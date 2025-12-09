Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Мендосе на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 7 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Потрясающая природа Мендосы Забраться в горы, увидеть кондоров и сфотографироваться у края ущелья «При желании здесь можно искупаться или устроить пикник» $250 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Вкус Мендосы: винное погружение Побывать на двух винодельнях, продегустировать вино и влюбиться в мальбек «Разберёмся, как устроен процесс производства и завершим дегустацией с красивым видом на Анды» $330 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Вино и оливки Мендосы Постигнуть таинства производства аргентинских вин и научиться распознавать ароматы в бокале «Отдельно оплачиваются дегустации — от $35 и обед на винодельне — от $70» $321 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мендосы

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Мендосе в декабре 2025 Сейчас в Мендосе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 330. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мендосы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025