Это был незабываемый уютный вечер. Хозяйка - прекрасная, гостеприимная, добродушная женщина. Мы познакомились с традициями, знаменитый армянский хореограф Арут научил

нас двум традиционным танцам, рассказал историю возникновения этих танцев и смысл каждого движения. Мы попробовали национальные домашние блюда, напитки. И просто провели прекрасный вечер за душевными разговорами. Однозначно рекомендую посетить данное мероприятие, чтобы полностью погрузиться в атмосферу Армении ❤️

Н Наталья

Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!