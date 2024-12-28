Это не просто путешествие, а настоящая экспедиция! Вместе с нами отправятся опытные эксперты, которые расскажут интересные факты про
Описание тура
Организационные детали
Температура колеблется в диапазоне от −2 градусов Цельсия до 5 градусов Цельсия. В море Росса может быть значительно холоднее, с падением температуры до −20 градусов Цельсия. Приготовьтесь к температуре −5 градусов Цельсия, но при холодном ветре температура будет ощущаться ниже.
Что взять с собой?
- Обувь и одежда для городов, где начинается и заканчивается круиз;
- Водонепроницаемые брюки для высадок (обязательно!);
- Шерстяной свитер, флисовая кофта;
- Жилетка или толстовка;
- Термобелье (2 комплекта);
- Водолазка и рубашка;
- Несколько футболок;
- Джинсы или другие удобные брюки;
- Спортивная одежда для занятий спортом на борту;
- Купальная одежда для посещения SPA и бассейна на борту;
- Варежки, перчатки и вкладыши для перчаток (2 пары);
- Теплая ветрозащитка шапка;
- Теплая манишка или шарф;
- Балаклава;
- Теплые носки (несколько пар);
- Туристическая пенка – хоба (по желанию);
- Кроссовки или удобные ботинки, в которых будет комфортно и на борту;
- Темные очки с защитой от ультрафиолета и солнцезащитные средства для кожи и губ;
- Фотоаппарат, дополнительные карты памяти и флешки, сменные аккумуляторы и объективы;
- Водонепроницаемый чехол для техники;
- Ноутбук или планшет для заметок и загрузки фотографий;
- Зарядные устройства для техники, адаптеры, пауэрбанк;
- Водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- Водонепроницаемый герметичный чехол для фотоаппарата и другой техники;
- Предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- Документы
Для береговых экскурсий и высадок вам будут предоставлены:
- Фирменные теплые водо- и ветронепроницаемые парки (её можно будет забрать домой в качестве сувенира)
- Многоразовая бутылка для воды
- Спасательный жилет
- Непромокаемые резиновые сапоги Muck Boot
Проживание. В первую ночь остановимся в отеле Alvear Icon 5* в Буэнос-Айресе. Затем будем жить в каютах лайнера SH Vega. Возможно размещение в разных каютах.
- Каюта с окном и видом на океан. В зоне гостиной есть диван, кофейный столик и плазменный ТВ. Зона спальни оснащена двуспальной кроватью, конвертируемой в две односпальные кровати по запросу. В ванной — душевая кабина.
- Каюта с балконом. Зона спальни оснащена двуспальной кроватью, конвертируемой в две односпальные кровати по запросу. Элегантная ванная комната оборудована душевой кабиной.
- Сьют. Спальня оснащена кроватью размера superking, а интерьер выполнен в пастельных тонах. Гостиная оборудована голографическим камином с эффектом живого пламени. Элегантная ванная комната оснащена душем и ванной. Для большой семьи или компании Премиум Сьют можно объединить с соседней каютой с балконом, при этом общая площадь двух объединённых кают составит 72 м2.
К услугам гостей во всех каютах: интерактивное ТВ, мини-бар, сейф, система кондиционирования, меню подушек, фен Babyliss, банные халаты и тапочки, кофе-машина. Обслуживание кают 24/7 и круглосуточная прачечная самообслуживания на борту.
Стоимость тура указана при размещение в каюте с окном D4.
Максимальная вместимость судна — 158 гостей.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание на борту лайнера. Кофе, чай и безалкогольные напитки будут доступны вам в любое время.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Встретим вас в аэропорту Буэнос-Айреса и отвезём в отель в одном из самых престижных районов города — Пуэрто Мадеро. В шаговой доступности залив Ла-Плата, набережная со множеством ресторанов и природный заповедник Костанера Сюр.
Питание: нет.
Все на борт
Утром отвезём вас во внутренний аэропорт, откуда вы перелетите в самый южный город мира — Ушуайю. Он спрятан в горах Огненной Земли. Местные пейзажи впечатлят вас ещё из окна самолёта! Из аэропорта — в порт, где мы взойдём на борт лайнера SH Vega.
Наслаждаясь приветственным коктейлем, вы познакомитесь с командой и экипажем. Затем нас пригласят на верхнюю палубу, чтобы полюбоваться городом Ушуайя и белоснежными вершинами. Но мы оставляем его позади, нас ждёт Антарктида!
Питание: завтрак в отеле, обед и ужин.
