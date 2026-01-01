Мои заказы

Экскурсии по воде в Дилижане

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Дилижане, цены от €145. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
На машине
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
от €145 за человека
Из Дилижана - к древним монастырям, скрытому водопаду и пикнику на озере
На машине
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Дилижана - к древним монастырям, скрытому водопаду и пикнику на озере
Погулять по Тавушским лесам, прикоснуться к прошлому и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
27 янв в 10:00
28 янв в 10:00
€180 за всё до 5 чел.

