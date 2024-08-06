Приглашаю отправиться в дружеское путешествие по маршруту, в котором сочетаются природа, активный отдых, красивые виды и древние святыни. Вы посетите Кавказский оленеводческий центр. А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами.

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Описание экскурсии

🦌 Утром я заберу вас в отеле Дилижана, и мы отправимся к месту начала пешего маршрута. По пути заедем в Центр по восстановлению популяции кавказского благородного оленя. У меня с собой всегда есть здоровый перекус для его милых обитателей.

🎒 Наш пеший маршрут начнётся от озера Парз — здесь можно прокатиться на водном велосипеде или пролететь над озером на тарзанке, если вы любите такие развлечения.

🚶 Протяжённость маршрута около 7 км с небольшим и довольно плавным набором высоты (порядка 280 м). Мы пойдём не спеша, в комфортном для вас темпе, с большим количеством остановок.

🏞 На пути вы увидите древние хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) и величественные леса. На плато, с которого открывается великолепная круговая панорама горных вершин, сделаем привал с пикником.

🏛 Маршрут приведёт нас к древнему монастырю Гошаванк. Спускаясь к храму, вы сможете сделать фото с необычного ракурса и увидите часовню, расположенную в некотором удалении и потому не часто посещаемую путешественниками. Я же обещаю вам увлекательный рассказ об истории монастыря.

Организационные детали