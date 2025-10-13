Мои заказы

Город-курорт Дилижан и озеро Севан

Путешествие в Дилижан и Севан обещает незабываемые впечатления: старинные церкви, кавказские олени и мастерские ремёсел. Увлекательная поездка для всех
Экскурсия в Дилижан и к озеру Севан - это возможность увидеть старинные монастыри, прогуляться по тенистым улочкам и насладиться местными ремёслами. Кавказские олени, живописные виды и исторические памятники создадут незабываемую атмосферу.

Посещение монастырей Агарцин и Гошаванк, дегустация местных вин и обед на берегу Севана сделают поездку насыщенной и интересной. Узнайте, как Севан стал полуостровом и какие легенды связаны с этим местом
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные виды
  • 🏛️ Посещение старинных монастырей
  • 🦌 Встреча с кавказскими оленями
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🎨 Знакомство с традиционными ремёслами
Город-курорт Дилижан и озеро Севан© Лариса
Город-курорт Дилижан и озеро Севан© Лариса
Город-курорт Дилижан и озеро Севан© Лариса
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Агарцин
  • Монастырь Гошаванк
  • Памятник героям фильма «Мимино»

Описание экскурсии

Дилижан — город в зелёной зоне Армении

  • Прогуляемся по тенистым улочкам старого города, полюбуемся резными наличниками, лестницами, перилами и черепичными крышами
  • Зайдём в мастерские гончара и столяра, чтобы увидеть традиционные армянские ремёсла
  • Посетим уединённый монастырь Агарцин 10–13 веков посреди дубового леса
  • Побываем в монастыре Гошаванк, где был составлен первый армянский свод законов
  • Полюбуемся благородными кавказскими оленями в питомнике
  • При желании заедем на винодельню и продегустируем местные вина
  • Сделаем остановку у амятника героям фильма «Мимино»

Поездка к озеру Севан

Начнём подъём на перевал, проедем через туннель и попадём в другой мир — перед нами откроется бассейн высокогорного озера Севан. Осмотрим монастырский комплекс 9 века и пообедаем дарами озера — рыбой сиг, приготовленной на углях.

Вы узнаете:

  • Как на карте Армении появились населенные пункты с чисто русскими названиями: Фиолетово, Лермонтово и Папанино
  • Кто сейчас живёт в этих селениях
  • Почему зеркало озера Севан стало меньше, чем было изначально
  • Какие легенды с ним связаны
  • Как остров на Севане превратился в полуостров

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Viano или Mercedes Sprinter
  • В поездке могут принять участие путешественники старше 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • обед на озере Севан — около €12 с чел.
  • вход на оленеводческую ферму — €4 с чел.
  • дегустация на винодельне или посещение семейной фермы по производству крафтовых сыров — согласуем в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Дилижане
Работа гидом — для меня не просто профессия. Это моё призвание и хобби. Экскурсии я провожу потому, что это приносит мне огромное удовольствие. В сфере туризма я с 1995 года, являюсь
читать дальше

членом Ассоциации профессиональных гидов Армении. С удовольствием покажу вам эту замечательную страну, которую можно открывать бесконечно. Вы увидите древнейшие памятники, уникальные природные объекты, познакомитесь с армянской кухней и традиционными ремёслами. Мои экскурсии — это не сухое изложение дат и фактов. Они наполнены теми положительными эмоциями, которые я испытываю каждый раз, когда включаю микрофон. Большой опыт работы позволяет мне с первых минут общения почувствовать ваше настроение и пожелания, понять, как построить маршрут так, чтобы, уезжая из Армении, вы сказали: «Мы вернёмся!» Я собрала отличную команду гидов, которые с удовольствием покажут вам Армению.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анатолий
13 окт 2025
Всё было просто отлично: Рузанна реагировала на все наши просьбы, информация была ненавязчивой и интересной, выбранный маршрут передвижения оптимальным!
Обязательно порекомендую этого гида друзьям и знакомым!!
А
Алина
13 мая 2025
Мы посетили прекрасную экскурсию сегодня. Севан завораживает своей красотой! Агарцин очень красив. Дети были рады покормить оленей. Лариса рассказывает много интересногой информации о достопримечательностях и Армении в целом. Отдельная благодарность водителю Арсену за комфортное вождение и веселое настроение.
Рекомендую данную экскурсию!
Мы посетили прекрасную экскурсию сегодня. Севан завораживает своей красотой! Агарцин очень красив. Дети были рады покормитьМы посетили прекрасную экскурсию сегодня. Севан завораживает своей красотой! Агарцин очень красив. Дети были рады покормитьМы посетили прекрасную экскурсию сегодня. Севан завораживает своей красотой! Агарцин очень красив. Дети были рады покормитьМы посетили прекрасную экскурсию сегодня. Севан завораживает своей красотой! Агарцин очень красив. Дети были рады покормить

Входит в следующие категории Дилижана

Похожие экскурсии из Дилижана

Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в парке
Откройте для себя увлекательный мир бёрдвотчинга в Севанском национальном парке. Узнайте о птицах Армении и насладитесь природой
Начало: У места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по лесам Дилижана. Монастыри, водопад и озеро подарят вам незабываемые впечатления и отдых на природе
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дилижане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дилижане