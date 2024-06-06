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Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Мини-группа
2.5 часа
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
Мини-группа
2.5 часа
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€60 за человека
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
30€27 за человека
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€13 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
10 часов
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности под живые рассказы о них
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€39 за человека
Мини-группа
3 часа
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
Начало: На проспекте Комитаса 1
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€55 за человека
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
4 часа
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
€57 за человека
Групповая
5.5 часов
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
4 часа
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
€23 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Групповая
6.5 часов
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€39 за человека
скидка
70%
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$33 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
€15 за человека
Мини-группа
10 часов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
€69 за человека
Групповая
13 часов
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Групповая
7 часов
Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По средам и субботам в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
$28 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Групповая
9 часов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
Групповая
9 часов
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$45 за человека
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ВВячеслав5 июня 2024Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
- ННаталия5 июня 2024Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- ТТатьяна5 июня 2024Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
- ЕЕкатерина4 июня 2024В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Групповые»
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