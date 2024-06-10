1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
«Мастер-класс по базовым движениям в народных танцах»
Завтра в 12:30
19 июля в 12:30
€170 за человека
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Раскрыть актуальные тенденции искусства и особенности орнаментальной архитектуры
Начало: У здания оперного театра
«Наше погружение в историю Театра оперы и балета начнётся с лекции по истории здания в роскошной комнате для встречи первых лиц»
Завтра в 10:00
19 июля в 10:00
€30 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Культурный Ереван - в мини-группе
Прогуляться по Старому городу и отправиться за кулисы театра Оперы и балета
Начало: На площади Республики
«Театр Оперы и балета — увидим не только снаружи, но и окажемся внутри»
22 июля в 11:00
24 июля в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья10 июня 2024Это был незабываемый уютный вечер. Хозяйка - прекрасная, гостеприимная, добродушная женщина. Мы познакомились с традициями, знаменитый армянский хореограф Арут научил
- ННаталья14 мая 2024Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
- ИИгорь22 марта 2024Впечатлил масштаб подземелий, закулисья, освещения и механизации сцены. А также интересные и даже детективные истории из жизни коллектива оперы. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музыкальные»
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