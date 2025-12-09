Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увидьте Ереван через призму авангарда! Авторская прогулка с художником-авангардистом по культовым зданиям советского модернизма, скрытым дворам и урбан-арт среде столицы. Для тех, кто ищет вдохновение, новые смыслы и нестандартный взгляд на город.

Описание экскурсии Если вам близок смелый взгляд на искусство и архитектуру — эта прогулка для вас. Приглашаю на авторскую экскурсию по Еревану, где советский модернизм предстанет как культурный эксперимент, художественный манифест и живой материал города. Мы посмотрим на знаковые здания и городские пространства Еревана так, как смотрит художник-авангардист: через форму, идею, контекст, конфликт и трансформацию. Это не туристический маршрут, а исследование города как произведения искусства, где бетон, армянский туф и советские утопии становятся языком визуального выражения. ⭐ Что вас ждёт • знакомство с авангардным взглядом на архитектуру Еревана • культовые примеры советского модернизма и конструктивизма • разбор, как идеи и утопии XX века формировали облик города • скрытые дворы, экспериментальные здания и урбан-арт элементы • обсуждение того, что происходит с модернистским наследием в современном городе • живой диалог о взаимодействии искусства, архитектуры и повседневности 👤 О гиде Я — современный художник-авангардист из Еревана. Более 30 лет работаю в сфере искусства, кураторства и исследовательских практик. Участвовал в международных выставках, включая Венецианскую биеннале, Манифесту, Истамбулскую Биеннале. Ереван для меня — это не декорация, а живая художественная лаборатория. В этой прогулке я делюсь тем, как город “говорит” через пространство, форму, материю и людей. Открыто, честно, иногда парадоксально — как и положено авангарду. 🗺️ Маршрут • Памятник Александру Таманяну, у Каскада • Модернистские кварталы и арт-пространства центра • Архитектурные эксперименты и забытые шедевры модернизма • Неочевидные урбан-точки и визуальные контрасты города Маршрут может меняться в зависимости от интересов группы (авангард — это свобода, поэтому допускаются отклонения, если группа “пойдёт за идеей”). 🔥 Для кого этот тур • тем, кто ищет нестандартную экскурсию по Еревану • любителям архитектуры, современного искусства, урбанистики и культуры • творческим людям, дизайнерам, студентам, художникам, архитекторам • тем, кто хочет увидеть город “между строк” — вне посткарт и стереотипов

