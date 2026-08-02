17 отзывов оставили туристы

Вашему взору откроются сокровища южной Армении: восхитительный монастырь Татев, достигаемый через путешествие на канатной дороге «Крылья Татева», и святыня Хор-Вирап с видом на Арарат.
Откройте уникальную историю места, насладитесь местной кухней и унесите с собой частичку армянского наследия
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌄 Впечатляющие виды на гору Арарат
- 🏛 Посещение древних монастырей
- 🚡 Поездка на самой длинной канатной дороге
- 🍽 Дегустация традиционной армянской кухни
- 🌊 Водопад Шаки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырский комплекс Нораванк
- Канатная дорога «Крылья Татева»
- Монастырь Татев
- Водопад Шаки
Описание мастер-класса
Монастыри Армении — дуэт человека и природы
Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца. Вы осмотрите и саму святыню 7 века: узнаете об установлении христианской веры в Армении и о ее древней столице Арташате, а также спуститесь в подземелье, где, по преданию, заточили Григория Просветителя.
Следующая остановка — монастырский комплекс Нораванк, который, кажется, расположен на другой планете. Вы полюбуетесь окружающими его красными скалами и ущельем реки, узнаете о традиционных каменных стелах с крестами — хачкарах.
До завершающей точки маршрута вы не доедете, а долетите! На канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире — с нее открываются незабываемые виды извилистых серпантинов и высоких гор. На вершине утеса вас ждет монастырь Татев — комплекс, где в Средние века располагались университет и книгохранилище. Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку.
Готовим и едим по-армянски
Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик.
После обеда мы отправимся в живописный каньон и увидим 18-метровый водопад Шаки.
Организационные детали
- Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу в обе стороны (9000 драм) + стоимость обеда по чеку
- Канатная дорога с сентября по июнь по понедельникам не работает. Также канатная дорога может быть закрыта по причине плохих погодных условий.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо гиду Арарату, отлично рассказывал про культуру и историю. Спокойная, не навязчивая подача материала. При этом очень заботливый и добрый: угощал фруктами, следил, чтобы всем было комфортно. По нашей просьбе он ещё добавил в программу водопад Джермук. Однозначно рекомендую и маршрут, и Арарата как гида!
Гид Александр нас увлекал интересными историями, зпботился о нас всю дорогу. Мы посетили замечательные места по дороге в монастырь Татев, видели чудеса природы и чувствовали себя в безопасности.
С большой благодарностью, три Наташи
Да в конце есть усталость, по времени у нас получилось 13-14часов. У