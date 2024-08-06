Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк

Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
Приглашаю отправиться в дружеское путешествие по маршруту, в котором сочетаются природа, активный отдых, красивые виды и древние святыни. Вы посетите Кавказский оленеводческий центр.

А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами.
5
7 отзывов
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Ближайшие даты:
29
дек30
дек31
дек1
янв2
янв4
янв5
янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

🦌 Утром я заберу вас в отеле Дилижана, и мы отправимся к месту начала пешего маршрута. По пути заедем в Центр по восстановлению популяции кавказского благородного оленя. У меня с собой всегда есть здоровый перекус для его милых обитателей.

🎒 Наш пеший маршрут начнётся от озера Парз — здесь можно прокатиться на водном велосипеде или пролететь над озером на тарзанке, если вы любите такие развлечения.

🚶 Протяжённость маршрута около 7 км с небольшим и довольно плавным набором высоты (порядка 280 м). Мы пойдём не спеша, в комфортном для вас темпе, с большим количеством остановок.

🏞 На пути вы увидите древние хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и величественные леса. На плато, с которого открывается великолепная круговая панорама горных вершин, сделаем привал с пикником.

🏛 Маршрут приведёт нас к древнему монастырю Гошаванк. Спускаясь к храму, вы сможете сделать фото с необычного ракурса и увидите часовню, расположенную в некотором удалении и потому не часто посещаемую путешественниками. Я же обещаю вам увлекательный рассказ об истории монастыря.

Организационные детали

  • Этот маршрут подходит для семей с детьми от 4 лет (если, конечно, дети положительно воспринимают долгие прогулки)
  • Если вы хотите более спортивный вариант маршрута и готовы к движению в быстром темпе, то можем почти вдвое увеличить километраж и сходить на озеро Гош
  • Переезды организуются на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander. Есть два детских кресла.
  • Обязательна удобная обувь. С собой рекомендую иметь небольшой рюкзачок для питьевой воды и личных вещей.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
K
6 авг 2024
Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
Екатерина
28 мая 2024
Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
Е
26 мая 2024
Все супер, дождь не омрачил впечатлил
Т
4 ноя 2023
Заказала экскурсию и абсолютно не пожалела, мы провели чудесный день. Алексей встретил нас как договорились, машина комфортная, беседа интересная. К сожалению не был открыт питомник оленей и наша экскурсия сократилась,
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но не по вине организатора. Алексей сделал приятную скидку. Далее от озера мы шли туристической тропой по лесистым склонам, было комфортно и интересно идти, беседовать о культуре, истории, природе. На вершине склона Алексей устроил чудесный пикник. Время пролетело незаметно. Эта экскурсия позволила узнать и почувствовать природу Дилижана, узнать историю Армении и провести прекрасно время за интересной беседой.

Заказала экскурсию и абсолютно не пожалела, мы провели чудесный день. Алексей встретил нас как договорились, машинаЗаказала экскурсию и абсолютно не пожалела, мы провели чудесный день. Алексей встретил нас как договорились, машинаЗаказала экскурсию и абсолютно не пожалела, мы провели чудесный день. Алексей встретил нас как договорились, машина
Н
15 авг 2023
Для нас встреча с Алексеем — это большая удача!
Мы впервые в Армении, и Алексей очень много рассказал нам про эту страну, регион и город Дилиджан.
Маршрут прогулки спланирован отлично, от первой до последней точки. Будет интересно и неутомительно! Ну и Алексея есть с собой все необходимое для дружеского пикника.
Спасибо за великолепный день и добрые воспоминания!
А
3 авг 2023
Алексей - отличный гид и интересный рассказчик. Маршрут интересный, вокруг все очень красиво, темп подстраивался под нас.
С
6 июн 2023
Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.
Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.

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