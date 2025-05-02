Оживите свои чувства живой музыкой на дудуке, каноне и зурне, и погрузитесь в атмосферу настоящего армянского праздника с возможностью почувствовать себя гостем на традиционной свадьбе. Захватывающие танцы ведущих армянских исполнителей и эмоциональная атмосфера ждут вас на этом уникальном представлении.

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Описание билета

Танцевальный спектакль «Армения: история в танце»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам армянской истории, которое будет выражено через красоту национальных танцев. Этот спектакль не только познакомит вас с культурой Армении, но и подарит незабываемые эмоции.

Что вас ждет на спектакле?

Живая национальная музыка, включая дудук, канон и зурну.

Захватывающие танцы, исполненные ведущими армянскими танцорами.

Приглашение на настоящую армянскую свадьбу.

Возможность стать частью весёлого праздника.

Занимательный сюжет и эмоциональная атмосфера.

Дата и место проведения

Спектакль пройдет в Ереване 2 и 3 мая. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Приходите и погрузитесь в атмосферу армянской культуры, где танец и музыка создают неповторимый мир, полный традиций и радости!