальный парк Тьерра дель Фуэго, где нас ждёт 5-ти километровый трекинг вдоль живописного канала Бигль. Самые горячие парни и девчонки смогут даже искупаться в его ледяных водах. Если повезет, увидим тюленей и пингвинов. Заглянем в самую южную почту мира, чтобы отправить открытки друзьям и тётушкам, а затем вернемся в Ушуаю, где нас ждёт сытный ужин.

Ночь в Ушуая

4 день

Лагуна Эсмеральда

После завтрака потуже затянем ремни и отправимся к Лагуне Эсмеральда. Длина маршрута примерно 8 км. Минуя торфяное болото, лес и ручей, мы окажемся у лагуны, расположенной между горами. Здесь, любуясь ледниками позади нас, устроим привал и насладимся перекусом. Также увидим громадные плотины, которые строят инженеры леса бобры.

Примерно к 16.00 часам вернемся в Ушуаю, вкусно пообедаем и отдохнём. Вечер сегодня свободный, можно будет изучить город, а можно помассировать уставшие ноги и завалиться в спячку до утра.

Ночь в Ушуая

5 день

Пунто-Аренас, Пингвины

Рано утром мы отправимся из Пунта-Аренаса в путешествие к пингвинам. Нас ждет короткая поездка на автобусе (около 40 минут), после чего мы пересаживаемся на катер и отправляемся на остров Магдалена. Здесь нас ждет удивительная встреча с колониями пингвинов двух видов — папуа и магеллановыми. Погуляем среди этих очаровательных птиц в их естественной среде обитания и сделаем красивые фотографии.

После возвращения в отель, собираем вещи и в 13.00 на трансфере отправляемся в Пуэрто Наталес (2 часа в пути). По приезду заселяемся в атмосферный отель, где будем принимать горячие ванны с видом на Анды. Красиво жить не запретишь, что тут скажешь

6 день

Переезд в Чили. Пунто-Аренас

Сегодня нам предстоит долгий переезд на комфортабельных туристических автобусах. Дорога займёт примерно 7 часов. Автобусы будут не частные, кроме нас на них поедут и другие пассажиры, направляющиеся в Чили.

На пароме пересечём Магелланов пролив (если повезёт, увидим дельфинов!), затем минуем границу с Чили и ближе к вечеру окажемся в конечном пункте. Несмотря на то, что мы целый день проведём в дороге, скучно не будет. От видов, которые будут нас окружать на протяжении всего этого дня, захватывает дух: бескрайние равнины, обрамленные поясом гор, вольно пасущиеся ламы и гуанако. На ночёвку остановимся в г. Пунто-Аренас, куда прибудем примерно в 19.00 часов. Поужинаем, прогуляемся по набережной и отдохнём.

7 день

Башни Торрес

Сегодня нас ждет один из самых впечатляющих и одновременно сложных дней тура. В 6.30 утра мы отправляемся в Торрес дель Пайне на башни Торрес. Башни Торрес являются визитной карточкой Национального парка.

Это не только красивая природная достопримечательность, но и символ сохранения природного богатства Чили, а также одно из самых впечатляющих мест для активного туризма и приключений. Пешая прогулка займёт целый день, пройдём 21 км, поэтому важно оценить свою физическую подготовку. В пути будем делать несколько привалов, чтобы подкрепится. Ланч-бокс для перекуса во время треков - за наш счёт. Мелочь, а приятно) Поздно вечером возвращаемся в отель, уставшие, но довольные. Ужинаем и ложимся отдыхать.

8 день

Национальный парк Торрес Дель Пайне

Сегодня в 8.30 стартуем в Национальный парк Торрес дель Пейне, где нас ждут просто нереально красивые виды. Парк поражает своими разнообразными ландшафтами. Здесь можно увидеть и сверкающие ледяные поля, сине-зеленые лагуны, золотистые луга и тихие речные деревеньки.

Здесь мы совершим обзорную радиальную прогулку по парку, поднимемся на самые живописные точки Миродор Куэрнос и Мирадор Кондор. Кроме того, по пути столько смотровых площадок, что ваша память на телефоне моментально заполнится от количества фотографий. Пообедаем в ресторане с шикарным видом на гору Куэрнос. Вечером возвращаемся в Пуэрто-Наталес, чтобы отдохнуть в комфортном отеле со всеми удобствами.

9 день

Переезд в Эль-Калафате

Завтракаем, садимся на общественный автобус и возвращаемся в Аргентину - в небольшой туристический городок Эль-Калафате, что находится в сердце Патагонии (в дороге проведём 6 часов).

