1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Индивидуальная
2 часа
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
скидка
19%
Групповая
2 часа
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешком по улочкам Еревана
Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад
Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный сити-тур по городу
Начало: Место Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $101 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно в 11:00 По воскресеньям в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
$15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Огни вечернего Еревана
Начало: Каскад
Расписание: Ежедневно вечером по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$24 за человека
Индивидуальная
6 часов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсия по Еревану с посещением Оперного театра и театрального закулисья
Начало: Памятник Таманяну на Каскаде
Расписание: по пятницам в 12:00
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
$25 за билет
Индивидуальная
7 часов
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra23 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия с гидом Гаянэ. Мы посмотрели главные достопримечательности Еревана, о каждом Гаянэ рассказала детально, и очень интересно.
- ССветлана20 мая 2024Очень насыщенная и познавательная прогулка-экскурсия с интеллигентным профессионалом,влюбленым в свою страну,ее историю и народ! Время пролетело незаметно,так бывает когда общаешься с очень интересным и приятным собеседником!
- DDiana19 мая 2024Интересная экскурсия и хороший экскурсовод. Много увлекательных фактов об армянских промыслах и кухне. Сам синий маршрут лично нам не совсем подошел. Хотелось бы больше основных sightseeings города, как Площадь Республики или Каскад, что прочувствовать дух столицы. Потому ставим четвёрку.
- ВВиктория14 мая 2024Чудесный экскурсовод Ануш, с такой теплотой и любовью рассказывала о Ереване и Армении! 10 из 10!!!
- ССветлана14 мая 2024Экскурсия проведена настоящим профессионалом!!! К тому же очень искренне и душевно. Спасибо огромное! Всем рекомендую!!!
- ССветлана13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. У нас была гид Гаяне и она очень интересно все рассказывала. Даже мои дети подростки оценили:) Мы
- ААндрей7 мая 2024Живая и атмосферная экскурсия, в меру познавательная, в меру увлекательная. Гид - не просто профессионал своего дела, но и вдохновленный житель своего города и страны. Группа не набралась, но спасибо Эдмону - не отказался провести ее индивидуально.
- ММаргарита30 апреля 2024Восторг! Полный причем))) хотим выразить благодарность Эдмону-на наш взгляд это лучший гид:глубокие знания, великолепная подача, супер локации и интересные факты, все это приправлено остроумием и человеческим теплом! Если Армения, то только с Вами, Эдмон!
- ИИнна29 апреля 2024Экскурсия великолепна! Давид, большое Вам спасибо что открыли для нас Ереван!
- ААнастасия24 апреля 2024Чудесный гид Софья, уютная экскурсия в уютном городе. Софья дала комфортный объем информации о городе, не перегруженный фактами. Экскурсия прошла на позитиве,все очень понравилось. 10 из 10ти:)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Театр оперы и балета»
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