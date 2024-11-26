10 дней
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
Посмотреть на ледник Перито Морено, посетить парк «Торрес-дель-Пайне» и погулять по Буэнос-Айресу
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, время - по договорённости
28 дек в 08:00
$4000 за человека
13 дней
Три стихии Южной Америки: ледники Аргентины, высокогорье Чили и пустыня Атакама
Подобраться к айсбергам на корабле, искупаться в термах у гейзеров, понаблюдать за фламинго и ламами
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, по времени рейса
16 апр в 10:00
$3950 за человека
скидка
10%
11 дней
Невероятная природа Патагонии и столица Аргентины: прогулки по нацпаркам и Буэнос-Айресу
Увидеть водопады Игуасу, постоять у ледника Перито-Морено и дойти до горы Фицрой
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, до 13:00
30 дек в 10:00
1 мар в 10:00
3990$3591 за человека
Последние отзывы на туры
- ААртем26 ноября 2024Поездка показала неожиданно для меня, невероятное место. И во многом это случилось благодаря вам, а так же не менее замечательной
- ММария31 октября 2024Спасибо вам с Никитой огромное еще раз. Меня никак не отпускает. Я закрываю глаза и передо мной проносятся все эти невероятные пейзажи. Спасибо вам за организацию, теплоту, заботу, комфорт на каждом этапе нашего путешествия! Мечтаю снова отправиться с вами в путешествие☺️"
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На машине»
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