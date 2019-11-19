31 отзыв оставили туристы

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Севан и Дилижан: дивная природа Армении

Лазурное озеро, древние монастыри и атмосфера тихого курортного города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в вашем отеле
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии31 отзыв
4.9
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Зара – представитель в Ереване
Эта поездка познакомит вас с главными природными, культурными и религиозными памятниками Армении! Вы посетите потрясающее пресноводное озеро Севан, крупнейшее на Кавказе, рассмотрите средневековые монастырские комплексы с богатой историей 📖 и пройдетесь по курортному Дилижану, который окружен лесами и озерами национального парка и славится своими жителями – научными и культурными деятелями Армении.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Севан и Дилижан: дивная природа Армении

Что вас ожидает

Лазурная жемчужина Армении
Мы посетим одну из главных природных достопримечательностей Армении – Севан, самое большое пресноводное озеро на Кавказе. Вы насладитесь невероятными горными пейзажами, узнаете об истории озера и местном рыболовном промысле, ведь именно в Севане водится знаменитая деликатесная форель. А на берегу озера вы рассмотрите древний монастырь Севанаванк из черного вулканического туфа и узнаете его многовековую историю.

Колоритный город Дилижан
Затем отправимся в Дилижан – курортный город с живописными улочками, окруженный зеркальными озерами и густыми лесами Дилижанского заповедника. Здесь вы познакомитесь с традиционной армянской архитектурой и местными достопримечательностями: домами отдыха, прославленной музыкальной школой, Домом композиторов, Домом кинематографистов и другими. Вы узнаете о художниках, ученых, композиторах и режиссерах, которые живут в Дилижане, давая право назвать курорт одним из самых интеллектуальных городов Армении. А недалеко от Дилижана мы посетим средневековые монастырские комплексы: это утопающий в зелени Агарцин и Гошаванк, история которого тесно связана с армянским мыслителем и богословом Мхитаром Гошем.

Организационные детали

  • Начинаем экскурсию у вашей гостиницы, весь трансфер входит в стоимость поездки
  • Рекомендуем взять с собой воду, удобную обувь и, по желанию, легкий ланч
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Севан и Дилижан: дивная природа Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими друзьями проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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31 отзыв оставили туристы

19 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась- на было 9 человек, вкл 5 детей от 8 до 11 лет и одного 2х летнего. Наммподобрали очень комфортный микроавтобус, и вся прогрмама была построена с учетом нашей многочисленности и разновозрастности. Прекрасный гид Ирина сумела передать свою любовь к родной земле, рассказывая ярко и эмоционально. День пролетел незаметно в комфортной и дружеской обстановке. Рекомендую)
Ekaterina
5 ноября 2019
Экскурсию нам проводила Элла, сопровождал нас во время поездки ее супруг. Рекомендую их. Хорошая чистая, ухоженная машина, компанейские и приятные люди. Элла очень интересно и увлекательно рассказывает. Нам все очень понравилось. Помимо Севана брали еще обзорную экскурсию по городу, не пожалели!
26 октября 2019
Были на экскурсии на озере Сечан храм Гарни с экскурсоводом Ириной. Гид Ирина отличный, грамотный рассказчик, отлично владеет историей. Обедали в отличном ресторане на берегу озера Севан. Очень благодарны за отличную организацию экскурсии. Рекомендую всем.
18 июля 2019
Экскурсия прошла прекрасно. Зара очень интересно рассказывала разные факты об истории Армении и просто смешные истории)) Мы увидели много красивых мест и замечательную природу. Зара очень лёгкий и весёлый человек и интересный собеседник. Всем рекомендую)
Анна
12 мая 2019
У нас была экскурсовод Ирина, которая учла все наши пожелания и сделала экскурсию интересной и взрослым, и нашему 6-тилетнему сыну. Ирина много рассказывала об Армении и традициях, отвечала на все вопросы. И гид, и водитель были очень приветливыми и отзывчивыми. Обязательно будем рекомендовать знакомым!
29 апреля 2019
Зара джан, спасибо за прекрасный день, полный впечатлений! Замечательная экскурсия, прекрасный гид Зара и водитель Армен. Все очень понравилось и мы обязательно вернёмся в Армению
27 апреля 2019
Зара Джан, спасибо огромное за экскурсию!! :)) Получили эстетическое наслаждение и много приятных новых впечатлений от Армении !! Всем рекомендую экскурсии с Зарой!! Очень интересный рассказ, ненавязчиво и по существу все! А какой Зара приятный и добродушный человек -просто нет слов !! Все от души !! С удовольствием ещё раз вернёмся в Армению и уже на юг и только с Зарой !! :)
16 апреля 2019
У нас был гид Ирина. Она посоветовала нам заменить экскурсию, т. к. природа в Дилижане еще не расцвела. Мы ни разу не пожалели. Это была самая лучшая экскурсия для нас. Очень интересно, гид дала нам много времени, чтобы насладиться видами, отвезла нас в отличный ресторан перекусить. Водитель очень аккуратно ехал, делал нам остановки для фотографий.
Михаил
14 апреля 2019
Моим экскурсоводом была Ирина. Все прошло прекрасно, озеро Севан сравнится с баварскими озерами 🔥
31 марта 2019
24-25 марта посетили с Зарой две экскурсии (в т. ч. Языческий храм Гарни и монастырь Гегард). Потрясающие просторы, завораживающая красота. Но не маловажно, кто сопровождает вас. Зара очень приятный, тактичный человек, отличный гид. Учитывая, что в нашей компании были разносторонние люди, вопросов было просто миллион из разных областей, но на все мы получили ответы. Отдельное спасибо водителю. Комфортно, безопасно, что в наше время немаловажно. Зара джан, огромное Вам спасибо за любовь к своей стране и желание открыть ее для гостей!
Ещё 21 отзыв

Зара проводит ещё 5 экскурсий

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