Советский модернизм в Ереване - с современным художником

Погрузитесь в архитектурное наследие Еревана с экскурсией по советскому модернизму. Узнайте, как городская планировка влияет на жизнь и культуру столицы
Экскурсия «Советский модернизм в Ереване - с современным художником» предлагает уникальную возможность погрузиться в архитектурное наследие столицы Армении. Участники узнают о судьбе города, его планировании и влиянии на повседневную жизнь ереванцев.

Экскурсия подходит для любителей искусства и истории, а также для тех, кто интересуется модернизмом и урбанистикой.

Групповая форма проведения позволяет адаптировать материал под интересы участников, делая путешествие более личным и значимым
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальный взгляд на Ереван с современным художником
  • 🏛️ Понимание архитектурного наследия города
  • 🗺️ Обсуждение городского планирования
  • 👥 Аутентичный опыт повседневной жизни ереванцев
  • 🖼️ Подходит для любителей искусства и модернизма
Время начала: 10:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Историческое наследие Еревана
  • Генеральный план города

Описание экскурсии

Историческое наследие Еревана

Вы узнаете о судьбе города, событиях и влияниях, которые сформировали его сегодняшний облик.

Генеральный план

Обсудим городское планирование. Поговорим, как развивался и организовывался Ереван. Вы составите представление о том, как градостроительный план влияет на жизнь людей и инфраструктуру населённого пункта.

Повседневная жизнь

Понаблюдаем за жизнью ереванцев. Это будет аутентичный взгляд на культуру города, которая включает обычаи, традиции и ритмы повседневности.

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям искусства, которым интересно взглянуть на город глазами современного художника
  • Тем, кто хочет глубже понять историю и архитектуру Еревана
  • Тем кто любит модернизм, брутализм и урбекс

Я адаптирую материал экскурсии под запрос группы. Экскурсия проходит частично в формате диалога, и я подстроюсь под интересные вам темы.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, но лучше иметь при себе наличные на такси, кафе и тому подобные возможные траты
  • Материал экскурсии будет интересен в первую очередь взрослым путешественникам, но участвовать могут и дети

ежедневно в 10:00 и 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€19
Дети до 14 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Александру Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм
Ваграм — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я современный художник из Еревана с более чем 30-летним опытом работы в качестве куратора, художника и теоретика. Моя работа сосредоточена на общественных пространствах и модернизме, и мне посчастливилось демонстрировать свое
читать дальше

искусство на международных выставках, включая Венецианскую биеннале. Мои работы представлены в престижных музеях, таких как Contemporary Art Museum в Турине, Италия. Ереван — это не просто мой дом; это место, с которым я глубоко связан и которое я постоянно исследую. В своих турах я стремлюсь поделиться уникальным взглядом на город — таким, который сочетает в себе его историческое наследие и современную идентичность. Независимо от того, являетесь ли вы художником, любителем архитектуры или любопытным путешественником, я проведу вас по скрытым жемчужинам Еревана, культурным достопримечательностям и оживленным улицам. Давайте вместе откроем город заново!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
И
Ирина
2 ноя 2025
Знающий неравнодушный любящий свой город художник Ваграм показал Ереван от "чёрного" до "розового", мы увидели творения Александра Таманяна, его единомышленников и последователей, насладились зданиями эпохи конструктивизма.
Александр
Александр
31 окт 2025
Мне очень понравилось то, как Вагран ведёт экскурсию - это не только рассказ, но и возможность обсудить то, как вы по разному видите здание. Поверьте, вкус у него развит лучше
читать дальше

чем у вас)
Что для меня было важно - получить информацию о периодах развития архитектуры Еревана - я получил в полной мере. Очень круто, что после экскурсии вы получите письмо с напоминанием того, какие объекты вы посмотрели для того, чтобы вы могли поискать дополнительную информацию сами. Ну и отдельное спасибо за манеру общения (очень комфортно) и вид с крыши станции канатной дороги

D
Dasha
22 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Было очень интересно, однозначно вайб
Александр
Александр
2 окт 2025
Были в Ереване первый раз и Ваграм учел наш запрос посмотреть не только любимый нами модернизм, но и в целом познакомиться с городом, быстро подстроился и показал основные городские доминанты,
читать дальше

сводил на заброшенную станцию канатной дороги, дал рекомендации, куда можно сходить ещё, где поесть и что посмотреть.

