Театр оперы и балета

Найдено 18 экскурсий в категории «Театр оперы и балета» в Ереване, цены от $15, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
164 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
🚶 Пешая
скидка
19%
Групповая
2 часа
10 отзывов
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Увидеть Ереван и полюбить
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
67 отзывов
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Пешком по улочкам Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Пешком по улочкам Еревана
Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад
Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальный сити-тур по городу
Начало: Место Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $101 за всё до 3 чел.
Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
90 отзывов
Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно в 11:00 По воскресеньям в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
$15 за человека
Огни вечернего Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Огни вечернего Еревана
Начало: Каскад
Расписание: Ежедневно вечером по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$24 за человека
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Ереван - любовь с первого взгляда
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
24 отзыва
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Экскурсия по Еревану с посещением Оперного театра и театрального закулисья
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
Экскурсия по Еревану с посещением Оперного театра и театрального закулисья
Начало: Памятник Таманяну на Каскаде
Расписание: по пятницам в 12:00
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
$25 за билет
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Индивидуальная
7 часов
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    23 мая 2024
    Увидеть Ереван и полюбить
    Мне очень понравилась экскурсия с гидом Гаянэ. Мы посмотрели главные достопримечательности Еревана, о каждом Гаянэ рассказала детально, и очень интересно.
    читать дальше

    Двухчасовая экскурсия пролетела в один миг, потому что все было очень динамично и захватывающе. Искренняя благодарность Гаянэ за такой увлекательный трип.

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
    Очень насыщенная и познавательная прогулка-экскурсия с интеллигентным профессионалом,влюбленым в свою страну,ее историю и народ! Время пролетело незаметно,так бывает когда общаешься с очень интересным и приятным собеседником!
  • D
    Diana
    19 мая 2024
    Увидеть Ереван и полюбить
    Интересная экскурсия и хороший экскурсовод. Много увлекательных фактов об армянских промыслах и кухне. Сам синий маршрут лично нам не совсем подошел. Хотелось бы больше основных sightseeings города, как Площадь Республики или Каскад, что прочувствовать дух столицы. Потому ставим четвёрку.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Еревану
    Чудесный экскурсовод Ануш, с такой теплотой и любовью рассказывала о Ереване и Армении! 10 из 10!!!
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Еревану
    Экскурсия проведена настоящим профессионалом!!! К тому же очень искренне и душевно. Спасибо огромное! Всем рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Увидеть Ереван и полюбить
    Экскурсия очень понравилась. У нас была гид Гаяне и она очень интересно все рассказывала. Даже мои дети подростки оценили:) Мы
    читать дальше

    ходили по красному маршруту, интересовал именно вот такой вариант и мы не разочаровались. Узнали много интересного о районе Конд и о самом Ереване.

  • А
    Андрей
    7 мая 2024
    Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
    Живая и атмосферная экскурсия, в меру познавательная, в меру увлекательная. Гид - не просто профессионал своего дела, но и вдохновленный житель своего города и страны. Группа не набралась, но спасибо Эдмону - не отказался провести ее индивидуально.
  • М
    Маргарита
    30 апреля 2024
    Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
    Восторг! Полный причем))) хотим выразить благодарность Эдмону-на наш взгляд это лучший гид:глубокие знания, великолепная подача, супер локации и интересные факты, все это приправлено остроумием и человеческим теплом! Если Армения, то только с Вами, Эдмон!
  • И
    Инна
    29 апреля 2024
    Ереван днем и вечером, в пешей доступности
    Экскурсия великолепна! Давид, большое Вам спасибо что открыли для нас Ереван!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Пешком по улочкам Еревана
    Чудесный гид Софья, уютная экскурсия в уютном городе. Софья дала комфортный объем информации о городе, не перегруженный фактами. Экскурсия прошла на позитиве,все очень понравилось. 10 из 10ти:)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Театр оперы и балета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Обзорная экскурсия по Еревану
  2. О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
  3. Ереван днем и вечером, в пешей доступности
  4. Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
  5. Увидеть Ереван и полюбить
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Театр оперы и балета" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 15 до 200 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 443 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Театр оперы и балета», 443 ⭐ отзыва, цены от $15. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам