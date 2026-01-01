Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
«Полюбуемся благородными кавказскими оленями в питомнике и поднимемся к горному озеру Парз лич»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от €145 за человека
Из Дилижана - к древним монастырям, скрытому водопаду и пикнику на озере
Погулять по Тавушским лесам, прикоснуться к прошлому и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
«Отдохнёте от бурной энергии города, наслаждаясь пикником с фруктами на берегу живописного озера»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
«🎒 Наш пеший маршрут начнётся от озера Парз — здесь можно прокатиться на водном велосипеде или пролететь над озером на тарзанке, если вы любите такие развлечения»
23 янв в 10:00
27 янв в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
