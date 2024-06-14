Погрузитесь в прошлое и настоящее Еревана во время нашей экскурсии.
Вы посетите Оперный театр, построенный в середине ХХ века из темного базальта, напоминающий средневековую армянскую архитектуру.
Окунитесь в театральную жизнь Еревана, узнайте о её роли в истории города, и, возможно, даже станьте свидетелями настоящей театральной репетиции.
Вы посетите Оперный театр, построенный в середине ХХ века из темного базальта, напоминающий средневековую армянскую архитектуру.
Окунитесь в театральную жизнь Еревана, узнайте о её роли в истории города, и, возможно, даже станьте свидетелями настоящей театральной репетиции.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что вас ожидает:
- Каскад
- Матенадран (снаружи)
- Проспект Маштоца
- Зал филармонии им. Арама Хачатуряна
Описание билета
Ереван - один из древнейших городов в мире был основан в VIII в. д. н. э. . В ходе экскурсии вы познакомитесь со старым и современным городом, посетите здание Оперного театра и станете свидетелем репетиции оркестра. Оперный театр Еревана был построен в середине ХХ века и олицетворяет своей архитектурой новое время. Вы не увидите в нем роскоши европейских театров, обильной лепнины, пухленьких амуров и оголенных древнегреческих муз. Архитектура этого сооружения приземистая, а его фасад из темного базальта, колонны и арки слегка напоминают нам средневековую армянскую архитектуру. Сегодня филармонический оркестр Еревана имеет всемирную славу, выступает только с именитыми солистами, упорно и практически безуспешно пытается привить вкус к высокой музыке самым широким слоям ереванского населения. Население же успешно упирается, устраивает аншлаги, когда исполняют шлягеры из кинофильмов и практически - бойкоты, когда выступает очень талантливые и чрезмерно классические музыканты. Заглянуть за кулисы театральной жизни, узнать как театр спас город в тяжелые и холодные девяностые, а также увидеть и услышать настоящую театральную репетицию, Вы сможете на нашей экскурсии.
по пятницам в 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскад
- Матенадран (снаружи)
- Проспект Маштоца
- Зал филармонии им. Арама Хачатуряна
Что включено
- Экскурсионное обслуживание и билет на экскурсию по театру
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Таманяну на Каскаде
Завершение: Площадь Республики
Когда и как рано покупать?
Когда: по пятницам в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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