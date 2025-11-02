Экскурсия «Советский модернизм в Ереване - с современным художником» предлагает уникальную возможность погрузиться в архитектурное наследие столицы Армении. Участники узнают о судьбе города, его планировании и влиянии на повседневную жизнь ереванцев.
Экскурсия подходит для любителей искусства и истории, а также для тех, кто интересуется модернизмом и урбанистикой.
Групповая форма проведения позволяет адаптировать материал под интересы участников, делая путешествие более личным и значимым
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальный взгляд на Ереван с современным художником
- 🏛️ Понимание архитектурного наследия города
- 🗺️ Обсуждение городского планирования
- 👥 Аутентичный опыт повседневной жизни ереванцев
- 🖼️ Подходит для любителей искусства и модернизма
Что можно увидеть
- Историческое наследие Еревана
- Генеральный план города
Описание экскурсии
Историческое наследие Еревана
Вы узнаете о судьбе города, событиях и влияниях, которые сформировали его сегодняшний облик.
Генеральный план
Обсудим городское планирование. Поговорим, как развивался и организовывался Ереван. Вы составите представление о том, как градостроительный план влияет на жизнь людей и инфраструктуру населённого пункта.
Повседневная жизнь
Понаблюдаем за жизнью ереванцев. Это будет аутентичный взгляд на культуру города, которая включает обычаи, традиции и ритмы повседневности.
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям искусства, которым интересно взглянуть на город глазами современного художника
- Тем, кто хочет глубже понять историю и архитектуру Еревана
- Тем кто любит модернизм, брутализм и урбекс
Я адаптирую материал экскурсии под запрос группы. Экскурсия проходит частично в формате диалога, и я подстроюсь под интересные вам темы.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, но лучше иметь при себе наличные на такси, кафе и тому подобные возможные траты
- Материал экскурсии будет интересен в первую очередь взрослым путешественникам, но участвовать могут и дети
ежедневно в 10:00 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€19
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Александру Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я современный художник из Еревана с более чем 30-летним опытом работы в качестве куратора, художника и теоретика. Моя работа сосредоточена на общественных пространствах и модернизме, и мне посчастливилось демонстрировать свое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 ноя 2025
Знающий неравнодушный любящий свой город художник Ваграм показал Ереван от "чёрного" до "розового", мы увидели творения Александра Таманяна, его единомышленников и последователей, насладились зданиями эпохи конструктивизма.
Александр
31 окт 2025
Мне очень понравилось то, как Вагран ведёт экскурсию - это не только рассказ, но и возможность обсудить то, как вы по разному видите здание. Поверьте, вкус у него развит лучше
D
Dasha
22 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Было очень интересно, однозначно вайб
Александр
2 окт 2025
Были в Ереване первый раз и Ваграм учел наш запрос посмотреть не только любимый нами модернизм, но и в целом познакомиться с городом, быстро подстроился и показал основные городские доминанты,
Т
Татьяна
26 сен 2025
Прогулка с Ваграмом позволила увидеть Ереван по-новому, посмотреть на те кварталы и дворы, куда редко заходят туристы. Поговорили о корнях советского модернизма - послереволюционных неоклассиках и конструктивистах, о том, как
В
Влада
21 сен 2025
После ознакомления с основными достопримечательностями Еревана захотелось рассмотреть город с нетуристической точки зрения. Оказывается, чтобы увидеть красоту, иногда достаточно поднять голову или перейти на другую сторону улицы. Благодарю Ваграма за увлекательное погружение в архитектуру и градостроительство!
Будьте готовы много ходить и культурно обогащаться.
Гончарова
19 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Ваграм говорит, что архитектура Еревана - это живая история.
И он был проводником по этой истории. Провёл нас через столетие от 20-х годов 20-го века до современных памятников.
Буду
О
Оксана
9 авг 2025
Очень интересное путешествие получилось. Необычные локации, такой "неочевидный" Ереван. Это экскурсия, после которой не хочется уходить с возгласом "ну наконец-то", наоборот, хочется ещё бродить по улицам и слушать, впечататляться. Спасибо!
Р
Роман
26 июл 2025
Экскурсия оказалось настоящим открытием, Ваграм обладает обширным багажом знаний о истории города и его архитектуре, получил от нее удовольствие и узнал много нового, что заставляет взглянуть на Ереван совсем с другой стороны и глубиной
Natalia
4 июл 2025
Мне экскурсия очень понравилась.
Очень доходчиво было преподнесёно. Рассказано с любовью.
Рекомендую друзьям посетить этот город и насладиться рассказом гида.
Диана
27 июн 2025
Ваграм, замечательный специалист, знаток своего дела, профессионал! Я с огромным интересом познакомилась с советским модернизмом в Ереване! Ваграм составил замечательный маршрут, благодаря которому вы познакомитесь не только с совет. модернизмом,
С
Сергей
25 июн 2025
Отличная экскурсия, подойдет всем - и тем кто интересуется архитектурой, и тем кто просто хочет погулять по городу и взглянуть на него с новой неожиданной стороны.
Особенно порадовала увлечённость гида — чувствовалось, что тема ему действительно близка.
Кира
20 мая 2025
Большой удачей было встретиться с Ваграмом. Узнать город глазами не просто местного жителя, а посмотреть на Ереван так, как видит его художник.
Ваграм показал такие детали, которые не цепляет глаз в обычной прогулке.
Экскурсия долгая, но комфортная, в том темпе, который Вам подходит.
Мы с моей компанией благодарны за проведенное с нами время!
Т
Татьяна
13 мар 2025
Было очень интересно, спасибо Ваграму! Столько нового узнала об архитектуре Еревана, очень насыщенная информацией экскурсия, и нужно много ходить, к этому надо быть готовым.
