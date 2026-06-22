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10%
Мини-группа
до 7 чел.
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Начало: Армения, Ереван, улица Таманяна
«Приглашаю на авторскую экскурсию по Еревану, где советский модернизм предстанет как культурный эксперимент, художественный манифест и живой материал города»
$22.50
$25 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Мастерская художника на часовом заводе Еревана
Прикоснуться к жизни независимого арт-сообщества в здании бывшего промышленного гиганта
Начало: За Американским институтом
«При желании вы можете приобрести открытки или авторские оттиски на память, но это строго по любви»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
11 июл в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию личного аромата в Ереване
В соавторстве с парфюмером изготовить духи, отражающие только ваши предпочтения
Начало: Ул. Туманяна
«В завершение мастер-класса получите авторский парфюм»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от €60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Мне очень повезло, я была одна и поэтому получилась индивидуальная экскурсия:) Ваграм с любовью рассказывал и показывал важные памятники авангарда в его родном городе, а дружелюбные охранники подходили и дополняли рассказ. Большое спасибо! Надеюсь попасть на другие ваши экскурсии 🖤
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С
Я просто в восторге, очень всем рекомендую! После этой экскурсии Ереван смотрится совсем по-новому - все начинает обретать смысл, контекст,
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S
Очень интересная экскурсия! После этой экскурсии смотришь на город под совершенно другим углом! Обязательно посетите, 2 очень насыщенных и интересных часа ✨💫 В конце как бонус - интересный материал по экскурсии 💜
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Е
Очень грамотная экскурсия. Рассказ ведётся не только о конкретных зданиях, но и о развитии города в целом, о плане города.
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А
Экскурсия Ваграма Агасяна по архитектуре Еревана — это 10 из 10. Мы глубоко разбирали конструктивизм и модернизм, и это было
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Всего 5 отзывов в Ереване в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Авторские»
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