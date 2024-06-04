🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Республики от 62 € 53 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 34 отзыва Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны Начало: У центра «Дом Москвы» от € 44 за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 29% скидка Индивидуальная 2.5 часа 122 отзыва Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам Начало: В центре от 65 € 46 за всё до 14 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 72 отзыва Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь Начало: По желанию гостя от € 200 за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 194 отзыва Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд от € 54 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 194 отзыва Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру Начало: На площади Республики от € 64 за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Такой разный Ереван Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков Начало: На площади Республики € 90 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами Начало: На площади Республики 160 € 128 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 7% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами Начало: В саду «Каскада» от 29 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Канакер: колорит Старого Еревана с историком О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна € 50 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Ереван туристический и нет: увидеть все стороны Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу Начало: На площади Республики Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 2 отзыва Гастро-историческое путешествие по Армении Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию Начало: Площадь Республики, Ереван от € 216 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Сладкая Армения для детей Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа Начало: У вашего отеля от € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 55% скидка Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина Начало: В вашем отеле 150 € 68 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Почувствовать космос в Ереване Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац Начало: В центре города € 57 за человека

🚗 На машине Мини-группа 3 часа 1 отзыв Спуск в соляную шахту с мини-группой Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах Начало: На проспекте Комитаса 1 € 55 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время Начало: Ваш отель 160 € 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено) Отправиться к бывшей Мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо Начало: В месте вашего проживания в Ереване € 200 за всё до 3 чел.

Групповая 2.5 часа 6 отзывов Керамический мастер-класс Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника Начало: В районе метро «Еритасардакан» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00 € 35 за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа 1 отзыв Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места Начало: У Каскада € 30 за человека

🚗 На машине 9% скидка Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой 149 € 135 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4 часа 3 отзыва Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса Начало: В районе проспекта Комитас € 57 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда «Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... € 110 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир Начало: В центре Еревана, на улице Теряна € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний Начало: На площади Республики от € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида Начало: на площади Республики 76 € 69 за человека

10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва В ритме города: по Еревану - на метро Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам Начало: на площади Республики от 30 € 27 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум € 80 за всё до 4 чел.

30% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мастер-класс по армянскому танцу Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала Начало: В танцевальной школе в Ереване от 130 € 91 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 5 часов 120 отзывов Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле Начало: Адрес вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 70 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина Начало: Адрес вашего проживания от $ 116 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру Начало: Любая точка в городе Ереван от € 199 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 9% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац 159 € 144 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат Начало: Адрес вашего проживания от $ 57 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: 24/7 от $ 170 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению Посетить средневековую крепость, уникальный храм, загадочное еврейское кладбище и чудо-гейзер € 199 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана Расписание: По договоренности $ 90 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап Начало: Адрес вашего проживания от $ 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 45 отзывов Пешком по улочкам Еревана Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека $ 24 за человека

Фотопрогулка 14 часов 4 отзыва Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана Расписание: По договоренности $ 380 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук Начало: Адрес вашего проживания от $ 169 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 10 отзывов «Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап Начало: Адрес вашего проживания от $ 117 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Лучший способ узнать армянскую кухню Начало: По договоренности и желанию гостя Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время. $ 220 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Насыщенное автопутешествие по югу Армении Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка Начало: В удобном для вас месте в Ереване от € 199 за всё до 17 чел.