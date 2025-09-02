Описание тура
14 полных дней. Вся Аргентина - от пингвинов и ледников до пустынь и водопадов. Все климатические зоны - от льдов субантарктики до тропических джунглей.
Такого полного тура на рынке просто нет! Маниакально выверенная логистика. И всегда есть план Б.
Мини-группы. Русскоязычный координатор и переводчик на всём пути. Только прямые перелёты между регионами. 4х4 в пустынях. Корабли на озёрах и в проливах. И даже Поезд Края Света.
Уникальный авторский тур от путешественника и Youtube-блогера.
Всё продумано до мелочей - как я люблю! Вам остаётся только смотреть, слушать, пробовать и вдыхать Аргентину - день за днём. Поездка, которую вы запомните на всю жизнь!
Даты старта групп:
24 февраля 2026
24 марта 2026
Группы небольшие, дополнительного набора не будет. Сезон короткий! Визы не нужны.
Почему стоит выбрать этот тур?
Невероятные контрасты: Мы собрали самое яркое в одном путешествии — все лучшие регионы Аргентины и все климатические зоны от субантарктики до тропиков.
Эксклюзивные впечатления: Нас ждёт пешая прогулка среди пингвинов, целых три ледника в Патагонии, экскурсия при полной луне среди инопланетных пейзажей, белая пемзовая пустыня, высохшие соляные равнины с вулканами, озёра розовых фламинго, а также знакомство с культурой потомков инков среди Анд.
Идеально сбалансированный маршрут: Мы создали маршрут, где дорога — это не просто переезд, а часть захватывающего приключения. Мы не будем тратить время на бесконечное ожидание чего-то, каждая минута путешествия будет наполнена впечатлениями.
Культурное погружение: Вы почувствуете душу Аргентины, узнав об истории коренных народов Огненной Земли, проникнувшись духом гаучо в Патагонии и познакомившись с культурой кечуа и гуарани на севере.
Комфортные условия: Никаких огромных групп и связанных с ними неудобств. Тур проходит в мини-группах, попутчики подбираются с умом, а на протяжении всего маршрута нас сопровождает координатор и переводчик, который позаботится о нашем комфорте и предотвратит все проблемные ситуации.
Все средства передвижения: Между регионами мы будем быстро перемещаться на самолётах (только прямые рейсы!) Трансферы осуществляются на комфортабельных микроавтобусах и легковых автомобилях. В пустынной части маршрута будет специальный транспорт 4х4, а на самом юге мы сможем проехать на поезде, направляющемся на край света. По проливам и озёрам мы будем плавать на кораблях, а в горах предусмотрены пешие переходы невысокой сложности с опытными местными проводниками.
Программа тура по дням
Пульс Аргентины - Буэнос-Айрес
Наш день в Buenos Aires — это полное погружение в город контрастов и страстей. Мы пройдёмся по его улицам, где элегантность европейских бульваров встречается с латиноамериканской душой. Мы сможем насладиться богемной атмосферой района Palermo, который является сердцем моды и искусства, а также местом, где рождаются яркие фотографии для Инстаграма.
Нас ждут интересные архитектурные и культурные открытия: мы увидим сверкающий стальной цветок Floralis Genrica и посетим один из красивейших книжных магазинов мира El Ateneo Grand Splendid, расположенный в здании старого театра.
Мы побываем на кладбище Recoleta, которое больше напоминает музей под открытым небом с его изысканными скульптурами и мраморными мавзолеями. Здесь покоится вся элита Аргентины, включая легендарную Eva Pern.
Мы окунёмся в историю, исследуя исторический центр города. Мы увидим символ Аргентины — Obelisco и посетим Plaza de Mayo с президентским дворцом Casa Rosada.
А в ярком районе La Boca, который считается колыбелью танго, мы прогуляемся по знаменитой улице Caminito, где сам воздух пропитан страстью этого танца.
На край света - Ушуайя
Ранним утром мы покидаем оживлённый Буэнос-Айрес и отправляемся в самый южный город на планете Ушуайя. По прибытии мы почувствуем его уникальную, суровую красоту, которая и дала этому месту название край света.
Мы посетим Музей Края Света (Museo del Fin del Mundo), где узнаем об истории этого региона, первых поселенцах, моряках-первооткрывателях и коренных народах — Selknam и Yaghan.
Затем мы отправимся на старинную estancia Harberton, которая когда-то была китобойной станцией. Оттуда на лодке мы доберёмся до острова Martillo, где нас ждёт главное приключение дня - пешая прогулка среди пингвинов. Мы сможем наблюдать за этими неуклюжими птицами в их естественной среде обитания.
Природные сокровища Огненной Земли
В этот день мы погрузимся в дикую природу Национального парка Tierra del Fuego. Рано утром мы отправимся в парк, и по желанию сможем проехать часть пути на Поезде Конца Света (Tren del Fin del Mundo) — старинном паровозе, который раньше возил заключённых.
