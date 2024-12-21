16 дней
Новогодний VIP-круиз на океанском экспедиционном судне в Антарктиду: всё включено
Отправиться к труднодоступным землям, понаблюдать за китами и пингвинами и прикоснуться к айсбергам
Начало: Г. Буэнос-Айрес, в течение дня
«Вечером вас ждёт праздничная программа — дважды встретим Новый год»
21 дек в 10:00
€22 435 за человека
12 дней
В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне
Понаблюдать за пингвинами, исследовать антарктические острова и послушать лекции спикеров
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время прибытия ваших рейсо...
«Новый год встретим ярко и весело»
28 дек в 10:00
$16 280 за человека
10 дней
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
Посмотреть на ледник Перито Морено, посетить парк «Торрес-дель-Пайне» и погулять по Буэнос-Айресу
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, время - по договорённости
«Вечером посетим лучший местный ресторан, предлагающий свежую рыбу и изысканное чилийское мясо, и отпразднуем Новый год»
28 дек в 10:00
$4 000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Новогодние 2025»
Самые популярные туры этой рубрики в Буэнос-Айресе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Буэнос-Айресе в октябре 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 4 000 до 22 435.
Ищете где отпраздновать Новый год в Буэнос-Айресе? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Буэнос-Айреса, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024