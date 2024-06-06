1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Мини-группа
2.5 часа
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 56€42 за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от €54 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
€42 за всё до 4 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 29€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу
Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€50 за всё до 5 чел.
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€13 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 90€86 за всё до 9 чел.
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
57€26 за человека
Квест
3 часа
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от €86 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний
Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний
Начало: На площади Республики
24 июня в 11:30
25 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
€15 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
скидка
19%
Групповая
2 часа
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Индивидуальная
4 часа
Архитектурное наследие Еревана
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ВВячеслав5 июня 2024Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
- ННаталия5 июня 2024Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- ТТатьяна5 июня 2024Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
- ЕЕкатерина4 июня 2024В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
- ЕЕкатерина4 июня 2024Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
- ЯЯна4 июня 2024Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пешеходные»
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