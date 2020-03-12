17 отзывов оставили туристы

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Красота и древность южной Армении

Большое путешествие в монастыри Хор Вирап, Нораванк и Татев, а также обед в гостях у армянской семьи

  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у отеля
  • Записаться на мастер-класс

185 за экскурсию

У этого мастер-класса17 отзывов
4.65
Ваграм
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Ваграм – представитель в Ереване
Вы улетите на «Крыльях Татева», канатной дороге, к монастырю на вершине утеса.

Прикоснетесь к христианской истории 📖 в Хор-Вирапе у подножия Арарата и увидите один из красивейших водопадов Армении.

Полюбуетесь монастырем Нораванк у марсианских скал.

Вместе с моими рассказами эти места помогут понять наследие Армении.

А с нашей кухней вы познакомитесь, остановившись на обед в гостях у настоящей армянской семьи!
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении

Что вас ожидает

Монастыри Армении — дуэт человека и природы
Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца. Вы осмотрите и саму святыню 7 века: узнаете об установлении христианской веры в Армении и о ее древней столице Арташате, а также спуститесь в подземелье, где, по преданию, заточили Григория Просветителя.

Следующая остановка — монастырский комплекс Нораванк, который, кажется, расположен на другой планете. Вы полюбуетесь окружающими его красными скалами и ущельем реки, узнаете о традиционных каменных стелах с крестами — хачкарах.

До завершающей точки маршрута вы не доедете, а долетите! На канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире — с нее открываются незабываемые виды извилистых серпантинов и высоких гор. На вершине утеса вас ждет монастырь Татев — комплекс, где в Средние века располагались университет и книгохранилище. Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку.

На обратном пути мы проедем по природному «мосту дьявола», а самые смелые заглянут в его пещеру.

Готовим и едим по-армянски
Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик.

После обеда мы отправимся в живописный каньон и увидим 18-метровый водопад Шаки.

Организационные детали

  • Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу в одну сторону (5500 драм) + стоимость обеда по чеку
  • Канатная дорога с сентября по июнь по понедельникам не работает
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении
Красота и древность южной Армении

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Ваграм
Ваграм
Меня зовут Ваграм. И я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажем Армению глазами местного жителя. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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17 отзывов оставили туристы

