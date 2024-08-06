А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами.
Описание экскурсии
🦌 Утром я заберу вас в отеле Дилижана, и мы отправимся к месту начала пешего маршрута. По пути заедем в Центр по восстановлению популяции кавказского благородного оленя. У меня с собой всегда есть здоровый перекус для его милых обитателей.
🎒 Наш пеший маршрут начнётся от озера Парз — здесь можно прокатиться на водном велосипеде или пролететь над озером на тарзанке, если вы любите такие развлечения.
🚶 Протяжённость маршрута около 7 км с небольшим и довольно плавным набором высоты (порядка 280 м). Мы пойдём не спеша, в комфортном для вас темпе, с большим количеством остановок.
🏞 На пути вы увидите древние хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и величественные леса. На плато, с которого открывается великолепная круговая панорама горных вершин, сделаем привал с пикником.
🏛 Маршрут приведёт нас к древнему монастырю Гошаванк. Спускаясь к храму, вы сможете сделать фото с необычного ракурса и увидите часовню, расположенную в некотором удалении и потому не часто посещаемую путешественниками. Я же обещаю вам увлекательный рассказ об истории монастыря.
Организационные детали
- Этот маршрут подходит для семей с детьми от 4 лет (если, конечно, дети положительно воспринимают долгие прогулки)
- Если вы хотите более спортивный вариант маршрута и готовы к движению в быстром темпе, то можем почти вдвое увеличить километраж и сходить на озеро Гош
- Переезды организуются на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander. Есть два детских кресла.
- Обязательна удобная обувь. С собой рекомендую иметь небольшой рюкзачок для питьевой воды и личных вещей.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы впервые в Армении, и Алексей очень много рассказал нам про эту страну, регион и город Дилиджан.
Маршрут прогулки спланирован отлично, от первой до последней точки. Будет интересно и неутомительно! Ну и Алексея есть с собой все необходимое для дружеского пикника.
Спасибо за великолепный день и добрые воспоминания!