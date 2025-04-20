Индивидуальная
до 20 чел.
Ушуайя: самый южный город на Земле
Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
от $650 за человека
Индивидуальная
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе
Отправиться из Ушуайи в поход в окружении гор и суровой красоты Патагонии
Завтра в 08:30
27 июн в 08:30
от $75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина20 апреля 2025Большое спасибо Ивану за время проведенное в Ушуайе. Отличный маршрут, потрясающие виды, интересные факты, кофе на краю света и внимание с заботой к гостям. Очень рекомендую этот трип всем, кто хочет познакомиться с этим местом на самом краю земли✨
- ЕЕлизавета27 января 2025Очень понравилась экскурсия! Виктория очень приятный человек, провели целый день вместе, влюбились в Ушуайю, увидели все, что хотели! Однозначно рекомендуем 🫶🏼
- ЕЕкатерина25 января 2025Часто катаемся по миру, всегда ищем гидов, есть с чем сравнить. Вика, спасибо большое от нашей семьи за чудесно проведённое
- ТТатьяна19 января 2025Экскурсию провела Вика, хороший собеседник и рассказчик. Приятно провели время.
- ННаталья и Дмитрий25 декабря 2024Экскурсию нам провела Виктория, бывалый полярник, путешественник и квалифицированный гид, а еще очень приятный человек и собеседник! Мы познакомились с
Ответы на вопросы от путешественников по Ушуой в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ушуой
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ушуой в июне 2025
Сейчас в Ушуой в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 650. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ушуой (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Можно с детьми», 5 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август