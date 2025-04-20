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время. С самой первой минуты, когда мы не смогли сами добраться до точки встречи и Вы искали нас в городе, я поняла, что все получится. Я нас очень важно совпасть с человеком. Потому что только опытный гид, как первый учитель, может либо влюбить в город, либо нет. От души благодарю и однозначно рекомендую!