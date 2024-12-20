Патагония: Аргентина, Чили и Бразилия
Откройте волшебство Андских гор и ледников в удивительном туре по Аргентине и Чили
«После обеда выезжаем в Национальный парк Тьерра дель Фуэго, где нас ждёт 5-ти километровый трекинг вдоль живописного канала Бигль»
21 ноя в 10:00
30 дек в 10:00
от 375 819 ₽ за человека
Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
«Обеды, ужины и перекусы во время треккингов оплачиваются самостоятельно»
19 окт в 10:00
$2950 за человека
Влюбиться в природу Южной Америки: большое активное путешествие в Патагонию с треккингами и круизом
Увидеть магеллановых пингвинов, дойти до лагуны Эсмеральда и подняться к башням Торрес
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от времени в...
«Это трекинговый маршрут, поэтому важно иметь комфортную одежду и хорошую физическую форму»
2 ноя в 10:00
10 мар в 10:00
321 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВасилиса20 декабря 2024В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городамРебята, хочу вам еще раз сказать огромное спасибо за это путешествие, а всем остальным - за чудесную компанию💛 мне кажется,
- ААртем26 ноября 2024В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городамПоездка показала неожиданно для меня, невероятное место. И во многом это случилось благодаря вам, а так же не менее замечательной
- ММария31 октября 2024В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городамСпасибо вам с Никитой огромное еще раз. Меня никак не отпускает. Я закрываю глаза и передо мной проносятся все эти невероятные пейзажи. Спасибо вам за организацию, теплоту, заботу, комфорт на каждом этапе нашего путешествия! Мечтаю снова отправиться с вами в путешествие☺️"
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Треккинг и походы»
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