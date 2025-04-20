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Семейные развлекательные экскурсии Ушуой

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Ушуой на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ушуайя: самый южный город на Земле
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Ушуайя: самый южный город на Земле
Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 20 чел.
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
На машине
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
от $650 за человека
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе
Отправиться из Ушуайи в поход в окружении гор и суровой красоты Патагонии
Завтра в 08:30
27 июн в 08:30
от $75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    20 апреля 2025
    Его величество пингвин и другие приключения на краю света
    Большое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе на краю света и внимание с заботой к гостям. Очень рекомендую этот трип всем, кто хочет познакомиться с этим местом на самом краю земли✨
    Большое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе наБольшое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе наБольшое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе наБольшое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе наБольшое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе наБольшое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе наБольшое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе на
  • Е
    Елизавета
    27 января 2025
    Его величество пингвин и другие приключения на краю света
    Очень понравилась экскурсия! Виктория очень приятный человек, провели целый день вместе, влюбились в Ушуайю, увидели все, что хотели! Однозначно рекомендуем 🫶🏼
  • Е
    Екатерина
    25 января 2025
    Ушуайя: самый южный город на Земле
    Часто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашей семьи за чудесно проведённое
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    время. С самой первой минуты, когда мы не смогли сами добраться до точки встречи и Вы искали нас в городе, я поняла, что все получится. Я нас очень важно совпасть с человеком. Потому что только опытный гид, как первый учитель, может либо влюбить в город, либо нет. От души благодарю и однозначно рекомендую!

    Часто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашейЧасто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашей
  • Т
    Татьяна
    19 января 2025
    Ушуайя: самый южный город на Земле
    Экскурсию провела Вика, хороший собеседник и рассказчик. Приятно провели время.
  • Н
    Наталья и Дмитрий
    25 декабря 2024
    Ушуайя: самый южный город на Земле
    Экскурсию нам провела Виктория, бывалый полярник, путешественник и квалифицированный гид, а еще очень приятный человек и собеседник! Мы познакомились с
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    Ушуайе ближе, узнали много интересных фактов из жизни города и его происхождении, спасибо Виктории, желаем ей и ее семье новых горизонтов, ярких путешествий и интересных маршрутов👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Ушуой в категории «Можно с детьми»

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  1. Ушуайя: самый южный город на Земле
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  3. Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе
Сколько стоит экскурсия по Ушуой в июне 2025
Сейчас в Ушуой в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 650. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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