Бывали ли вы на краю света, где максимально ощущается мощь природы? Путешествие туда объединит знаковые места Аргентины — от столичных кварталов Буэнос-Айреса до ледяных панорам Патагонии.Будет возможность пройти по набережным

Пуэрто-Мадейро, прочувствовать танго в квартале Ла-Бока и подняться на борт Поезда края света. Колонии пингвинов острова Мартильо и величие ледника Перито-Морено откроют для вас дикую нетронутую природу. В Эль-Чалтене предстоит треккинг к лагуне Капри с видом на гору Фицрой, а в Пуэрто-Игуасу — встреча с водопадами Игуасу и легендарной Глоткой дьявола. Будет возможность и поискать внутренний ритм — полюбоваться фламинго на умиротворяющем озере Аргентино, самостоятельно исследовать столицу и по желанию пролететь на вертолёте. Остановимся в комфортных отелях 4*.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание тура

Организационные детали

Мы вам пришлем список вещей, которые нужно взять с собой.

Гражданам РФ, прибывающим в Аргентину на срок до 90 дней, виза не требуется.

Мы поможем вам подобрать все билеты.