Наш маршрут начнётся с залива Ensenada Zaratiegui, откуда открываются красивые виды. Мы пройдём по короткому участку тропы Sendero Costera, любуясь прибрежным лесом ленга, дикими пляжами и скалами.
Далее нас ждёт живописное озеро Lago Roca (Acigami), где мы прогуляемся вдоль берега, наслаждаясь панорамами Анд и видом на Чили. Наше путешествие по парку завершится в заливе Lapataia, самой южной точке материковой Аргентины, откуда мы вернёмся в Ушуайю.
Во второй половине дня нас ждёт перелёт в Патагонию, город Эль-Калафате. Вечером мы отправимся на традиционное аргентинское ранчо Estancia 25 de Mayo, где нас ждёт ужин с патагонским ягненком и фольклорное шоу.
Ледяное могущество Перито Морено
В этот день мы увидим одно из самых впечатляющих чудес природы, которыми славится Аргентина. Рано утром мы отправимся в Национальный парк Los Glaciares, который входит в список Всемирного наследия Юнеско.
Нас ждёт навигация по озеру Argentino, где мы будем проплывать мимо огромных ледяных глыб, чтобы увидеть ледники Spegazzini и Upsala.
Кульминацией дня станет ледник Perito Moreno. Мы будем гулять по смотровым площадкам, которые расположены на разных уровнях, и наблюдать, как огромные айсберги откалываются от ледника и рушатся в воду, создавая волны - незабываемое зрелище, демонстрирующее первозданную силу природы.
Знаменитые пики Анд
Утром мы совершим переезд в Эль-Шалтен — мировую столицу треккинга, расположенную прямо у подножия горы Fitz Roy. Этот день будет посвящён пешему походу к Laguna de los Tres.
Этот легендарный маршрут приведёт нас к глади высокогорных лагун и лучшему виду на пик Fitz Roy. Поход займёт 8-9 часов, но каждый шаг будет стоить того, чтобы увидеть эту знаменитую вершину.
Вечером у нас будет свободное время, чтобы прогуляться по Эль-Шалтен — маленькому, но оживлённому городку, который дышит духом приключений и горного туризма.
Игла Серро Торре и ледяной бар
Нас ждёт ещё один захватывающий треккинг — к Laguna Torre. Тропа пролегает через живописные леса, откуда открываются великолепные виды на гору Cerro Torre с её характерным игольчатым пиком.
После похода мы вернёмся в El Calafate. Вечером у нас будет возможность посетить музей Glaciarium, чтобы узнать больше о ледниках, и выпить коктейль в ледяном баре, обстановка которого полностью сделана изо льда.
Аргентинская Швейцария, миртовый лес и тайны
Мы летим в Барилоче — аргентинскую Швейцарию, город, утопающий в красоте Озёрного края.
Прямо из аэропорта мы отправимся по отрезку живописного маршрута Circuito Chico, который считается одним из самых красивых в стране. Мы сделаем остановки у озера Lago Moreno и знаменитого отеля Llao Llao, который хранит тайны беглых нацистов.
Наша цель — порт Pauelo, откуда мы отправимся на комфортабельной лодке к Isla Victoria, чтобы прогуляться по Bosque de Arrayanes — лесу миртовых деревьев с корично-рыжей корой, который, по легенде, вдохновил Уолта Диснея на создание леса в Бемби.
Вечером нас ждёт прогулка по центру города с посещением знаменитых шоколадных магазинов, где мы сможем попробовать местный шоколад, без преувеличения лучший в стране.
Лунная долина Ичигуаласто в полнолуние
Этот день начнётся с перелёта из Озёрного края в Мендосу, откуда нас ждёт переезд в совершенно другой мир.
Мы проедем через живописную долину Barreal и гору Cerro Alkzar, которая благодаря причудливым скальным образованиям напоминает средневековый замок, возвышающийся над пустыней.
Наградой за долгую дорогу станет ночная экскурсия в Лунную Долину Ичигуаласто во время полнолуния. Это место, где были найдены окаменелости древнейших динозавров, превратится в сюрреалистический, неземной пейзаж.
Огромные формации из песчаника, выточенные ветром и водой за миллионы лет, будут освещены лунным светом, создавая атмосферу абсолютной магии. Это эксклюзивный опыт, доступный лишь в определённые дни.
Марсианские каньоны Талампайя и дорога к Андам
Мы посетим Национальный парк Talampaya, который входит в список Всемирного наследия Юнеско. Мы увидим гигантские красные каньоны, где были найдены окаменелости динозавров, и почувствуем себя героями фильма о доисторическом мире.
Затем нас ждёт переезд по живописной дороге Cuesta de Miranda с величественными видами Анд. Наш путь лежит в Beln, небольшой городок в провинции Catamarca, известный своими тканями из шерсти ламы и викуньи, которые делают здесь по старинным технологиям.
Пемзовая пустыня и озёра фламинго
Наконец мы отправляемся вглубь Аргентинской Пуны — высокогорного плато, настоящего геологического заповедника, где встречаются пустыни, соляные равнины и вулканы, которые мы не увидим больше нигде в мире.
