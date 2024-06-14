Описание билета

Ереван - один из древнейших городов в мире был основан в VIII в. д. н. э. . В ходе экскурсии вы познакомитесь со старым и современным городом, посетите здание Оперного театра и станете свидетелем репетиции оркестра. Оперный театр Еревана был построен в середине ХХ века и олицетворяет своей архитектурой новое время. Вы не увидите в нем роскоши европейских театров, обильной лепнины, пухленьких амуров и оголенных древнегреческих муз. Архитектура этого сооружения приземистая, а его фасад из темного базальта, колонны и арки слегка напоминают нам средневековую армянскую архитектуру. Сегодня филармонический оркестр Еревана имеет всемирную славу, выступает только с именитыми солистами, упорно и практически безуспешно пытается привить вкус к высокой музыке самым широким слоям ереванского населения. Население же успешно упирается, устраивает аншлаги, когда исполняют шлягеры из кинофильмов и практически - бойкоты, когда выступает очень талантливые и чрезмерно классические музыканты. Заглянуть за кулисы театральной жизни, узнать как театр спас город в тяжелые и холодные девяностые, а также увидеть и услышать настоящую театральную репетицию, Вы сможете на нашей экскурсии.