Пролив Дрейка
Время в круизе будем проводить, наблюдая за морскими обитателями, любуясь белоснежными видами и делая фотографии. Через пролив Дрейка мы пересечём Антарктическую конвергенцию — зону слияния разных водных масс. Явление удивительное, и оно привлекает птиц и животных. Если повезёт, всех их увидим: альбатросов, буревестников, дельфинов и китов. После пролива температура будет сильно понижаться — значит Антарктика совсем близко!
Питание: завтрак, обед и ужин.
Встреча Нового года
В круизе будем не только отдыхать, но и узнавать новое. Команда полярных экспертов расскажет про освоение Антарктики и образование ледников, познакомит с флорой и фауной Белого континента и поделится интересными фактами. Нам проведут инструктаж по технике безопасности, и мы совершим высадки на надувных лодках Зодиак.
А ещё вы сможете расслабиться в SPA-салоне, позаниматься в тренажёрном зале или заглянуть в библиотеку, где есть много тематических книг и справочников.
Новый год встретим ярко и весело. Вас ждёт праздничная программа и ужин с офицерским составом и экспедиционной командой.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Исследуем острова Антарктики
Первый день года мы встретим среди ледников, айсбергов и невероятных фьордов. Наш лайнер окажется в «курортной зоне» Антарктиды, где из растительности — лишь мхи и лишайники. Зато мир фауны гораздо богаче! В течение 5-9 дней дважды в день мы будем высаживаться на антарктические острова и исследовать регион, подниматься на вершину холмов и фотографировать пингвинов.
Согласно природоохранным правилам, на побережье одновременно может находиться ограниченное количество людей. Поэтому будем делиться на группы: одни отправятся на морскую прогулку, а другие — на берег. Затем поменяемся местами.
До живописных и неизведанных бухт будем добираться на надувных лодках Зодиак.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Южные Шетландские острова
Вот мы и достигли Южных Шетландских островов. Температура воздуха здесь выше, поэтому и растительность отличается от всего, что мы до этого видели. Например, поражают воображение разноцветные мхи. А ещё на местных пляжах можно увидеть кергеленских морских котиков, морских леопардов, тюленей, пингвинов и разных птиц.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Исследуем Арктику
Продолжаем нашу экспедицию. Будем высаживаться на острова, наблюдать за тюленями, пингвинами и другими обитателями. Если повезёт, увидим даже китов!
Питание: завтрак, обед и ужин.
Исследуем Арктику
Будем любоваться белоснежными просторами Белого континента и его обитателями.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Исследуем Арктику
План на день такой: много фотографировать красоты Арктики, наблюдать за пингвинами, гулять по островам и узнавать новое.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Празднуем Рождество
Начнём обратный путь в Ушуайю. Пейзажи вокруг будут уже знакомыми, но от этого не менее впечатляющими! Советуем подняться на капитанский мостик и побывать на главном посту управления судном. Члены экипажа с удовольствием ответят на все ваши вопросы, а может, вы сможете пообщаться даже с капитаном.
В уютной компании отпразднуем Рождество за торжественным ужином и прощальным капитанским коктейлем.
Обратная дорога
Плывём назад в Ушуайю.
Завершение путешествия
Наша экспедиция подошла к концу. Вскоре на горизонте появится Южная Америка, сменив уже привычные белоснежные пейзажи на горные вершины. Сойдём на берег и поедем в аэропорт города Ушуайя, чтобы улететь в Буэнос-Айрес.
Каждому участнику экспедиции мы отправим фильм с фото- и видеорепортажем о нашем невероятном круизе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$16 280
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутренний перелёт из Буэнос-Айреса до Ушуайя и обратно (эконом)
- Размещение в отеле 5* перед круизом в Буэнос-Айресе (1 ночь с завтраком)
- Все трансферы в Буэнос-Айресе и Ушуайе
- Размещение на борту в каюте выбранной категории
- 3-разовое питание на борту
- Обслуживание номеров
- Кофе, чай, безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки 24 часа в сутки
- Лекционные программы экспедиционных экспертов и приглашённых спикеров
- Все высадки на надувных лодках и береговые экскурсии под руководством нашей опытной экспедиционной команды
- Фирменная парка
- Резиновые сапоги для высадки на берег
- Базовый пакет Wi-Fi
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Буэнос-Айреса и обратно
- Наземный тур в Аргентине до или после круиза
- Обязательное медицинское страхование
- Страхование от невыезда
- Дополнительные экскурсии и катание на каяках (по желанию)
- SPA и косметические процедуры
- Услуги прачечной, покупки в розничных магазинах на борту
- Стоимость тура при размещении в каюте с окном M4 - от $ 17 180
- Стоимость тура при размещении в каюте с балконом M5 - от $ 19 148
- Стоимость тура при размещении в каюте с балконом D6 - от $ 21 074