В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне

Понаблюдать за пингвинами, исследовать антарктические острова и послушать лекции спикеров
Приглашаем встретить 2025 год на борту лайнера, идущего посреди ледников, фьордов и айсбергов.

Это не просто путешествие, а настоящая экспедиция! Вместе с нами отправятся опытные эксперты, которые расскажут интересные факты про
читать дальше

Белый континент и его обитателей. Кстати, об обитателях. Их мы увидим вживую: тюленей, дельфинов, морских котиков и леопардов.

В стоимость включено 3-разовое питание и проживание в шикарных каютах в скандинавском стиле с отдельным санузлом. А ещё на судне есть библиотека, SPA, лаборатория и спортивный зал.

В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне
В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне
В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Температура колеблется в диапазоне от −2 градусов Цельсия до 5 градусов Цельсия. В море Росса может быть значительно холоднее, с падением температуры до −20 градусов Цельсия. Приготовьтесь к температуре −5 градусов Цельсия, но при холодном ветре температура будет ощущаться ниже.

Что взять с собой?
- Обувь и одежда для городов, где начинается и заканчивается круиз;
- Водонепроницаемые брюки для высадок (обязательно!);
- Шерстяной свитер, флисовая кофта;
- Жилетка или толстовка;
- Термобелье (2 комплекта);
- Водолазка и рубашка;
- Несколько футболок;
- Джинсы или другие удобные брюки;
- Спортивная одежда для занятий спортом на борту;
- Купальная одежда для посещения SPA и бассейна на борту;
- Варежки, перчатки и вкладыши для перчаток (2 пары);
- Теплая ветрозащитка шапка;
- Теплая манишка или шарф;
- Балаклава;
- Теплые носки (несколько пар);
- Туристическая пенка – хоба (по желанию);
- Кроссовки или удобные ботинки, в которых будет комфортно и на борту;
- Темные очки с защитой от ультрафиолета и солнцезащитные средства для кожи и губ;
- Фотоаппарат, дополнительные карты памяти и флешки, сменные аккумуляторы и объективы;
- Водонепроницаемый чехол для техники;
- Ноутбук или планшет для заметок и загрузки фотографий;
- Зарядные устройства для техники, адаптеры, пауэрбанк;
- Водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- Водонепроницаемый герметичный чехол для фотоаппарата и другой техники;
- Предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- Документы

Для береговых экскурсий и высадок вам будут предоставлены:
- Фирменные теплые водо- и ветронепроницаемые парки (её можно будет забрать домой в качестве сувенира)
- Многоразовая бутылка для воды
- Спасательный жилет
- Непромокаемые резиновые сапоги Muck Boot

Проживание. В первую ночь остановимся в отеле Alvear Icon 5* в Буэнос-Айресе. Затем будем жить в каютах лайнера SH Vega. Возможно размещение в разных каютах.

  • Каюта с окном и видом на океан. В зоне гостиной есть диван, кофейный столик и плазменный ТВ. Зона спальни оснащена двуспальной кроватью, конвертируемой в две односпальные кровати по запросу. В ванной — душевая кабина.
  • Каюта с балконом. Зона спальни оснащена двуспальной кроватью, конвертируемой в две односпальные кровати по запросу. Элегантная ванная комната оборудована душевой кабиной.
  • Сьют. Спальня оснащена кроватью размера superking, а интерьер выполнен в пастельных тонах. Гостиная оборудована голографическим камином с эффектом живого пламени. Элегантная ванная комната оснащена душем и ванной. Для большой семьи или компании Премиум Сьют можно объединить с соседней каютой с балконом, при этом общая площадь двух объединённых кают составит 72 м2.

К услугам гостей во всех каютах: интерактивное ТВ, мини-бар, сейф, система кондиционирования, меню подушек, фен Babyliss, банные халаты и тапочки, кофе-машина. Обслуживание кают 24/7 и круглосуточная прачечная самообслуживания на борту.

Стоимость тура указана при размещение в каюте с окном D4.

Максимальная вместимость судна — 158 гостей.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание на борту лайнера. Кофе, чай и безалкогольные напитки будут доступны вам в любое время.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Буэнос-Айрес

Встретим вас в аэропорту Буэнос-Айреса и отвезём в отель в одном из самых престижных районов города — Пуэрто Мадеро. В шаговой доступности залив Ла-Плата, набережная со множеством ресторанов и природный заповедник Костанера Сюр.

Питание: нет.

Добро пожаловать в Буэнос-АйресДобро пожаловать в Буэнос-АйресДобро пожаловать в Буэнос-АйресДобро пожаловать в Буэнос-АйресДобро пожаловать в Буэнос-АйресДобро пожаловать в Буэнос-АйресДобро пожаловать в Буэнос-Айрес
2 день

Все на борт

Утром отвезём вас во внутренний аэропорт, откуда вы перелетите в самый южный город мира — Ушуайю. Он спрятан в горах Огненной Земли. Местные пейзажи впечатлят вас ещё из окна самолёта! Из аэропорта — в порт, где мы взойдём на борт лайнера SH Vega.

Наслаждаясь приветственным коктейлем, вы познакомитесь с командой и экипажем. Затем нас пригласят на верхнюю палубу, чтобы полюбоваться городом Ушуайя и белоснежными вершинами. Но мы оставляем его позади, нас ждёт Антарктида!

Питание: завтрак в отеле, обед и ужин.

Все на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на бортВсе на борт
3 день

Пролив Дрейка

Время в круизе будем проводить, наблюдая за морскими обитателями, любуясь белоснежными видами и делая фотографии. Через пролив Дрейка мы пересечём Антарктическую конвергенцию — зону слияния разных водных масс. Явление удивительное, и оно привлекает птиц и животных. Если повезёт, всех их увидим: альбатросов, буревестников, дельфинов и китов. После пролива температура будет сильно понижаться — значит Антарктика совсем близко!

