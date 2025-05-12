Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Ереване, цены от $30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
Пешая
2 часа
10 отзывов
Билеты
Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
Начало: Музей «Арарат», г. Ереван, пр. Исакова, 2
«Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем «билет без очереди» на ереванский коньячный завод»
Расписание: Ежедневно в 15:30.
28 сен в 15:30
29 сен в 15:30
$35 за билет
Тур на коньячный завод «Арарат» с дегустацией Ararat Flavors
Пешая
2 часа
Билеты
Тур на коньячный завод «Арарат» с дегустацией Ararat Flavors
Начало: Музей АрАрАт, г. Ереван, пр. Исакова 2
«Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем билет без очереди на Ереванский Коньячный Завод»
Расписание: С понедельника по пятницу
28 сен в 10:30
29 сен в 10:30
$30 за билет
Пеший тур «Уютный Ереван»
Пешая
4 часа
Билеты
Пеший тур «Уютный Ереван»
Начало: У памятника Александра Таманяну (Тамянян 1)
Расписание: Ежедневно
28 сен в 12:00
29 сен в 12:00
$145 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadezhda
    12 мая 2025
    Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
    Отличная дегустация на заводе. Очень жаль, что экскурсия построена так, что га Севан времени совсем не остается. Первая часть могла быть покороче, целый час в монастыре не нужен
  • А
    Антон
    4 мая 2025
    Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
    Будем честны, цена завышена. Производство вам не покажут, проведут только по музею с фотографиями и красивыми бочками. В конце экскурсии
    читать дальше

    дегустация трех коньяков. Это всё.
    За эти деньги лучше просто дойти до завода Арарат, купить 2 бутылки коньяка и отлично провести время)

Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 145. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
