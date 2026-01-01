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По контрастной Аргентине в ритме танго: Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу и Южная Земля

Осмотреть ледник с воды, понаблюдать за пингвинами и фламинго и прокатиться на поезде до края мира
Бывали ли вы на краю света, где максимально ощущается мощь природы? Путешествие туда объединит знаковые места Аргентины — от столичных кварталов Буэнос-Айреса до ледяных панорам Патагонии.

Будет возможность пройти по набережным
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Пуэрто-Мадейро, прочувствовать танго в квартале Ла-Бока и подняться на борт Поезда края света.

Колонии пингвинов острова Мартильо и величие ледника Перито-Морено откроют для вас дикую нетронутую природу.

В Эль-Чалтене предстоит треккинг к лагуне Капри с видом на гору Фицрой, а в Пуэрто-Игуасу — встреча с водопадами Игуасу и легендарной Глоткой дьявола.

Будет возможность и поискать внутренний ритм — полюбоваться фламинго на умиротворяющем озере Аргентино, самостоятельно исследовать столицу и по желанию пролететь на вертолёте. Остановимся в комфортных отелях 4*.

По контрастной Аргентине в ритме танго: Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу и Южная Земля
По контрастной Аргентине в ритме танго: Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу и Южная Земля
По контрастной Аргентине в ритме танго: Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу и Южная Земля

Описание тура

Организационные детали

Мы вам пришлем список вещей, которые нужно взять с собой.

Гражданам РФ, прибывающим в Аргентину на срок до 90 дней, виза не требуется.

Мы поможем вам подобрать все билеты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и свободное время в Буэнос-Айресе

Утром встречаемся с турлидером и группой в центре Буэнос-Айреса. После знакомства можно обменять валюту, пообедать и свободно пройтись по улицам Реколеты или Сан-Тельмо. Заглянуть в дизайнерские лавки, посидеть в старинном кафе за чашкой кофе или устроить небольшой шопинг.

Вечером состоится приветственный ужин в ресторане с аутентичной аргентинской кухней (за доплату). Это первый вечер в Южной Америке — время насладиться вкусами, атмосферой и общением. После можно прогуляться по вечернему городу, полюбоваться архитектурой и огнями столицы.

Встреча и свободное время в Буэнос-АйресеВстреча и свободное время в Буэнос-АйресеВстреча и свободное время в Буэнос-Айресе
2 день

Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу

Утро посвящено обзорной экскурсии по городу. В программе — площадь Майо, президентский дворец Каса Росада и кафедральный собор. Далее маршрут пролегает в красочный квартал Ла-Бока — родину танго, где каждый дом окрашен в яркие цвета.

Днём запланирована поездка в район Пуэрто-Мадейро. Здесь состоится обед в ресторане с традиционным аргентинским асадо (за доплату) и прогулка по набережной. Затем — посещение знаменитого театра Колон, одного из самых красивых оперных театров мира, и розового сада в районе Палермо.

После ужина свободное время: можно отправиться на шоу танго или просто насладиться вечерней атмосферой столицы.

Обзорная экскурсия по Буэнос-АйресуОбзорная экскурсия по Буэнос-АйресуОбзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
3 день

Перелёт в Ушуайю, Поезд края света, прогулки по озёрам и лесам

Утром запланирован перелёт в Ушуайю — самый южный город планеты. После прибытия — заселение в отель и короткий отдых. Затем состоится поездка в национальный парк «Огненная Земля», где отправимся на старинном Поезде края света. Когда-то этот узкоколейный состав перевозил заключённых, а теперь позволяет путешественникам увидеть потрясающие панорамы.

Днём — прогулка по живописным маршрутам парка: лагуны, бирюзовые озёра, зелёные леса и смотровые площадки с видом на бухты пролива Бигль. Это место, где природа остаётся дикой и первозданной. После — возвращение в отель.

Вечером — ужин в прибрежном ресторане (за доплату), где подают свежие морепродукты: королевского краба, мидий и рыбу, выловленную в водах пролива. После ужина — отдых или прогулка по набережной.

Перелёт в Ушуайю, Поезд края света, прогулки по озёрам и лесамПерелёт в Ушуайю, Поезд края света, прогулки по озёрам и лесам
4 день

Канал Бигль и пингвины острова Мартильо

После завтрака запланирован выезд в порт. Сегодня предстоит морское путешествие по каналу Бигль. В маршруте — знаменитый маяк Конец света и острова, где обитают морские львы и птицы.

Днём — возвращение в Ушуайю и обед в уютном кафе (за доплату). Затем поездка в рыбацкую деревню Пуэрто-Альманса, откуда на катере группа отправится к острову Мартильо. Здесь можно увидеть колонии пингвинов в естественной среде обитания: птицы свободно гуляют по берегу и ныряют в воду, не обращая внимания на людей.

Вечером — ужин в ресторане с традиционной аргентинской кухней. После — свободное время или отдых в отеле.

Для тех, кто решит не отправляться к морским животным, возможна прогулка или короткий треккинг в горы.

Канал Бигль и пингвины острова МартильоКанал Бигль и пингвины острова МартильоКанал Бигль и пингвины острова Мартильо
5 день

Перелёт в Эль-Калафатэ и озеро Аргентино с фламинго

Утром запланирован перелёт в Эль-Калафатэ — городок на берегу бирюзового озера Аргентино. После прилёта — трансфер и заселение в отель. Небольшой отдых, затем прогулка по окрестностям.

