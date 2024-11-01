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На автобусе 12 дней Отпуск в стране контрастов: большое путешествие по Аргентине в компании эксперта-биолога Полюбоваться шедеврами природы, увидеть аргентинское танго и патагонские танцы и самый южный маяк Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, поздний вечер «Аргентина — это своеобразная планета в миниатюре, где удивительно щедро рассыпаны природные чудеса, и в этом туре мы собрали максимум живописных локаций» $ 8 150 за человека На автобусе На катере 12 дней Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре... «Первым делом мы поедем в Лагуна Нимез — природный заповедник у озера Архентино, где обитает множество птиц: фламинго, лебедей, чибисов, ястребов и многих других» $ 8 150 за человека На машине 10 дней В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам Посмотреть на ледник Перито Морено, посетить парк «Торрес-дель-Пайне» и погулять по Буэнос-Айресу Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, время - по договорённости «Прокатимся вдоль него на лодке и прогуляемся по тропам, наслаждаясь невероятными пейзажами» $ 4 000 за человека Все туры Буэнос-Айреса

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Природа и пейзажи»

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