Сначала нам предстоит поездка на внедорожниках к Campo de Piedra Pmez. Это огромное поле из застывшей вулканической пемзы, где тысячи белых, пористых скал, выточенных ветром и временем, простираются до самого горизонта.
Затем мы совершим прогулку по белым дюнам (Dunas blancas), которые меняют свой облик от ветра, и после отдыха отправимся к озеру Laguna Grande, где стаи розовых фламинго будут создавать яркий контраст с окружающим вулканическим пейзажем.
Поздно вечером мы доберемся на ночлег до высокогорного посёлка El Pen, чтобы набраться сил перед следующим приключением.
Гигантские соляные равнины и Пустыня Дьявола
Этот день будет посвящён самым фантастическим ландшафтам Пуны. Мы проедем по огромным соляным равнинам Salar de Antofalla и Salar de Arizaro — это третий по величине солончак в мире, его белоснежная поверхность, где соль кристаллизовалась в причудливые узоры, создаёт ощущение бескрайнего моря.
В сердце этой белой пустыни, словно из другого измерения, вырастает Cono de Arita — почти идеальная по форме природная пирамида. Она представляет собой небольшой вулкан, который не смог извергнуться и застыл, окружённый чёрной солью.
Затем мы отправимся в Desierto del Diablo — Пустыню дьявола. Здесь пейзаж кардинально меняется: красные, оранжевые и охристые скалы, выточенные ветром в причудливые формы, заставят нас сомневаться, что мы всё ещё на Земле.
На ночь мы остановимся в San Antonio de los Cobres, высокогорном городке, названном в честь меди (cobre), которую здесь добывали.
Радужные горы провинции Хухуй
Мы спустимся с высокогорного плато в регион Хухуй — настоящую сокровищницу культуры и природы, где до сих пор сильны традиции потомков инков. Наш путь проляжет через ослепительную белую пустыню Salinas Grandes, где мы увидим, как добывают соль, и сможем сделать фотографии на фоне бескрайних соляных просторов, сливающихся с небом.
Затем нас ждёт серпантин перевала Cuesta de Lipn, который поднимет нас на высоту более 4170 метров, откуда откроются головокружительные панорамы на Анды.
Мы остановимся в колоритном посёлке Purmamarca, знаменитом своей Горой Семи Цветов (Cerro de los Siete Colores), которая, кажется, была нарисована художником.
После прогулки по уютным улочкам мы отправимся к кульминации дня — Hornocal, Горе 14 цветов. Эта грандиозная геологическая формация поражает разноцветными слоями, которые под лучами заходящего солнца играют всеми оттенками радуги.
На ночь мы остановимся в Tilcara, где сможем посетить древнюю крепость Pucar — один из самых важных доиспанских археологических памятников Аргентины, где можно почувствовать дух древних цивилизаций. Здесь же, на местных рынках, мы найдём сувениры, сотканные вручную пончо и керамику.
Из высокогорной пустыни к тропикам и колибри
Утром мы переместимся в красавицу Сальту, откуда совершим перелёт в тропическую зону Аргентины, в город Puerto Iguaz.
Этот город расположен на границе с Бразилией и Парагваем, и его культура представляет собой сплав этих стран и традиций коренного народа Guaran, которые были первыми хранителями этих земель.
После отдыха нас ждёт смотровая площадка Hito Tres Fronteras, где мы увидим, как реки Iguaz и Paran разделяют и в то же время объединяют три страны.
Затем у нас будет выбор: совершить прогулку при закатном солнце на катамаране по реке Iguaz или посетить Сад колибри (Jardn de los Picaflores) — тихое и уютное место, где можно понаблюдать за десятками видов этих крошечных птиц.
Игуасу самые красивые водопады мира
Последний день нашего путешествия будет посвящён одному из чудес света — водопадам Iguaz. Мы посетим Национальный парк Iguaz и пройдём по всем основным маршрутам, чтобы увидеть водопады с разных сторон.
Мы почувствуем силу воды, стоя на смотровых площадках, ощутим брызги на лице, услышим оглушительный рёв тысяч падающих тонн воды. Это место священно для народа Guaran, которые верили, что водопады — это боги, разделённые ревностью.
Кульминацией станет прогулка по мостикам над бурлящей водой к знаменитой Garganta del Diablo, где мы почувствуем всю мощь и красоту этого природного шедевра. После этого мы вернёмся в город, чтобы отправиться в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях по всему маршруту (2 человека в номере)
- Все трансферы и переезды по всему маршруту
- Все входные билеты и сборы
- Экскурсионное сопровождение по всему маршруту на русском языке
- Билеты на корабли
- Ужин на ранчо в Патагонии
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Буэнос-Айреса и обратно
- Внутренние перелёты
- Питание (кроме некоторых дней)
- Доплата за размещение по 1 человеку в номере
- Доплата за номера более высокого класса
- Личные расходы и сувениры