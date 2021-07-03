Как добраться до Эль Калафате на самолёте
В Эль Калафате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Calafate Airport» вам не избежать
Список аэропортов Эль Калафате
- Эль Калафате FTEEl Calafate Airport
Самые дешёвые билеты в Эль Калафате из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.07.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|10 373
|3ч 15м
|25.06.2021
|из 🇦🇷Пуэрто-Игуасу
|14 897
|18ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче
|17 073
|12ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇷Жужуй
|17 478
|12ч 35м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|55 932
|57ч 40м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇲🇽Монтеррея
|71 631
|27ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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