Я сам работаю экскурсоводом, поэтому всегда отношусь к экскурсиям с особой критикой. Экскурсия Ваграму показала уровень, он, как местный житель, отлично знает город и его историю. Рекомендую!

Т
Татьяна
26 сен 2025
Прогулка с Ваграмом позволила увидеть Ереван по-новому, посмотреть на те кварталы и дворы, куда редко заходят туристы. Поговорили о корнях советского модернизма - послереволюционных неоклассиках и конструктивистах, о том, как
читать дальше

менялась советская архитектура. Рассмотрели в деталях здания учебных, государственных и культурных учреждений, полюбовались видами на Арарат с бывшей станции канатной дороги, прошли через жилые массивы разных периодов. Как художник, Ваграм умеет привлечь внимание к не самым очевидным на первый взгляд деталям. Получили огромное удовольствие от знакомства с Ваграмом и от погружения в архитектурную историю Еревана.

В
Влада
21 сен 2025
После ознакомления с основными достопримечательностями Еревана захотелось рассмотреть город с нетуристической точки зрения. Оказывается, чтобы увидеть красоту, иногда достаточно поднять голову или перейти на другую сторону улицы. Благодарю Ваграма за увлекательное погружение в архитектуру и градостроительство!

Будьте готовы много ходить и культурно обогащаться.
Гончарова
Гончарова
19 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Ваграм говорит, что архитектура Еревана - это живая история.
И он был проводником по этой истории. Провёл нас через столетие от 20-х годов 20-го века до современных памятников.
Буду
читать дальше

вспоминать этот день с теплом.
Мы узнали про историю и архитектуру Еревана то, что я бы сама не нашла, обратили внимание на детали, которые от моих глаз бы укрылись, послушали чудесные истории.

Спасибо за эту прогулку и за тёплый приём.

О
Оксана
9 авг 2025
Очень интересное путешествие получилось. Необычные локации, такой "неочевидный" Ереван. Это экскурсия, после которой не хочется уходить с возгласом "ну наконец-то", наоборот, хочется ещё бродить по улицам и слушать, впечататляться. Спасибо!
Р
Роман
26 июл 2025
Экскурсия оказалось настоящим открытием, Ваграм обладает обширным багажом знаний о истории города и его архитектуре, получил от нее удовольствие и узнал много нового, что заставляет взглянуть на Ереван совсем с другой стороны и глубиной
Natalia
Natalia
4 июл 2025
Мне экскурсия очень понравилась.
Очень доходчиво было преподнесёно. Рассказано с любовью.
Рекомендую друзьям посетить этот город и насладиться рассказом гида.
Диана
Диана
27 июн 2025
Ваграм, замечательный специалист, знаток своего дела, профессионал! Я с огромным интересом познакомилась с советским модернизмом в Ереване! Ваграм составил замечательный маршрут, благодаря которому вы познакомитесь не только с совет. модернизмом,
читать дальше

но и параллельно сможете познакомиться с Ереваном, тем, где не ходят толпы туристов! Экскурсия была наполнена интересными фактами, историями и самое главное, просто теплым человеческим общением!
Особенно хочу поблагодарить, Ваграма, за то, что мне, как человеку интересующимся искусством, он ответил на все вопросы и мы еще успели обсудить все особенности формирования арт жизни в Ереване и Армении.
Творческим туристам - must visit экскурсию Ваграма!

С
Сергей
25 июн 2025
Отличная экскурсия, подойдет всем - и тем кто интересуется архитектурой, и тем кто просто хочет погулять по городу и взглянуть на него с новой неожиданной стороны.
Особенно порадовала увлечённость гида — чувствовалось, что тема ему действительно близка.
Кира
Кира
20 мая 2025
Большой удачей было встретиться с Ваграмом. Узнать город глазами не просто местного жителя, а посмотреть на Ереван так, как видит его художник.
Ваграм показал такие детали, которые не цепляет глаз в обычной прогулке.
Экскурсия долгая, но комфортная, в том темпе, который Вам подходит.
Мы с моей компанией благодарны за проведенное с нами время!
Т
Татьяна
13 мар 2025
Было очень интересно, спасибо Ваграму! Столько нового узнала об архитектуре Еревана, очень насыщенная информацией экскурсия, и нужно много ходить, к этому надо быть готовым.

Входит в следующие категории Еревана

