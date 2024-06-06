Пешие экскурсии-прогулки в Ереване с экскурсоводом

Найдено 85 экскурсий в категории «Пешеходные» в Ереване, цены от €8, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
141 отзыв
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Ереван - город, похожий на солнце
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
45 за всё до 3 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 10 чел.
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
60 за человека
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
42 за всё до 4 чел.
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 2927 за человека
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу
Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
50 за всё до 5 чел.
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
359 отзывов
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2013 за человека
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Фотопрогулка по солнечному Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5726 за человека
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Ереван в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
103 отзыва
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 2 чел.
Старый новый Ереван, или Места исполнения желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний
Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний
Начало: На площади Республики
24 июня в 11:30
25 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7669 за человека
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30 за человека
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
6 отзывов
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
80 за всё до 4 чел.
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
164 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за человека
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
🚶 Пешая
скидка
19%
Групповая
2 часа
10 отзывов
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Архитектурное наследие Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Архитектурное наследие Еревана
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
    Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    «Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
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    пиццу и многое другое! Открыли для себя кулинарные секреты Армении и новые приправы. Интересно! Вкусно! От всего сердца и души! Однозначно рекомендуем!

    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
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    для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!!

    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
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    банальный новодел, а жемчужины, сохранившиеся из прошлой жизни. Душу города. Спасибо ей большое за яркий, эмоциональный рассказ на красивом и грамотном русском языке. За любовь к Еревану и его людям, которой прониклись и мы.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Еревану
  2. Яркие краски Еревана
  3. О многоликом Ереване - с любовью
  4. Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
  5. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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