17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Монастыри Армении — дуэт человека и природы

Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца. Вы осмотрите и саму святыню 7 века: узнаете об установлении христианской веры в Армении и о ее древней столице Арташате, а также спуститесь в подземелье, где, по преданию, заточили Григория Просветителя.

Следующая остановка — монастырский комплекс Нораванк, который, кажется, расположен на другой планете. Вы полюбуетесь окружающими его красными скалами и ущельем реки, узнаете о традиционных каменных стелах с крестами — хачкарах.

До завершающей точки маршрута вы не доедете, а долетите! На канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире — с нее открываются незабываемые виды извилистых серпантинов и высоких гор. На вершине утеса вас ждет монастырь Татев — комплекс, где в Средние века располагались университет и книгохранилище. Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку.

На обратном пути мы проедем по природному «мосту дьявола», а самые смелые заглянут в его пещеру.

Готовим и едим по-армянски

Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик.

После обеда мы отправимся в живописный каньон и увидим 18-метровый водопад Шаки.