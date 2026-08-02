17 отзывов оставили туристы

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Красота и древность южной Армении в монастыре Татев

Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Присоединяйтесь к неповторимому мастер-классу в Ереване, где вы сможете погрузиться в мир древней армянской культуры и природы.

Вашему взору откроются сокровища южной Армении: восхитительный монастырь Татев, достигаемый через путешествие на канатной дороге «Крылья Татева», и святыня Хор-Вирап с видом на Арарат.

Откройте уникальную историю места, насладитесь местной кухней и унесите с собой частичку армянского наследия
4.8
93 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌄 Впечатляющие виды на гору Арарат
  • 🏛 Посещение древних монастырей
  • 🚡 Поездка на самой длинной канатной дороге
  • 🍽 Дегустация традиционной армянской кухни
  • 🌊 Водопад Шаки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения монастыря Татев - с июня по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а канатная дорога работает без ограничений. В это время можно насладиться великолепными видами и комфортной температурой. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и закрытие канатной дороги по понедельникам. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть холодной и снежной, что усложняет доступ, но все же позволяет увидеть зимнюю красоту Армении.
Сейчас август — это идеальное время.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев

Что можно увидеть

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырский комплекс Нораванк
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Монастырь Татев
  • Водопад Шаки

Описание мастер-класса

Монастыри Армении — дуэт человека и природы

Ранним утром мы отправимся по следам Шелкового пути к монастырю Хор Вирап — чтобы здесь вы полюбовались впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца. Вы осмотрите и саму святыню 7 века: узнаете об установлении христианской веры в Армении и о ее древней столице Арташате, а также спуститесь в подземелье, где, по преданию, заточили Григория Просветителя.

Следующая остановка — монастырский комплекс Нораванк, который, кажется, расположен на другой планете. Вы полюбуетесь окружающими его красными скалами и ущельем реки, узнаете о традиционных каменных стелах с крестами — хачкарах.

До завершающей точки маршрута вы не доедете, а долетите! На канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире — с нее открываются незабываемые виды извилистых серпантинов и высоких гор. На вершине утеса вас ждет монастырь Татев — комплекс, где в Средние века располагались университет и книгохранилище. Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку.

Готовим и едим по-армянски

Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык, долму или тжвжик.

После обеда мы отправимся в живописный каньон и увидим 18-метровый водопад Шаки.

Организационные детали

  • Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу в обе стороны (9000 драм) + стоимость обеда по чеку
  • Канатная дорога с сентября по июнь по понедельникам не работает. Также канатная дорога может быть закрыта по причине плохих погодных условий.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 8002 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
3
3
1
2
2
1
4
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Нам очень понравилась поездка! Маршрут был очень насыщенный и красивый)
Отдельное спасибо гиду Арарату, отлично рассказывал про культуру и историю. Спокойная, не навязчивая подача материала. При этом очень заботливый и добрый: угощал фруктами, следил, чтобы всем было комфортно. По нашей просьбе он ещё добавил в программу водопад Джермук. Однозначно рекомендую и маршрут, и Арарата как гида!
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Арпине
Нам с мамой очень понравилась экскурсия!
Гид Александр нас увлекал интересными историями, зпботился о нас всю дорогу. Мы посетили замечательные места по дороге в монастырь Татев, видели чудеса природы и чувствовали себя в безопасности.
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С
Супер организация процесса, супер экскурсия. Отличное знание культуры и истории!!! Спокойная, не навязчивая подача материала. Время пролетело незаметно!!! Однозначно рекомендую!!! Дочке 15 лет также было интересно и познавательно!!!
Супер организация процесса, супер экскурсия. Отличное знание культуры и истории!!! Спокойная, не навязчивая подача материала. Время
Супер организация процесса, супер экскурсия. Отличное знание культуры и истории!!! Спокойная, не навязчивая подача материала. Время
Супер организация процесса, супер экскурсия. Отличное знание культуры и истории!!! Спокойная, не навязчивая подача материала. Время
Супер организация процесса, супер экскурсия. Отличное знание культуры и истории!!! Спокойная, не навязчивая подача материала. Время
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Н
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного! День прошел на одном дыхании!
С большой благодарностью, три Наташи
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
Остались очень довольны, Ваграм - чудесный гид, развлекал, веселил, угощал вкусняшками. Узнали много-много нового и интересного!
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Екатерина
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
Да в конце есть усталость, по времени у нас получилось 13-14часов. У
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нас был 1 день и я рада, что взяла эту экскурсию.

Константин рассказывал куда мы едем и уже на месте ходил с нами и рассказывал о локации в доступной форме. Он хороший водитель и рассказчик, предлагал сфотографировать меня с мужем. Понравились все локации. в Хор Вирап спускались в темницу, попили вкусный кофе. Заехали на 5 мин в деревню, где на каждом столбе гнездо аистов. в Татев особая атмосфера спокойствия, хочется уединиться. Константин нас высадил у канатной дороги, мы взяли билет в одну сторону (сейчас 6500 драм взр), а он машине поехал к монастырю, где мы встретились и осматривали достопримечательность. По дороге домой остановился со смотровой на монастырь- какая красота. И вообще нам очень понравились пологие горы в Армении, услада для глаз.

Я рекомендую эту экскурсию, есть с чем сравнить экскурсию от другого организатора.

P.s. Мы купили домашнее вино и коньяк, и уже перед отлетом полезла читать правила багажа в аэропорту. В итоге вино мы подарили ресепшен отелю, побоялись везти такое количество. Поэтому заранее узнайте правила, чтобы не купить лишнего (в аэропорту ооочень дорогой алкоголь). Я так поняла 2 л на человека в бутылке стекло, а потом попалась информация 5 л.

12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.+2
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
12/06/24 г у нас состоялась шикарная экскурсия с гидом Константином по маршруту: Хор-Вирап, Нораванк, Шакинский водопад, обед и Татев.
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К
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью насладиться каждым моментом поездки. Константин был профессиональным гидом, который с легкостью делал остановки на
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самых интересных местах, рассказывая увлекательные истории и факты. Также если попросите, он поможет вам сделать незабываемые фотографии в самых живописных местах:)
Великолепные виды, сам маршрут и возможность остановиться в любой момент для фотографий или отдыха — все это сделало экскурсию по-настоящему захватывающей и запоминающейся.

Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
Были на экскурсии с Константином! Экскурсия была просто незабываемой! Удобство и комфорт путешествия позволили нам полностью
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Входит в следующие категории Еревана

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