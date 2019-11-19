31 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Лазурная жемчужина Армении

Мы посетим одну из главных природных достопримечательностей Армении – Севан, самое большое пресноводное озеро на Кавказе. Вы насладитесь невероятными горными пейзажами, узнаете об истории озера и местном рыболовном промысле, ведь именно в Севане водится знаменитая деликатесная форель. А на берегу озера вы рассмотрите древний монастырь Севанаванк из черного вулканического туфа и узнаете его многовековую историю.

Колоритный город Дилижан

Затем отправимся в Дилижан – курортный город с живописными улочками, окруженный зеркальными озерами и густыми лесами Дилижанского заповедника. Здесь вы познакомитесь с традиционной армянской архитектурой и местными достопримечательностями: домами отдыха, прославленной музыкальной школой, Домом композиторов, Домом кинематографистов и другими. Вы узнаете о художниках, ученых, композиторах и режиссерах, которые живут в Дилижане, давая право назвать курорт одним из самых интеллектуальных городов Армении. А недалеко от Дилижана мы посетим средневековые монастырские комплексы: это утопающий в зелени Агарцин и Гошаванк, история которого тесно связана с армянским мыслителем и богословом Мхитаром Гошем.