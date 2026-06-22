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не просто перечисление дат, а полноценное погружение в логику города. Ваграм — блестящий эксперт и очень умный человек, слушать его было безумно интересно.

Что особенно впечатлило в маршруте было много абсолютно небональных локаций. Это не тот Ереван из путеводителей, к которому все привыкли, а скрытые, порой неочевидные места со своей уникальной эстетикой. Самим такие точки найти почти нереально.

Отдельный респект за профессиональный подход: в конце Ваграм прислал подробный конспект всей прогулки. Это вообще высший пилотаж — информации было много, и очень круто, что теперь всё важное разложено по полочкам и осталось под рукой. Было просто превосходно, искренне советую всем, кто ценит качественный и необычный досуг.