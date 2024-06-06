Групповые экскурсии Еревана

Найдено 84 экскурсии в категории «Групповые» в Ереване, цены от €7, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
141 отзыв
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
🚗 На машине
Групповая
9 часов
696 отзывов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
36 за человека
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Гарни и Гегард - свидетели веков
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
144 отзыва
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
26 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
114 отзывов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
31 за человека
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
🚗 На машине
Групповая
7.5 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
36 за человека
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
60 за человека
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4541 за человека
Без чего не представить Армению
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за человека
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
3027 за человека
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
359 отзывов
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2013 за человека
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
155 отзывов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности под живые рассказы о них
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
39 за человека
Спуск в соляную шахту с мини-группой
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
Начало: На проспекте Комитаса 1
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
55 за человека
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
26 за человека
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40 за человека
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
57 за человека
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
30 за человека
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
20 отзывов
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
23 за человека
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
История + вино = Армения
🚗 На машине
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за человека
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30 за человека
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
39 за человека
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
70%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
38 отзывов
Популярное предложение
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$33 за человека
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
188 отзывов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
69 за человека
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Завораживающий вид на гору Арарат
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
9 часов
203 отзыва
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По средам и субботам в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
$28 за человека
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Групповая
9 часов
100 отзывов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
300 отзывов
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$45 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
164 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Гора Арагац в ожерелье древних памятников
    Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
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    свободного времени в каждой точке маршрута. За один день удалось посмотреть столько разных и красивейших мест Армении. Аревик, огромная благодарность за такую приятную поездку на комфортном минивэне, отдельное спасибо водителю Андронику.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
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    тем не менее, как будто чем дальше от него, тем еще душевнее места и люди, хотя казалось бы куда больше. Большое спасибо Аревик и Андронику за интересную экскурсию, нам рассказывали про исторические факты и легенды, показали прекрасное озеро Севан и город Дилижан. Отдельное спасибо за вкуснейшие угощения и за прекрасную музыку! А также спасибо Ольге и Александру за то, что составили мне такую прекрасную компанию в этом небольшом путешествие.

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
    Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    «Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
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    пиццу и многое другое! Открыли для себя кулинарные секреты Армении и новые приправы. Интересно! Вкусно! От всего сердца и души! Однозначно рекомендуем!

    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Еревану
  2. Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  3. О многоликом Ереване - с любовью
  4. Древние святыни Армении и «наше море» Севан
  5. Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Групповые" можно забронировать 84 экскурсии от 7 до 250 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 5476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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