Билеты
Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
Начало: Музей «Арарат», г. Ереван, пр. Исакова, 2
«Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем «билет без очереди» на ереванский коньячный завод»
Расписание: Ежедневно в 15:30.
28 сен в 15:30
29 сен в 15:30
$35 за билет
Билеты
Тур на коньячный завод «Арарат» с дегустацией Ararat Flavors
Начало: Музей АрАрАт, г. Ереван, пр. Исакова 2
«Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем билет без очереди на Ереванский Коньячный Завод»
Расписание: С понедельника по пятницу
28 сен в 10:30
29 сен в 10:30
$30 за билет
Билеты
Пеший тур «Уютный Ереван»
Начало: У памятника Александра Таманяну (Тамянян 1)
Расписание: Ежедневно
28 сен в 12:00
29 сен в 12:00
$145 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadezhda12 мая 2025Отличная дегустация на заводе. Очень жаль, что экскурсия построена так, что га Севан времени совсем не остается. Первая часть могла быть покороче, целый час в монастыре не нужен
- ААнтон4 мая 2025Будем честны, цена завышена. Производство вам не покажут, проведут только по музею с фотографиями и красивыми бочками. В конце экскурсии
