Экскурсия «Советский модернизм в Ереване - с современным художником» предлагает уникальную возможность погрузиться в архитектурное наследие столицы Армении. Участники узнают о судьбе города, его планировании и влиянии на повседневную жизнь ереванцев. Экскурсия подходит для любителей искусства и истории, а также для тех, кто интересуется модернизмом и урбанистикой. Групповая форма проведения позволяет адаптировать материал под интересы участников, делая путешествие более личным и значимым

Описание экскурсии

Историческое наследие Еревана

Вы узнаете о судьбе города, событиях и влияниях, которые сформировали его сегодняшний облик.

Генеральный план

Обсудим городское планирование. Поговорим, как развивался и организовывался Ереван. Вы составите представление о том, как градостроительный план влияет на жизнь людей и инфраструктуру населённого пункта.

Повседневная жизнь

Понаблюдаем за жизнью ереванцев. Это будет аутентичный взгляд на культуру города, которая включает обычаи, традиции и ритмы повседневности.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям искусства, которым интересно взглянуть на город глазами современного художника

Тем, кто хочет глубже понять историю и архитектуру Еревана

Тем кто любит модернизм, брутализм и урбекс

Я адаптирую материал экскурсии под запрос группы. Экскурсия проходит частично в формате диалога, и я подстроюсь под интересные вам темы.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, но лучше иметь при себе наличные на такси, кафе и тому подобные возможные траты