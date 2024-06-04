Необычные экскурсии по Еревану

Найдено 120 экскурсий в категории «Необычные» в Ереване, цены от €12, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Такой разный Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160128 за всё до 2 чел.
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 2927 за человека
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу
Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
50 за всё до 5 чел.
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Гастро-историческое путешествие по Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 216 за всё до 6 чел.
Сладкая Армения для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 160 за всё до 6 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15068 за всё до 7 чел.
Почувствовать космос в Ереване
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Почувствовать космос в Ереване
Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац
Начало: В центре города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
57 за человека
Спуск в соляную шахту с мини-группой
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
Начало: На проспекте Комитаса 1
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
55 за человека
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Отправиться к бывшей Мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо
Начало: В месте вашего проживания в Ереване
10 июня в 11:30
11 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
149135 за всё до 7 чел.
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
57 за человека
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
75 за человека
Старый новый Ереван, или Места исполнения желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний
Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний
Начало: На площади Республики
24 июня в 11:30
25 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7669 за человека
В ритме города: по Еревану - на метро
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 3027 за всё до 10 чел.
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
80 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по армянскому танцу
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 13091 за всё до 15 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Индивидуальная
5 часов
120 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 199 за всё до 10 чел.
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159144 за всё до 7 чел.
Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
Магия ночного небосклона: крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 3 чел.
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению
Посетить средневековую крепость, уникальный храм, загадочное еврейское кладбище и чудо-гейзер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Коньяк и шоппинг по-армянски
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
Пешком по улочкам Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Пешком по улочкам Еревана
Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад
Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Лучший способ узнать армянскую кухню
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Лучший способ узнать армянскую кухню
Начало: По договоренности и желанию гостя
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 199 за всё до 17 чел.
С армянским лавашом в подземелье мастера
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
    читать дальше

    для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!!

    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и
  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
    Экскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид Артур
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
    читать дальше

    банальный новодел, а жемчужины, сохранившиеся из прошлой жизни. Душу города. Спасибо ей большое за яркий, эмоциональный рассказ на красивом и грамотном русском языке. За любовь к Еревану и его людям, которой прониклись и мы.

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
    читать дальше

    удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!

  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
    читать дальше

    информации в программе было предостаточно. Эта прогулка стала для меня своего рода недостающим пазлом, который сложил картинку города воедино. Отдельная благодарность за вкусное угощение и прекрасный авторский подарок!

  • K
    Ksenia
    3 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Конд - старейший район Еревана
    Ох, даже не знаю с чего начать. Я получила огромный спектр эмоций от посещения Конда. Экскурсия началась у церкви Святого
    читать дальше

    Ованесса, Арам рассказал много интересного про историю церкви, про её убранство, ну и, конечно же, о хачкарах и их уникальности. Потом мы прогулялись по улочкам Конда, которые оставляют очень противоречивые впечатления, но иначе и быть не может: Конд - это самый настоящий район контрастов. Закончилась экскурсия в небольшом кафе, где мне дали попробовать кофе, гату и большое разнообразие фруктов и ягод. Это было по-истинне душевное окончание экскурсии. Арам сыграл на гитаре и спел пару песен на русском и армянском. Я как будто отдохнула душой на этой экскурсии. Большое спасибо, это было очень необычно и интересно!

  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
    читать дальше

    и знает свой город, мы прошлись по множеству интереснейших мест, и у нее есть ответ на любой вопрос! Организация перемещения по городу отличная, опытный водитель, новый микроавтобус, всё вовремя. Было очень интересно, познавательно, красиво и вкусно. Гаяне, спасибо большое!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
    читать дальше

    экскурсии Гаянэ показывает места, в которые сами вряд ли зашли, если бы даже проходили мимо. Где то бы просто постеснялись, а про многое просто нигде не написано. Именно эти точки - мастерская керамики, мастера хачкаров, древний Конд с чаепитием, непарадные улицы и арки, маленькие магазинчики дают ощущение домашности и истинного гостеприимства. Хорошая грамотная речь, исторические отсылки, структурированный рассказ, и в тоже время готовность ответить на любые вопросы, перестроить маршрут под пожелания гостей и под прихоти погоды, и обаяние Гаянэ превращают эту экскурсию в дружескую прогулку

  • Н
    Нина
    1 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
    читать дальше

    но представление об истории Еревана вы тоже получите, при этом ни капли не устав. А ещё Сергей ответил на мои вопросы о городе, не касавшиеся темы экскурсии, за что ему отдельное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
  2. В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
  3. Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
  4. Вино и горы: день чудесный
  5. Конд - старейший район Еревана
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Необычные" можно забронировать 120 экскурсий и билетов от 12 до 455 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 1372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 120 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Необычные», 1372 ⭐ отзыва, цены от €12. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам