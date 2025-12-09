Индивидуальная
до 4 чел.
Потрясающая природа Мендосы
Забраться в горы, увидеть кондоров и сфотографироваться у края ущелья
«По желанию можем посетить парк Villavicencio Natural Reserve и организовать дегустацию вин с профессиональным сомелье — подробности уточняйте в переписке»
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкус Мендосы: винное погружение
Побывать на двух винодельнях, продегустировать вино и влюбиться в мальбек
«Разберёмся, как устроен процесс производства и завершим дегустацией с красивым видом на Анды»
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вино и оливки Мендосы
Постигнуть таинства производства аргентинских вин и научиться распознавать ароматы в бокале
«Отдельно оплачиваются дегустации — от $35 и обед на винодельне — от $70»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$321 за всё до 4 чел.
