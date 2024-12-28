Приглашаем встретить 2025 год на борту лайнера, идущего посреди ледников, фьордов и айсбергов.Это не просто путешествие, а настоящая экспедиция! Вместе с нами отправятся опытные эксперты, которые расскажут интересные факты про

Белый континент и его обитателей. Кстати, об обитателях. Их мы увидим вживую: тюленей, дельфинов, морских котиков и леопардов. В стоимость включено 3-разовое питание и проживание в шикарных каютах в скандинавском стиле с отдельным санузлом. А ещё на судне есть библиотека, SPA, лаборатория и спортивный зал.

Описание тура

Организационные детали

Температура колеблется в диапазоне от −2 градусов Цельсия до 5 градусов Цельсия. В море Росса может быть значительно холоднее, с падением температуры до −20 градусов Цельсия. Приготовьтесь к температуре −5 градусов Цельсия, но при холодном ветре температура будет ощущаться ниже.

Что взять с собой?

- Обувь и одежда для городов, где начинается и заканчивается круиз;

- Водонепроницаемые брюки для высадок (обязательно!);

- Шерстяной свитер, флисовая кофта;

- Жилетка или толстовка;

- Термобелье (2 комплекта);

- Водолазка и рубашка;

- Несколько футболок;

- Джинсы или другие удобные брюки;

- Спортивная одежда для занятий спортом на борту;

- Купальная одежда для посещения SPA и бассейна на борту;

- Варежки, перчатки и вкладыши для перчаток (2 пары);

- Теплая ветрозащитка шапка;

- Теплая манишка или шарф;

- Балаклава;

- Теплые носки (несколько пар);

- Туристическая пенка – хоба (по желанию);

- Кроссовки или удобные ботинки, в которых будет комфортно и на борту;

- Темные очки с защитой от ультрафиолета и солнцезащитные средства для кожи и губ;

- Фотоаппарат, дополнительные карты памяти и флешки, сменные аккумуляторы и объективы;

- Водонепроницаемый чехол для техники;

- Ноутбук или планшет для заметок и загрузки фотографий;

- Зарядные устройства для техники, адаптеры, пауэрбанк;

- Водонепроницаемый рюкзак для высадок;

- Водонепроницаемый герметичный чехол для фотоаппарата и другой техники;

- Предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;

- Документы

Для береговых экскурсий и высадок вам будут предоставлены:

- Фирменные теплые водо- и ветронепроницаемые парки (её можно будет забрать домой в качестве сувенира)

- Многоразовая бутылка для воды

- Спасательный жилет

- Непромокаемые резиновые сапоги Muck Boot