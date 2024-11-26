Поездка показала неожиданно для меня, невероятное место. И во многом это случилось благодаря вам, а так же не менее замечательной

компании. Дрим-тим, не иначе) Эта поездка навсегда в моем сердечке. Огромное вам спасибо за этот трип, буду счастлив снова отправиться с вами в путешествие

М Мария

Спасибо вам с Никитой огромное еще раз. Меня никак не отпускает. Я закрываю глаза и передо мной проносятся все эти невероятные пейзажи. Спасибо вам за организацию, теплоту, заботу, комфорт на каждом этапе нашего путешествия! Мечтаю снова отправиться с вами в путешествие☺️"