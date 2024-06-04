1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от €54 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160€128 за всё до 2 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 29€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу
Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€50 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от €216 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150€68 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Почувствовать космос в Ереване
Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац
Начало: В центре города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€57 за человека
Мини-группа
3 часа
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
Начало: На проспекте Комитаса 1
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€55 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Радиооптический телескоп + хаш на горе Арагац (всё включено)
Отправиться к бывшей Мекке всех астрофизиков мира и попробовать древнейшее армянское блюдо
Начало: В месте вашего проживания в Ереване
10 июня в 11:30
11 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Квест
3 часа
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4.5 часа
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
149€135 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
€57 за человека
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний
Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний
Начало: На площади Республики
24 июня в 11:30
25 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 30€27 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 130€91 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €199 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению
Посетить средневековую крепость, уникальный храм, загадочное еврейское кладбище и чудо-гейзер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по улочкам Еревана
Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад
Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший способ узнать армянскую кухню
Начало: По договоренности и желанию гостя
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €199 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
5 часов
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
- LLeonid4 июня 2024Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
- ККатерина4 июня 2024Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
- ВВалерия3 июня 2024Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
- KKsenia3 июня 2024Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
- ВВалерия2 июня 2024Ох, даже не знаю с чего начать. Я получила огромный спектр эмоций от посещения Конда. Экскурсия началась у церкви Святого
- ИИгорь2 июня 2024Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
- ННина1 июня 2024Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
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