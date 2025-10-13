Лариса — ваша команда гидов в Дилижане

читать дальше членом Ассоциации профессиональных гидов Армении. С удовольствием покажу вам эту замечательную страну, которую можно открывать бесконечно. Вы увидите древнейшие памятники, уникальные природные объекты, познакомитесь с армянской кухней и традиционными ремёслами. Мои экскурсии — это не сухое изложение дат и фактов. Они наполнены теми положительными эмоциями, которые я испытываю каждый раз, когда включаю микрофон. Большой опыт работы позволяет мне с первых минут общения почувствовать ваше настроение и пожелания, понять, как построить маршрут так, чтобы, уезжая из Армении, вы сказали: «Мы вернёмся!» Я собрала отличную команду гидов, которые с удовольствием покажут вам Армению.

Работа гидом — для меня не просто профессия. Это моё призвание и хобби. Экскурсии я провожу потому, что это приносит мне огромное удовольствие. В сфере туризма я с 1995 года, являюсь