Летим в Эль Калафате

Как добраться до Эль Калафате на самолёте

В Эль Калафате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Calafate Airport» вам не избежать

Список аэропортов Эль Калафате

  1. Эль Калафате FTE
    El Calafate Airport

Самые дешёвые билеты в Эль Калафате из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.07.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса10 3733ч 15м
25.06.2021из 🇦🇷Пуэрто-Игуасу14 89718ч (⇵1)
22.10.2020из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче17 07312ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇷Жужуй17 47812ч 35м (⇵1)
09.01.2021из 🇷🇺Москвы55 93257ч 40м (⇵2)
10.03.2021из 🇲🇽Монтеррея71 63127ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Эль Калафате