Ребята, хочу вам еще раз сказать огромное спасибо за это путешествие, а всем остальным - за чудесную компанию💛 мне кажется,

я еще никогда в жизни не говорила так часто слово «красиво»)) сегодня проявила пленку, аж слезы навернулись, пипец там блин красиво! 😭

В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам

Поездка показала неожиданно для меня, невероятное место. И во многом это случилось благодаря вам, а так же не менее замечательной

компании. Дрим-тим, не иначе) Эта поездка навсегда в моем сердечке. Огромное вам спасибо за этот трип, буду счастлив снова отправиться с вами в путешествие

В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам

М Мария

В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам

Спасибо вам с Никитой огромное еще раз. Меня никак не отпускает. Я закрываю глаза и передо мной проносятся все эти невероятные пейзажи. Спасибо вам за организацию, теплоту, заботу, комфорт на каждом этапе нашего путешествия! Мечтаю снова отправиться с вами в путешествие☺️"