Экскурсия в Дилижан и к озеру Севан - это возможность увидеть старинные монастыри, прогуляться по тенистым улочкам и насладиться местными ремёслами. Кавказские олени, живописные виды и исторические памятники создадут незабываемую атмосферу.
Посещение монастырей Агарцин и Гошаванк, дегустация местных вин и обед на берегу Севана сделают поездку насыщенной и интересной. Узнайте, как Севан стал полуостровом и какие легенды связаны с этим местом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🏛️ Посещение старинных монастырей
- 🦌 Встреча с кавказскими оленями
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🎨 Знакомство с традиционными ремёслами
Что можно увидеть
- Монастырь Агарцин
- Монастырь Гошаванк
- Памятник героям фильма «Мимино»
Описание экскурсии
Дилижан — город в зелёной зоне Армении
- Прогуляемся по тенистым улочкам старого города, полюбуемся резными наличниками, лестницами, перилами и черепичными крышами
- Зайдём в мастерские гончара и столяра, чтобы увидеть традиционные армянские ремёсла
- Посетим уединённый монастырь Агарцин 10–13 веков посреди дубового леса
- Побываем в монастыре Гошаванк, где был составлен первый армянский свод законов
- Полюбуемся благородными кавказскими оленями в питомнике
- При желании заедем на винодельню и продегустируем местные вина
- Сделаем остановку у амятника героям фильма «Мимино»
Поездка к озеру Севан
Начнём подъём на перевал, проедем через туннель и попадём в другой мир — перед нами откроется бассейн высокогорного озера Севан. Осмотрим монастырский комплекс 9 века и пообедаем дарами озера — рыбой сиг, приготовленной на углях.
Вы узнаете:
- Как на карте Армении появились населенные пункты с чисто русскими названиями: Фиолетово, Лермонтово и Папанино
- Кто сейчас живёт в этих селениях
- Почему зеркало озера Севан стало меньше, чем было изначально
- Какие легенды с ним связаны
- Как остров на Севане превратился в полуостров
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Viano или Mercedes Sprinter
- В поездке могут принять участие путешественники старше 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- обед на озере Севан — около €12 с чел.
- вход на оленеводческую ферму — €4 с чел.
- дегустация на винодельне или посещение семейной фермы по производству крафтовых сыров — согласуем в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Дилижане
Работа гидом — для меня не просто профессия. Это моё призвание и хобби. Экскурсии я провожу потому, что это приносит мне огромное удовольствие. В сфере туризма я с 1995 года, являюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
13 окт 2025
Всё было просто отлично: Рузанна реагировала на все наши просьбы, информация была ненавязчивой и интересной, выбранный маршрут передвижения оптимальным!
Обязательно порекомендую этого гида друзьям и знакомым!!
А
Алина
13 мая 2025
Мы посетили прекрасную экскурсию сегодня. Севан завораживает своей красотой! Агарцин очень красив. Дети были рады покормить оленей. Лариса рассказывает много интересногой информации о достопримечательностях и Армении в целом. Отдельная благодарность водителю Арсену за комфортное вождение и веселое настроение.
Рекомендую данную экскурсию!
Входит в следующие категории Дилижана
