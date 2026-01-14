Вас ждёт однодневное путешествие по истории Армении — от языческих времен до принятия христианства.
В программе легендарный храм Гарни, атмосферный пещерный монастырь Гегард и впечатляющие горные пейзажи.
Экскурсия позволит увидеть ключевые символы страны, прочувствовать её атмосферу и глубже познакомиться с культурным наследием Армении.
Описание экскурсии
Армения прошла большой путь — от языческих верований к одной из первых христианских стран мира. Это путешествие позволит проследить эту трансформацию через ключевые святыни и знаковые места. Любимое место армянских царей Языческий храм Гарни, единственный сохранившийся античный храм в регионе. По дороге предусмотрена остановка у арки Чаренца, откуда открывается один из лучших видов на гору Арарат. Храм Гарни, также известный как храм Солнца, построен в греческом стиле и поражает своей гармонией и масштабом — сложно поверить, что он был создан в древности. Симфония камней Недалеко от Гарни находится природный памятник — базальтовое ущелье с идеально ровными шестигранными колоннами, сформированными самой природой. Это место часто сравнивают с органом или застывшей музыкой в камне и считают одним из самых фотогеничных в Армении. Пещерный храм Гегард Далее маршрут ведёт к монастырю Святого Гегарда. Название переводится как «святое копьё» — по преданию, именно здесь долгое время хранилось копьё, которым пронзили Христа. Храм расположен в живописном ущелье реки Гохт. Внутри бьёт холодный родник, воде которого приписывают целебные свойства. Важно! Программа может отличаться в зависимости от поставщика. Важная информация: Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 12000 драм на человека.
• Возможна оплата программы на месте:
наличными EUR, AMD — зарубежной картой онлайн.
По понедельникам и четвергам в 09։45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Чаренца с видом на гору Арарат
- Языческий Храм Гарни
- Ущелье реки Азат
- Монастырь Гегард
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед во время экскурсии (будет предоставлено время для самостоятельного обеда)
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 09։45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 12000 драм на человека
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными EUR, AMD
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 333 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лана
14 янв 2026
Все было замечательно. Жалко, что из- за погодных условий не удалось увидеть симфонию камней. Всем рекомендую и экскурсию, и замечательного экскурсовода Анаит.
О
Оксана
13 янв 2026
Гарни, Гегард потрясли своей древней историей. Века в камне, история в резьбе.
Симфония камней - это музыка самой Земли, как будто -то ты находишься в открытом зале на органном концерте.
Выпечка лаваша
Н
Найля
13 янв 2026
Понравилось, что гид Егор рассказывал очень подробно историю мест, где мы были. Особенно в Гарни, где можно прям увидеть все, о чем он говорил))) «Мастер-класс» по выпечке лаваша, конечно, далеко не мастер-класс. Мы просто посмотрели, как его готовят, и попробовали. Но это было классно! Этот лаваш стал одним из самых запоминающихся моментов в Армении.
Ю
Юлия
10 янв 2026
Скучновато рассказывал гид, не интнресно
М
Мария
10 янв 2026
Нам очень понравилась экскурсия Гарни, Гегард и Симфония камней. Всё от бронирования тура до окончания поездки❤
К сожалению погодные условия не позволили посетить симфонию камней, но это будет являться стимулом повторить
Л
Людмила
9 янв 2026
Хорошая экскурсия, все объекты недалеко находятся. Пейзажи открываются потрясающие. Рекомендую.
Е
Елена
8 янв 2026
Хорошая организация. Отличный гид Максим. Так много знает, интересно рассказывает, и любит то, чем занимается.
O
Olga
8 янв 2026
Отличная очень интересная экскурсия! Жаль, что погода не позволила попасть на Симфонию камней. Но Гегард и Гарни были очень интересными!
Е
Евгения
7 янв 2026
Рекомендую тур 100%! К сожалению, из-за замёрзших дорог не попали на Симфонию камней, но в остальном все супер, очень много познавательной информации от гида Егора!
М
Майя
5 янв 2026
Гегард - фантастическое место, но мне не хватило глубины информации об объекте и территори, на которой расположен монастырь. В монастыре можно набрать воды в принесенную с собой бутылку, но гид
И
Инна
5 янв 2026
Очень понравилась экскурсия, очень информативно! Спасибо гиду Тиграну и водителю Михаилу!
Д
Дария
30 дек 2025
красота нереальная, дух захватывает, гид Егор все рассказывал очень интересно, даже с интонацией в нужных местах.
также мне помогли обменять деньги, так как я не успела этого сделать, спасибо большое вам. спасибо водителю и хорошему транспорту
Э
Элен
21 дек 2025
Отличная экскурсия. Все на высшем уровне, от организации процесса, до реализации. Экскурсовод Егор просто кладезь знаний об истории этих мест. Хотелось слушать бесконечно. Водитель Геворг с комфортом перемещал нас от локации к локации. Спасибо за эмоции!
В
Вадим
20 дек 2025
Всё понравилось! Спасибо нашему Гиду Егору! Рассказ был очень интересный,узнали много нового!
О
Осипенко
19 дек 2025
У нас был гид Егор, очень интересно и познавательно рассказывал, даже детям было интересно его слушать.
