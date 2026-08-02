17 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения монастыря Татев - с июня по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а канатная дорога работает без ограничений. В это время можно насладиться великолепными видами и комфортной температурой. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и закрытие канатной дороги по понедельникам. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть холодной и снежной, что усложняет доступ, но все же позволяет увидеть зимнюю красоту Армении.

Присоединяйтесь к неповторимому мастер-классу в Ереване, где вы сможете погрузиться в мир древней армянской культуры и природы. Вашему взору откроются сокровища южной Армении: восхитительный монастырь Татев, достигаемый через путешествие на канатной дороге «Крылья Татева», и святыня Хор-Вирап с видом на Арарат. Откройте уникальную историю места, насладитесь местной кухней и унесите с собой частичку армянского наследия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Монастыри Армении — дуэт человека и природы

Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца. Вы осмотрите и саму святыню 7 века: узнаете об установлении христианской веры в Армении и о ее древней столице Арташате, а также спуститесь в подземелье, где, по преданию, заточили Григория Просветителя.

Следующая остановка — монастырский комплекс Нораванк, который, кажется, расположен на другой планете. Вы полюбуетесь окружающими его красными скалами и ущельем реки, узнаете о традиционных каменных стелах с крестами — хачкарах.

До завершающей точки маршрута вы не доедете, а долетите! На канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире — с нее открываются незабываемые виды извилистых серпантинов и высоких гор. На вершине утеса вас ждет монастырь Татев — комплекс, где в Средние века располагались университет и книгохранилище. Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку.

Готовим и едим по-армянски

Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик.

После обеда мы отправимся в живописный каньон и увидим 18-метровый водопад Шаки.

Организационные детали