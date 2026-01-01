Будет возможность пройти по набережным
Описание тура
Организационные детали
Мы вам пришлем список вещей, которые нужно взять с собой.
Гражданам РФ, прибывающим в Аргентину на срок до 90 дней, виза не требуется.
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Программа тура по дням
Встреча и свободное время в Буэнос-Айресе
Утром встречаемся с турлидером и группой в центре Буэнос-Айреса. После знакомства можно обменять валюту, пообедать и свободно пройтись по улицам Реколеты или Сан-Тельмо. Заглянуть в дизайнерские лавки, посидеть в старинном кафе за чашкой кофе или устроить небольшой шопинг.
Вечером состоится приветственный ужин в ресторане с аутентичной аргентинской кухней (за доплату). Это первый вечер в Южной Америке — время насладиться вкусами, атмосферой и общением. После можно прогуляться по вечернему городу, полюбоваться архитектурой и огнями столицы.
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Утро посвящено обзорной экскурсии по городу. В программе — площадь Майо, президентский дворец Каса Росада и кафедральный собор. Далее маршрут пролегает в красочный квартал Ла-Бока — родину танго, где каждый дом окрашен в яркие цвета.
Днём запланирована поездка в район Пуэрто-Мадейро. Здесь состоится обед в ресторане с традиционным аргентинским асадо (за доплату) и прогулка по набережной. Затем — посещение знаменитого театра Колон, одного из самых красивых оперных театров мира, и розового сада в районе Палермо.
После ужина свободное время: можно отправиться на шоу танго или просто насладиться вечерней атмосферой столицы.
Перелёт в Ушуайю, Поезд края света, прогулки по озёрам и лесам
Утром запланирован перелёт в Ушуайю — самый южный город планеты. После прибытия — заселение в отель и короткий отдых. Затем состоится поездка в национальный парк «Огненная Земля», где отправимся на старинном Поезде края света. Когда-то этот узкоколейный состав перевозил заключённых, а теперь позволяет путешественникам увидеть потрясающие панорамы.
Днём — прогулка по живописным маршрутам парка: лагуны, бирюзовые озёра, зелёные леса и смотровые площадки с видом на бухты пролива Бигль. Это место, где природа остаётся дикой и первозданной. После — возвращение в отель.
Вечером — ужин в прибрежном ресторане (за доплату), где подают свежие морепродукты: королевского краба, мидий и рыбу, выловленную в водах пролива. После ужина — отдых или прогулка по набережной.
Канал Бигль и пингвины острова Мартильо
После завтрака запланирован выезд в порт. Сегодня предстоит морское путешествие по каналу Бигль. В маршруте — знаменитый маяк Конец света и острова, где обитают морские львы и птицы.
Днём — возвращение в Ушуайю и обед в уютном кафе (за доплату). Затем поездка в рыбацкую деревню Пуэрто-Альманса, откуда на катере группа отправится к острову Мартильо. Здесь можно увидеть колонии пингвинов в естественной среде обитания: птицы свободно гуляют по берегу и ныряют в воду, не обращая внимания на людей.
Вечером — ужин в ресторане с традиционной аргентинской кухней. После — свободное время или отдых в отеле.
Для тех, кто решит не отправляться к морским животным, возможна прогулка или короткий треккинг в горы.
Перелёт в Эль-Калафатэ и озеро Аргентино с фламинго
Утром запланирован перелёт в Эль-Калафатэ — городок на берегу бирюзового озера Аргентино. После прилёта — трансфер и заселение в отель. Небольшой отдых, затем прогулка по окрестностям.
Днём — поездка к берегу озера, где можно увидеть колонии розовых фламинго. Птицы создают живописный контраст с водой и горами. После — время для осмотра Эль-Калафатэ: уютные кафе, лавки с изделиями из шерсти и дерева, музей глетчеров Glaciarium (по желанию).
Вечером — ужин в местном ресторане (за доплату). В меню — патагонское асадо или баранина на вертеле, дополненные аргентинскими винами.
Ледник Перито-Морено и водная прогулка
После завтрака — выезд к леднику Перито-Морено, впечатляющему природному чуду Южной Америки. Дорога проходит через живописные ландшафты гор, степей и озёр (около 2 часов).
Днём — прогулка по смотровым площадкам национального парка и короткий круиз на катере, позволяющий увидеть ледяные стены с воды.
Вечером — возвращение в Эль-Калафатэ. Ужин и свободное время: можно посетить местные магазины или провести вечер в баре с бокалом вина.
Гора Фицрой и треккинг к лагуне Капри
После завтрака запланирован переезд в Эль-Чалтен — столицу аргентинского треккинга. Дорога занимает несколько часов и проходит через степи и горные пейзажи.
Днём — пешая прогулка к лагуне Капри, откуда открывается легендарный вид на гору Фицрой. Треккинг средней сложности, подходящий даже для начинающих. По маршруту — смотровые площадки и фотостопы.
Вечером — ужин в одном из ресторанов Эль-Чалтена (за доплату) и отдых в отеле.
Свободное время в Эль-Калафатэ и перелёт в Пуэрто-Игуасу
Утром — возвращение в Эль-Калафатэ. Свободное время для прогулок и покупок сувениров. После обеда летим в Пуэрто-Игуасу через Буэнос-Айрес. Заселяемся в отель и отдыхаем. Если прилетим вовремя, можем сходить после ужина на вечернее шоу танго (за доплату).
Водопады Игуасу - бразильская сторона
После завтрака выезжаем к водопадам Игуасу с бразильской стороны — там открывается вид на десятки каскадов. По пути остановимся в магазине шоколада и ликёров (с дегустацией).
Днём — прогулка по тропам национального парка. Для желающих — полёт на вертолёте над водопадами (за доплату).
Вечером — ужин в бразильском стиле: барбекю или шоу с национальными танцами (за доплату).
Глотка дьявола и перелёт в Буэнос-Айрес
После завтрака едем в национальный парк «Игуасу». В программе — водное приключение на лодке, во время которого можно приблизиться к падающим потокам воды и ощутить всю их мощь.
После обеда гуляем по деревянным мостикам среди тропического леса. Маршрут завершаем у смотровой площадки «Глотка дьявола» — самого грандиозного водопада комплекса.
Вечером — возвращение в город, лёгкий ужин (за доплату) и перелёт в Буэнос-Айрес.
Свободный день в Буэнос-Айресе
Во время завтрака обменяемся впечатлениями и фотографиями. После — свободное время: прогулки по улице Флорида, антикварным лавкам Сан-Тельмо или посещение знаменитого кафе «Тортонни». Для желающих — экскурсия в дельту реки Парана и городок Тигре с катанием на лодках.
Вечером — трансфер в аэропорт и вылет домой. Тур завершается, но впереди ещё множество маршрутов по миру, на которых мы будем вас ждать.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Переезды по программе и топливо
- Трансфер из/до аэропорта
- Сопровождение турлидером
- Услуги местных и русскоязычных гидов
- Билет на самый южный поезд мира
- Входные билеты в национальные парки
- Экскурсия по Буэнос-Айресу
- Лодочная прогулка к водопадам Игуасу
- Помощь в подборе авиабилетов и оформлении страховки
- Наша поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Буэнос-Айреса и обратно в ваш город
- 4 внутренних перелёта - $600-700
- Остальное питание - $250-600 за тур
- Доплата за 1-местное размещение - $800
- Дополнительные активности
- Страховка
- У тура есть сокращённая версия на 8 дней