Днём — поездка к берегу озера, где можно увидеть колонии розовых фламинго. Птицы создают живописный контраст с водой и горами. После — время для осмотра Эль-Калафатэ: уютные кафе, лавки с изделиями из шерсти и дерева, музей глетчеров Glaciarium (по желанию).

Вечером — ужин в местном ресторане (за доплату). В меню — патагонское асадо или баранина на вертеле, дополненные аргентинскими винами.

Перелёт в Эль-Калафатэ и озеро Аргентино с фламингоПерелёт в Эль-Калафатэ и озеро Аргентино с фламинго
6 день

Ледник Перито-Морено и водная прогулка

После завтрака — выезд к леднику Перито-Морено, впечатляющему природному чуду Южной Америки. Дорога проходит через живописные ландшафты гор, степей и озёр (около 2 часов).

Днём — прогулка по смотровым площадкам национального парка и короткий круиз на катере, позволяющий увидеть ледяные стены с воды.

Вечером — возвращение в Эль-Калафатэ. Ужин и свободное время: можно посетить местные магазины или провести вечер в баре с бокалом вина.

Ледник Перито-Морено и водная прогулкаЛедник Перито-Морено и водная прогулкаЛедник Перито-Морено и водная прогулка
7 день

Гора Фицрой и треккинг к лагуне Капри

После завтрака запланирован переезд в Эль-Чалтен — столицу аргентинского треккинга. Дорога занимает несколько часов и проходит через степи и горные пейзажи.

Днём — пешая прогулка к лагуне Капри, откуда открывается легендарный вид на гору Фицрой. Треккинг средней сложности, подходящий даже для начинающих. По маршруту — смотровые площадки и фотостопы.

Вечером — ужин в одном из ресторанов Эль-Чалтена (за доплату) и отдых в отеле.

Гора Фицрой и треккинг к лагуне КаприГора Фицрой и треккинг к лагуне КаприГора Фицрой и треккинг к лагуне Капри
8 день

Свободное время в Эль-Калафатэ и перелёт в Пуэрто-Игуасу

Утром — возвращение в Эль-Калафатэ. Свободное время для прогулок и покупок сувениров. После обеда летим в Пуэрто-Игуасу через Буэнос-Айрес. Заселяемся в отель и отдыхаем. Если прилетим вовремя, можем сходить после ужина на вечернее шоу танго (за доплату).

Свободное время в Эль-Калафатэ и перелёт в Пуэрто-ИгуасуСвободное время в Эль-Калафатэ и перелёт в Пуэрто-ИгуасуСвободное время в Эль-Калафатэ и перелёт в Пуэрто-Игуасу
9 день

Водопады Игуасу - бразильская сторона

После завтрака выезжаем к водопадам Игуасу с бразильской стороны — там открывается вид на десятки каскадов. По пути остановимся в магазине шоколада и ликёров (с дегустацией).

Днём — прогулка по тропам национального парка. Для желающих — полёт на вертолёте над водопадами (за доплату).

Вечером — ужин в бразильском стиле: барбекю или шоу с национальными танцами (за доплату).

Водопады Игуасу - бразильская сторонаВодопады Игуасу - бразильская сторонаВодопады Игуасу - бразильская сторона
10 день

Глотка дьявола и перелёт в Буэнос-Айрес

После завтрака едем в национальный парк «Игуасу». В программе — водное приключение на лодке, во время которого можно приблизиться к падающим потокам воды и ощутить всю их мощь.

После обеда гуляем по деревянным мостикам среди тропического леса. Маршрут завершаем у смотровой площадки «Глотка дьявола» — самого грандиозного водопада комплекса.

Вечером — возвращение в город, лёгкий ужин (за доплату) и перелёт в Буэнос-Айрес.

Глотка дьявола и перелёт в Буэнос-АйресГлотка дьявола и перелёт в Буэнос-АйресГлотка дьявола и перелёт в Буэнос-Айрес
11 день

Свободный день в Буэнос-Айресе

Во время завтрака обменяемся впечатлениями и фотографиями. После — свободное время: прогулки по улице Флорида, антикварным лавкам Сан-Тельмо или посещение знаменитого кафе «Тортонни». Для желающих — экскурсия в дельту реки Парана и городок Тигре с катанием на лодках.

Вечером — трансфер в аэропорт и вылет домой. Тур завершается, но впереди ещё множество маршрутов по миру, на которых мы будем вас ждать.

Свободный день в Буэнос-АйресеСвободный день в Буэнос-АйресеСвободный день в Буэнос-Айресе

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Переезды по программе и топливо
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Сопровождение турлидером
  • Услуги местных и русскоязычных гидов
  • Билет на самый южный поезд мира
  • Входные билеты в национальные парки
  • Экскурсия по Буэнос-Айресу
  • Лодочная прогулка к водопадам Игуасу
  • Помощь в подборе авиабилетов и оформлении страховки
  • Наша поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Буэнос-Айреса и обратно в ваш город
  • 4 внутренних перелёта - $600-700
  • Остальное питание - $250-600 за тур
  • Доплата за 1-местное размещение - $800
  • Дополнительные активности
  • Страховка
  • У тура есть сокращённая версия на 8 дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Буэнос-Айреса, 14:00 (возможно другое время в течение дня по договорённости)
Завершение: Буэнос-Айрес, 14:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 0 туристов
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
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в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100% участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

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