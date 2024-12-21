16 дней
Новогодний VIP-круиз на океанском экспедиционном судне в Антарктиду: всё включено
Отправиться к труднодоступным землям, понаблюдать за китами и пингвинами и прикоснуться к айсбергам
Начало: Г. Буэнос-Айрес, в течение дня
«Круиз проходит по территории Чили»
21 дек в 10:00
€22 435 за человека
12 дней
Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
«Далее — морская прогулка к острову Мартильо»
31 окт в 10:00
$8 150 за человека
12 дней
В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне
Понаблюдать за пингвинами, исследовать антарктические острова и послушать лекции спикеров
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время прибытия ваших рейсо...
«Поэтому будем делиться на группы: одни отправятся на морскую прогулку, а другие — на берег»
28 дек в 10:00
$16 280 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Водные развлечения»
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