Ирина
12 марта 2020
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду и теперь уже другу Владу за теплый прием, прекрасный маршрут, интересные рассказы про историю Армении, ее самобытность! Мы под огромным впечатлением и вернемся обязательно))))
7 января 2020
Спасибо за прекрасную экскурсию!!! К сожалению из-за погодных условий, сильного тумана, не получилось попасть на Татев, но гид предложил альтернативу. Мы не пожалели с друзьями ни на минуту, что вместо поездки к монастырю Татев, мы поехали на Джермук, к водопаду. Спасибо за эмоции Все просто идеально!
6 января 2020
Новый год решили отпраздновать в Армении. Для знакомства с страной, заказали экскурсию "красота и древность южной Армении". Эксурсию проводил Ваграм. Шикарная экскурсия и не менее отличный гид. Мы не только узнали много нового о стране, но и были потрясены людьми. рекомендуем. если хотите узнать страну, насладиться превосходным видами Армении в потрясающей компании, то это для Вас
5 ноября 2019
Была в Армении впервые, с подругой. Экскурсии заказали на сайте, заранее. Первый день «Красота и древность Южной Армении», второй день «Армянское море и древние монастыри», за это время посетили монастырь Хор Вирап, монастырский комплекс Нораванк, монастырь Татев, прокатились на канатной дороге «Крылья Татева», храмы Гарни и Гегард, увидели базальтовые столбы - «Симфонию камней», озеро Севан, в общем всё по программе и конечно впечатляющие, красивые, особенные виды Армении – её горы!!! О вкусной и здоровой пище, песнь можно петь долго! В том числе хочу написать о нашем гиде Владе. Человек, влюбленный в свою страну, образован, говорит на правильной русской речи, имеет большие знания, в древней и новой истории, а также культуре своей страны. Много рассказывает и своими рассказами увлекает. Опытный водитель. Первый день нас преследовал ливень, потом на перевале пошел сильный снег, Влад уверенно и осторожно вел свою машину, так что мы не ощущали ненастье за окном. Влад имеет хорошую подборку музыки, где присутствуют классический и современный, национальный и других стран репертуары. Наш гид гостеприимный, внимательный человек, он выполнял все пожелания, которые мы просили в разумных пределах, давал нам советы, что, где и за сколько купить подарки из Еревана. Сопровождал нас по ереванскому рынку, сколько там вкусняшек!!! Тратил своё личное время на дополнительную информацию о нашей самостоятельной экскурсии по Еревану. В наше время не часто встретишь такого благородного человека. Спасибо, тебе Влад!
Евгения
5 ноября 2019
27 октября Ваграм нас встретил возле отеля, в целом мы посетили потрясающе красивые места! Но все впечатление испортила дорога... нам было очень не комфортно в автомобиле. Дорога сложная, рассчитывайте свои силы, без ночевки эту экскурсию не рекомендую. Ваграм замечательный человек! Старался показать всю красоту Армении. Красивейшие монастыри, водопад, канатная дорога и Татев. Мы влюбились в эту тёплую, гостеприимную страну.
3 ноября 2019
Посетили Армению впервые, заказали экскурсию Красота и древность южной Армении заранее, команда сайта предоставила удобное время, с ними на связи была Александра, которая рекомендовала гида Влада. Мы согласились, и не на минуту потом не сожалели, Влад провел для нас замечательную экскурсию, содержательно рассказал о древних памятниках архитектуры. Влад с любовью рассказывал об Армении, её культуре и современной жизни. Спасибо огромное нашему экскурсоводу, за то что открыл для нас очаровательные виды красот Армении, которые просто завораживают.
1 ноября 2019
Когда мы приехали в Армению, мы хотели в быстром темпе за пару дней посмотреть и Татев, и Нораванк, и Севан, и Гарни, но обычные экскурсии, где все засыпают, мы слушать не хотели))) Поздно вечером нашли поездку от Ваграма, и уже в 7 утра на следующий день улетели с ветерком на экскурсии! Сервис удивил с первых минут - Ваграм подарил нам гранатовое вино, очень вкусное 😋 Нам рассказали интересные факты об Армении, показали все самые крутые локации для фотографий - даже кроме тех, что были заявлены, Ваграм никогда не был против остановиться и дать нам возможность полюбоваться и сделать кадры при очередном нашем охании о красивой природе))) Спасибо за вкусные местечки с едой, особенно на Севане - в нашем рейтинге ресторанов в Армении, этот занимает лидирующие позиции - безумно вкусно и недорого! В общем - спасибо нашему гиду Ваграму за прекрасно проведённое время, за эмоции, за помощь во всем, за доброту, за шутки, за комфорт, нам очень понравились эти два дня! Сами являемся создателями авторских туров и ценим нестандартный подход к экскурсиям, поэтому - рекомендуем!) ❤️
15 октября 2019
Ездили в октябре на экскурсию "Красота и древность южной Армении ". Нашем гидом был Влад. Несмотря на то, что экскурсия была больше 12 часов, она прошла легко и интересно. Влад патриот своей страны, хорошо знающий ее историю. Экскурсия была неформальной, организована с заботой, добротой и гостеприимством. Рекомендуем всем посетить эту экскурсию и получить море позитива от этой прекрасной страны.
9 октября 2019
Огромное спасибо Ваграму за чудесно проведённый день! Мы везде успели, получили массу впечатлений, и много смеялись.
30 сентября 2019
Столько положительных эмоций за один день я не получала очень давно! Нам повезло присоединиться к еще двум путешественницам и за один день мы стали одной семьей, а Ваграм - гид в этом путешествии - нашим наставником, проводником в мир прекрасной Армении. Ваграм показал нам такие места, которые оставили неизгладимые впечатления! Мы успели увидеть прекрасный водопад, выпить вкуснейшего гранатового вина, полазать по высоченным горам и восхититься прекрасными видами. Всем рекомендую Ваграма как классного гида по Армении. Если бы это был не предпоследний день нашего отпуска, мы бы обязательно взяли Ваграма в качестве гида по другим местам Армении. Красивая страна, душевные, добрые, гостеприимные, отзывчивые люди! Ваграму огромный привет от потрясенных (в хорошем смысле этого слова) путешественников из Санкт-Петербурга!
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