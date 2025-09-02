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Описание тура

14 полных дней. Вся Аргентина - от пингвинов и ледников до пустынь и водопадов. Все климатические зоны - от льдов субантарктики до тропических джунглей.

Такого полного тура на рынке просто нет! Маниакально выверенная логистика. И всегда есть план Б.

Мини-группы. Русскоязычный координатор и переводчик на всём пути. Только прямые перелёты между регионами. 4х4 в пустынях. Корабли на озёрах и в проливах. И даже Поезд Края Света.

Уникальный авторский тур от путешественника и Youtube-блогера.

Всё продумано до мелочей - как я люблю! Вам остаётся только смотреть, слушать, пробовать и вдыхать Аргентину - день за днём. Поездка, которую вы запомните на всю жизнь!

Даты старта групп:

24 февраля 2026

24 марта 2026

Группы небольшие, дополнительного набора не будет. Сезон короткий! Визы не нужны.

Почему стоит выбрать этот тур?

Невероятные контрасты: Мы собрали самое яркое в одном путешествии — все лучшие регионы Аргентины и все климатические зоны от субантарктики до тропиков.

Эксклюзивные впечатления: Нас ждёт пешая прогулка среди пингвинов, целых три ледника в Патагонии, экскурсия при полной луне среди инопланетных пейзажей, белая пемзовая пустыня, высохшие соляные равнины с вулканами, озёра розовых фламинго, а также знакомство с культурой потомков инков среди Анд.

Идеально сбалансированный маршрут: Мы создали маршрут, где дорога — это не просто переезд, а часть захватывающего приключения. Мы не будем тратить время на бесконечное ожидание чего-то, каждая минута путешествия будет наполнена впечатлениями.

Культурное погружение: Вы почувствуете душу Аргентины, узнав об истории коренных народов Огненной Земли, проникнувшись духом гаучо в Патагонии и познакомившись с культурой кечуа и гуарани на севере.

Комфортные условия: Никаких огромных групп и связанных с ними неудобств. Тур проходит в мини-группах, попутчики подбираются с умом, а на протяжении всего маршрута нас сопровождает координатор и переводчик, который позаботится о нашем комфорте и предотвратит все проблемные ситуации.

Все средства передвижения: Между регионами мы будем быстро перемещаться на самолётах (только прямые рейсы!) Трансферы осуществляются на комфортабельных микроавтобусах и легковых автомобилях. В пустынной части маршрута будет специальный транспорт 4х4, а на самом юге мы сможем проехать на поезде, направляющемся на край света. По проливам и озёрам мы будем плавать на кораблях, а в горах предусмотрены пешие переходы невысокой сложности с опытными местными проводниками.