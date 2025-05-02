Оживите свои чувства живой музыкой на дудуке, каноне и зурне, и погрузитесь в атмосферу настоящего армянского праздника с возможностью почувствовать себя гостем на традиционной свадьбе.
Захватывающие танцы ведущих армянских исполнителей и эмоциональная атмосфера ждут вас на этом уникальном представлении.
Захватывающие танцы ведущих армянских исполнителей и эмоциональная атмосфера ждут вас на этом уникальном представлении.
Описание билета
Танцевальный спектакль «Армения: история в танце»
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам армянской истории, которое будет выражено через красоту национальных танцев. Этот спектакль не только познакомит вас с культурой Армении, но и подарит незабываемые эмоции.
Что вас ждет на спектакле?
- Живая национальная музыка, включая дудук, канон и зурну.
- Захватывающие танцы, исполненные ведущими армянскими танцорами.
- Приглашение на настоящую армянскую свадьбу.
- Возможность стать частью весёлого праздника.
- Занимательный сюжет и эмоциональная атмосфера.
Дата и место проведения
Спектакль пройдет в Ереване 2 и 3 мая. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!
Приходите и погрузитесь в атмосферу армянской культуры, где танец и музыка создают неповторимый мир, полный традиций и радости!
2 и 3 мая в 19:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереван, ул. Вардананц, 18/2
Когда и как рано покупать?
Когда: 2 и 3 мая в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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