После обеда и отдыха прогуляемся в городской национальный заповедник, чтобы полюбоваться розовыми фламинго и еще множеством разных диковинных птиц. Вечером устроим ужин в атмосферном мясном ресторанчике и подготовимся к встрече с ледяным красавцем великим ледником Перито Морено!

10 день

Эль-Чалтен. Гора Фицрой

Сегодня нас ждет захватывающая радиальная прогулка к известной и величественной горе Фицрой.

Мы сможем подняться на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на величественные вершины Фицроя и окружающую природу. Здесь вы почувствуете себя маленькими перед этими великолепными горами, покрытыми вечным снегом и грозными скалами. Не оставим без внимания и озеро, расположенное у подножия горы.

Длина трека 22 км, а весь путь займет 8-10 часов. Те, кто устал лазать по скалам, смогут остаться в отеле. Эль-Чалтен очень атмосферный и уютный городок, напоминающий швейцарскую деревушку, здесь можно отлично и расслаблено провести время. По возвращению ужинаем и делимся впечатлениями.

11 день

Ледник Перито-Морено

В этот день начнём нашу экскурсию в национальный парк к леднику Перито-Морено. Зрелищефантастическое! Ледник не только невероятно фотогеничен, но ещё и постоянно продвигается к берегу, так что есть шанс услышать раскаты грома ломающегося льда и увидеть огромные ледяные глыбы, падающие в воду.

Здесь мы возьмем кораблик, на котором подплывем совсем близко. Во второй половине дня прогуляемся по видовым дорожкам откуда открываются панорамы на ледник. Желающие смогут прогуляться по леднику в кошках. Стоимость острых ощущений составит примерно 200$. Вечером выезжаем в небольшой городок Эль-Чалтен. В пути проведём около 3-х часов. Выслушав мини лекцию о правилах поведения в Национальном парке, разместимся в нашем отеле и сытно поужинаем. Завтра нас ждет сложный трек к подножью горы Фицрой.

12 день

Буэнос-Айрес. Завершение короткой программы

Возвращаемся на автобусе в Эль-Калафате (2 часа), откуда вылетаем в красавец Буэнос-Айрес. Посвятим свободное время паркам и скверам этого замечательного города. Особо энергичные и импозантные смогут посетить мастер-класс по танго, чтобы сразить всех на новогоднем корпоративе. Вечером устраиваем прощальный ужин.

А для желающих, на следующий день мы организуем встречу с одним из чудес света - водопадами Игуасу и знаменитой Глоткой Дьявола!

13 день

Вылет домой

Участники короткой программы (13 дней, без водопадов Игуасу) сегодня вылетают домой. Трансфер в аэропорт. (Дополнительно) Водопады Игуасу: Путешественники, желающие увидеть что-то еще более грандиозное, могут добавить 2 дополнительных дня для посещения самого величественного водопада мира Игуасу, как с аргентинской, так и с бразильской стороны. Программу смотрите ниже! Дополнительная оплата в размере 750$

День 13. Сегодня мы летим в Игуасу, где увидим один из самых больших в мире водопадов с аргентинской стороны. Самые смелые смогут прокатиться на катере и подобраться к водопадам почти вплотную. Поверьте эмоции незабываемые.

День 14. Водопады Игуасу (Бразильская сторона)Просыпаемся и отправляемся на территорию Бразилии, откуда открываются самые красивые панорамные виды на водопад Игуасу. Желающие смогут полетать над водопадом на вертолете. Кабина вмещает до 5-ти пассажиров, стоимость за одного человека составит 150$. Заглянем в парк птиц, где представлено 900 видов экзотических попугаев, фламинго, туканов и других пернатых в их естественной среде обитания.

