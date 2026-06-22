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Авторские экскурсии от местных гидов Еревана

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Ереване, цены от $20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Пешая
2.5 часа
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Начало: Армения, Ереван, улица Таманяна
«Приглашаю на авторскую экскурсию по Еревану, где советский модернизм предстанет как культурный эксперимент, художественный манифест и живой материал города»
$22.50$25 за человека
Мастерская художника на часовом заводе Еревана
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Мастерская художника на часовом заводе Еревана
Прикоснуться к жизни независимого арт-сообщества в здании бывшего промышленного гиганта
Начало: За Американским институтом
«При желании вы можете приобрести открытки или авторские оттиски на память, но это строго по любви»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
11 июл в 10:00
€20 за человека
Мастер-класс по созданию личного аромата в Ереване
1 час
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию личного аромата в Ереване
В соавторстве с парфюмером изготовить духи, отражающие только ваши предпочтения
Начало: Ул. Туманяна
«В завершение мастер-класса получите авторский парфюм»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от €60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Мне очень повезло, я была одна и поэтому получилась индивидуальная экскурсия:) Ваграм с любовью рассказывал и показывал важные памятники авангарда в его родном городе, а дружелюбные охранники подходили и дополняли рассказ. Большое спасибо! Надеюсь попасть на другие ваши экскурсии 🖤
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С
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Я просто в восторге, очень всем рекомендую! После этой экскурсии Ереван смотрится совсем по-новому - все начинает обретать смысл, контекст,
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историю. Даже не верится что я до этого столько раз прилетает в Ереван и не знал его истории.

Особая благодарность Ваграму, ведь он сердце этой экскурсии. Его знания, подход и маршрут который он подобрал произвели на меня большие впечатления. Такой опыт диалога с художником очень уникален и навсегда останется со мной.

Также хочу отметить, что не смотря на то что другие участники в последний момент отменили свое участие и погода обещала сильный дождь - Ваграм все равно решил провести экскурсию, и это нам ничуть не помешало!

Спасибо!

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S
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Очень интересная экскурсия! После этой экскурсии смотришь на город под совершенно другим углом! Обязательно посетите, 2 очень насыщенных и интересных часа ✨💫 В конце как бонус - интересный материал по экскурсии 💜
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Е
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Очень грамотная экскурсия. Рассказ ведётся не только о конкретных зданиях, но и о развитии города в целом, о плане города.
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Охватывает не только модернизм, но и другие архитектурные направления. Очень тонко описаны все архитектурные особенности. Можно сравнить работы одних и тех же архитекторов в разные периоды. До многих мест я бы сама, наверное, не дошла или не обратила бы на них внимания. Спасибо огромное за впечатления и за приятное общение!

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А
Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом
Экскурсия Ваграма Агасяна по архитектуре Еревана — это 10 из 10. Мы глубоко разбирали конструктивизм и модернизм, и это было
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не просто перечисление дат, а полноценное погружение в логику города. Ваграм — блестящий эксперт и очень умный человек, слушать его было безумно интересно.
Что особенно впечатлило в маршруте было много абсолютно небональных локаций. Это не тот Ереван из путеводителей, к которому все привыкли, а скрытые, порой неочевидные места со своей уникальной эстетикой. Самим такие точки найти почти нереально.
Отдельный респект за профессиональный подход: в конце Ваграм прислал подробный конспект всей прогулки. Это вообще высший пилотаж — информации было много, и очень круто, что теперь всё важное разложено по полочкам и осталось под рукой. Было просто превосходно, искренне советую всем, кто ценит качественный и необычный досуг.

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Всего 5 отзывов в Ереване в категории "Авторские"

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Советский модернизм Еревана: авторская прогулка с художником-авангардистом;
  2. Мастерская художника на часовом заводе Еревана;
  3. Мастер-класс по созданию личного аромата в Ереване.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан;
  2. Площадь Республики;
  3. Дилижан;
  4. Эчмиадзин;
  5. Храм Гарни и монастырь Гегард;
  6. Гора Арарат;
  7. Гарни;
  8. Северный проспект;
  9. Арени;
  10. Монастырь Хор Вирап.
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2026
Сейчас в Ереване в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 60 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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