Питание: завтрак, обед и ужин.

Пролив ДрейкаПролив ДрейкаПролив ДрейкаПролив Дрейка
4 день

Встреча Нового года

В круизе будем не только отдыхать, но и узнавать новое. Команда полярных экспертов расскажет про освоение Антарктики и образование ледников, познакомит с флорой и фауной Белого континента и поделится интересными фактами. Нам проведут инструктаж по технике безопасности, и мы совершим высадки на надувных лодках Зодиак.

А ещё вы сможете расслабиться в SPA-салоне, позаниматься в тренажёрном зале или заглянуть в библиотеку, где есть много тематических книг и справочников.

Новый год встретим ярко и весело. Вас ждёт праздничная программа и ужин с офицерским составом и экспедиционной командой.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Встреча Нового годаВстреча Нового годаВстреча Нового годаВстреча Нового года
5 день

Исследуем острова Антарктики

Первый день года мы встретим среди ледников, айсбергов и невероятных фьордов. Наш лайнер окажется в «курортной зоне» Антарктиды, где из растительности — лишь мхи и лишайники. Зато мир фауны гораздо богаче! В течение 5-9 дней дважды в день мы будем высаживаться на антарктические острова и исследовать регион, подниматься на вершину холмов и фотографировать пингвинов.

Согласно природоохранным правилам, на побережье одновременно может находиться ограниченное количество людей. Поэтому будем делиться на группы: одни отправятся на морскую прогулку, а другие — на берег. Затем поменяемся местами.

До живописных и неизведанных бухт будем добираться на надувных лодках Зодиак.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Исследуем острова АнтарктикиИсследуем острова АнтарктикиИсследуем острова АнтарктикиИсследуем острова Антарктики
6 день

Южные Шетландские острова

Вот мы и достигли Южных Шетландских островов. Температура воздуха здесь выше, поэтому и растительность отличается от всего, что мы до этого видели. Например, поражают воображение разноцветные мхи. А ещё на местных пляжах можно увидеть кергеленских морских котиков, морских леопардов, тюленей, пингвинов и разных птиц.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Южные Шетландские островаЮжные Шетландские островаЮжные Шетландские островаЮжные Шетландские острова
7 день

Исследуем Арктику

Продолжаем нашу экспедицию. Будем высаживаться на острова, наблюдать за тюленями, пингвинами и другими обитателями. Если повезёт, увидим даже китов!

Питание: завтрак, обед и ужин.

Исследуем АрктикуИсследуем АрктикуИсследуем Арктику
8 день

Исследуем Арктику

Будем любоваться белоснежными просторами Белого континента и его обитателями.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Исследуем АрктикуИсследуем АрктикуИсследуем Арктику
9 день

Исследуем Арктику

План на день такой: много фотографировать красоты Арктики, наблюдать за пингвинами, гулять по островам и узнавать новое.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Исследуем АрктикуИсследуем АрктикуИсследуем Арктику
10 день

Празднуем Рождество

Начнём обратный путь в Ушуайю. Пейзажи вокруг будут уже знакомыми, но от этого не менее впечатляющими! Советуем подняться на капитанский мостик и побывать на главном посту управления судном. Члены экипажа с удовольствием ответят на все ваши вопросы, а может, вы сможете пообщаться даже с капитаном.

В уютной компании отпразднуем Рождество за торжественным ужином и прощальным капитанским коктейлем.

Празднуем РождествоПразднуем РождествоПразднуем Рождество
11 день

Обратная дорога

Плывём назад в Ушуайю.

Обратная дорогаОбратная дорогаОбратная дорога
12 день

Завершение путешествия

Наша экспедиция подошла к концу. Вскоре на горизонте появится Южная Америка, сменив уже привычные белоснежные пейзажи на горные вершины. Сойдём на берег и поедем в аэропорт города Ушуайя, чтобы улететь в Буэнос-Айрес.

Каждому участнику экспедиции мы отправим фильм с фото- и видеорепортажем о нашем невероятном круизе.

Завершение путешествияЗавершение путешествия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$16 280
Для бронирования достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Внутренний перелёт из Буэнос-Айреса до Ушуайя и обратно (эконом)
  • Размещение в отеле 5* перед круизом в Буэнос-Айресе (1 ночь с завтраком)
  • Все трансферы в Буэнос-Айресе и Ушуайе
  • Размещение на борту в каюте выбранной категории
  • 3-разовое питание на борту
  • Обслуживание номеров
  • Кофе, чай, безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки 24 часа в сутки
  • Лекционные программы экспедиционных экспертов и приглашённых спикеров
  • Все высадки на надувных лодках и береговые экскурсии под руководством нашей опытной экспедиционной команды
  • Фирменная парка
  • Резиновые сапоги для высадки на берег
  • Базовый пакет Wi-Fi
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Буэнос-Айреса и обратно
  • Наземный тур в Аргентине до или после круиза
  • Обязательное медицинское страхование
  • Страхование от невыезда
  • Дополнительные экскурсии и катание на каяках (по желанию)
  • SPA и косметические процедуры
  • Услуги прачечной, покупки в розничных магазинах на борту
  • Стоимость тура при размещении в каюте с окном M4 - от $ 17 180
  • Стоимость тура при размещении в каюте с балконом M5 - от $ 19 148
  • Стоимость тура при размещении в каюте с балконом D6 - от $ 21 074
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

Похожие туры из Буэнос-Айреса

Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
На автобусе
На катере
12 дней
Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
31 окт в 10:00
$8 150 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Буэнос-Айресе
Все туры из Буэнос-Айреса
ХорошоТам