День 15. Возвращение в Буэнос-Айрес! Возвращаемся в Буэнос-Айрес. Делимся впечатлениями, смотрим фотки, обнимаемся и обещаем друг другу отправиться в ещё одно путешествие! Счастливые и уставшие разъезжаемся по домам. Ночь в Буэнос Айрес Важно! Обратный вылет рекомендуем брать на следующий день после окончания программы тура, по причине частой задержки рейсов в Буэнос Айрес.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Помощь с покупкой авиабилетов
  • Встреча в аэропорту в 1 день тура
  • 2-местное проживание в отелях 3-4
  • Завтраки в отелях
  • Все трансферы по программе
  • Внутренние авиаперелёты
  • Багаж на внутренних авиаперелётах до 15 кг
  • Услуги местных русскоговорящих гидов
  • Экскурсия по Буэнос-Айресу
  • Поездка к пингвинам
  • Все указанные в программе активности
  • Входные билеты в национальные парки
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в Буэнос-Айрес и обратно
  • Расходы на обеды и ужины (около 600$)
  • Доплата за багаж на внутренних авиаперелётах
  • Другие траты, не связанные с программой тура
О чём нужно знать до поездки

Для путешествия по Патагонии вам Не придётся оформлять визы и делать прививки. Всё, что необходимо иметь при себе загранпаспорт и комфортную на любую погоду одежду.

Поездка на водопады Игуасу опциональна. Вы можете выбрать короткий вариант тура.

Тур трекинговый, потому обязательно иметь комфортную одежду на любые погодные условия в горах и хорошую физическую подготовку.

В стоимость тура уже включён багаж на внутренних перелётах, но, если вес вашего багажа будет превышать 15 кг + 5 кг ручной, понадобится доплата.

Автобусы, на которых будем передвигаться между населёнными пунктами, будут только для нашей группы. Исключение шестой и десятый дни путешествия.

С собой рекомендуем взять туристический рюкзак. С ним значительно удобнее путешествовать по маршруту.

Каждого участника тура мы встретим в аэропорту. Если будут вопросы, поможем на любом этапе путешествия.

Взять с собой

Одежда

  • брюки штормовые с мембраной

  • непромокаемая куртка с мембраной (например, Gore-Tex)

  • пуховая куртка/жилетка на -10С

  • термобельё: штаны и кофта с длинным рукавом (2 комплекта, 1-для сна, 2-для переходов)

  • футболка с длинным рукавом, лонгслив (2-3шт.)

  • перчатки флисовые, легкие

  • бафф (1-2шт.)

  • шерстяная или флисовая шапка

  • лёгкий головной убор

  • дождевик (пончо)

  • носки трекинговые, легкие (2-3 пары)

  • куртка из флиса или полартека (2шт.)

  • спортивный костюм

  • купальник/плавки (для бассейна при отеле)

Обувь

  • треккинговые полуботинки/ удобные кроссовки

  • сандали /сланцы/кроксы

Снаряжение

  • рюкзак/чемодан с которым вы приедете

  • туристический рюкзак для радиальных прогулок (20-30л.)

  • накидка на рюкзак на случай дождя

  • налобный фонарик + запасные батарейки

  • солнцезащитные очки, степень защиты 3+

  • солнцезащитный крем, Spf 50

  • мыло, зубная щётка, паста

  • гигиеническая помада с Spf

  • термос, 1 литр (лёгкий)

  • бутылка для воды, 1 литр

  • носовые платки

  • личная аптечка

Медицинская страховка

Для участия в туре необходимо приобрести медицинскую страховку.

Это обойдется вам около 50$. Не переживайте! Мы поможем вам её оформить.

Если у вас есть хронические заболевания, возьмите все необходимые вам лекарства.

-------------------------------------------------------

Личная Аптечка

Пожалуйста, подготовьте необходимые для путешествия медикаменты:

солнцезащитный крем с фактором защиты 50+

бинт нестерильный, 714 см 1 шт.

аспирин, трентал и нитроглицерин

лейкопластырь бактерицидный 2 шт.

лейкопластырь от мозолей Compeed

обезболивающее (например, ибупрофен) 1 уп.

уголь активированный 3 уп.

средство от простуды

капли от насморка

регидрон

пантенол (крем)

гигиеническую губную помаду с Spf

гигиенические влажные салфетки

изотоник, глутамин и Bca (пить в течении пути)

другие лекарства, необходимые именно вам

Пожелания к путешественнику

Несмотря на среднюю нагрузку по маршруту, рекомендую уделить внимание тренировкам и питанию. Тогда путешествие станет для вас еще более радостным. Мы обязательно вышлем всю необходимую информацию в общий чат группы.

Визы
Для граждан Рф виза не требуются ни в одну страну по нашему маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Ответственный и надежный капитан команды, для которого безопасность и позитивное настроение в группе превыше всего. Лично провел более 40 групповых и индивидуальных туров по всему миру. Получил 117 отзывов и все с оценкой 5. Побывал на вершинах Эльбруса, Арарата, Казбека, Килиманджаро и готовится подняться на Эверест. Мечта - организовать тур в космос.

