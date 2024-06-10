Музыкальные – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Ереване, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
«Мастер-класс по базовым движениям в народных танцах»
Завтра в 12:30
19 июля в 12:30
170 за человека
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
1 отзыв
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Раскрыть актуальные тенденции искусства и особенности орнаментальной архитектуры
Начало: У здания оперного театра
«Наше погружение в историю Театра оперы и балета начнётся с лекции по истории здания в роскошной комнате для встречи первых лиц»
Завтра в 10:00
19 июля в 10:00
30 за человека
Культурный Ереван - в мини-группе
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Культурный Ереван - в мини-группе
Прогуляться по Старому городу и отправиться за кулисы театра Оперы и балета
Начало: На площади Республики
«Театр Оперы и балета — увидим не только снаружи, но и окажемся внутри»
22 июля в 11:00
24 июля в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    10 июня 2024
    Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
    Это был незабываемый уютный вечер. Хозяйка - прекрасная, гостеприимная, добродушная женщина. Мы познакомились с традициями, знаменитый армянский хореограф Арут научил
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    нас двум традиционным танцам, рассказал историю возникновения этих танцев и смысл каждого движения. Мы попробовали национальные домашние блюда, напитки. И просто провели прекрасный вечер за душевными разговорами. Однозначно рекомендую посетить данное мероприятие, чтобы полностью погрузиться в атмосферу Армении ❤️

    Это был незабываемый уютный вечер. Хозяйка - прекрасная, гостеприимная, добродушная женщина. Мы познакомились с традициями, знаменитыйЭто был незабываемый уютный вечер. Хозяйка - прекрасная, гостеприимная, добродушная женщина. Мы познакомились с традициями, знаменитый
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
    Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
  • И
    Игорь
    22 марта 2024
    Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
    Впечатлил масштаб подземелий, закулисья, освещения и механизации сцены. А также интересные и даже детективные истории из жизни коллектива оперы. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музыкальные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
  2. Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
  3. Культурный Ереван - в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Эчмиадзин
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 170. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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