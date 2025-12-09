Увидьте Ереван через призму авангарда! Авторская прогулка с художником-авангардистом по культовым зданиям советского модернизма, скрытым дворам и урбан-арт среде столицы. Для тех, кто ищет вдохновение, новые смыслы и нестандартный взгляд на город.
Описание экскурсииЕсли вам близок смелый взгляд на искусство и архитектуру — эта прогулка для вас. Приглашаю на авторскую экскурсию по Еревану, где советский модернизм предстанет как культурный эксперимент, художественный манифест и живой материал города. Мы посмотрим на знаковые здания и городские пространства Еревана так, как смотрит художник-авангардист: через форму, идею, контекст, конфликт и трансформацию. Это не туристический маршрут, а исследование города как произведения искусства, где бетон, армянский туф и советские утопии становятся языком визуального выражения. ⭐ Что вас ждёт • знакомство с авангардным взглядом на архитектуру Еревана • культовые примеры советского модернизма и конструктивизма • разбор, как идеи и утопии XX века формировали облик города • скрытые дворы, экспериментальные здания и урбан-арт элементы • обсуждение того, что происходит с модернистским наследием в современном городе • живой диалог о взаимодействии искусства, архитектуры и повседневности 👤 О гиде Я — современный художник-авангардист из Еревана. Более 30 лет работаю в сфере искусства, кураторства и исследовательских практик. Участвовал в международных выставках, включая Венецианскую биеннале, Манифесту, Истамбулскую Биеннале. Ереван для меня — это не декорация, а живая художественная лаборатория. В этой прогулке я делюсь тем, как город “говорит” через пространство, форму, материю и людей. Открыто, честно, иногда парадоксально — как и положено авангарду. 🗺️ Маршрут • Памятник Александру Таманяну, у Каскада • Модернистские кварталы и арт-пространства центра • Архитектурные эксперименты и забытые шедевры модернизма • Неочевидные урбан-точки и визуальные контрасты города Маршрут может меняться в зависимости от интересов группы (авангард — это свобода, поэтому допускаются отклонения, если группа “пойдёт за идеей”). 🔥 Для кого этот тур • тем, кто ищет нестандартную экскурсию по Еревану • любителям архитектуры, современного искусства, урбанистики и культуры • творческим людям, дизайнерам, студентам, художникам, архитекторам • тем, кто хочет увидеть город “между строк” — вне посткарт и стереотипов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскадный комплекс
- Дом камерной музыки
- 9-й корпус Политехнического института - яркий пример брутализма
- Конструктивистские здания на улице Тпагричнери (Печатников)
- И многое другое
Что включено
- ✔ Авторская экскурсия с художником-авангардистом/n✔ Нестандартный маршрут и творческий подход/n✔ Диалог и мини-дискуссии по теме искусства и города/n✔ Возможность адаптировать акценты под интересы группы
Что не входит в цену
- ✘ Транспорт (не требуется - маршрут пеший) /n✘ Еда и напитки/n✘ Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Армения, Ереван, улица Таманяна
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Еревану
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €90 за человека
-
9%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия «Каскада»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€68
€75 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$20
$25 за человека