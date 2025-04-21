Индивидуальная
до 4 чел.
Вино и оливки Мендосы
Постигнуть таинства производства аргентинских вин и научиться распознавать ароматы в бокале
21 апр в 09:00
22 апр в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Потрясающая природа Мендосы
Забраться в горы, увидеть кондоров и сфотографироваться у края ущелья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк «Аконкагуа» - к высочайшей вершине Южной Америки
Не просто маршрут, а история региона, рассказанная через его природу, культуру и атмосферу
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$285
$300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мендосе в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мендосе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мендосе в апреле 2025
Сейчас в Мендосе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 285 со скидкой до 5%.
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Мендосе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины на русском языке