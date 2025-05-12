читать дальше дегустация трех коньяков. Это всё.

За эти деньги лучше просто дойти до завода Арарат, купить 2 бутылки коньяка и отлично провести время)

Будем честны, цена завышена. Производство вам не покажут, проведут только по музею с фотографиями и красивыми бочками. В конце экскурсии