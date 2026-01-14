Л Лана Все было замечательно. Жалко, что из- за погодных условий не удалось увидеть симфонию камней. Всем рекомендую и экскурсию, и замечательного экскурсовода Анаит.

Симфония камней - это музыка самой Земли, как будто -то ты находишься в открытом зале на органном концерте.

Выпечка лаваша читать дальше - это отдельная история, которую должен своими глазами увидеть каждый, запах свежего хлеба, его вкус невозможно передать словами.

Отдельное спасибо нашему гиду Ваагу, интересно доносившему до нас историю своей страны и водителю Сейряну, виртуозно возившему нас по узким горным дорогам!)

Однозначно рекомендую!!!! Гарни, Гегард потрясли своей древней историей. Века в камне, история в резьбе.

Н Найля Понравилось, что гид Егор рассказывал очень подробно историю мест, где мы были. Особенно в Гарни, где можно прям увидеть все, о чем он говорил))) «Мастер-класс» по выпечке лаваша, конечно, далеко не мастер-класс. Мы просто посмотрели, как его готовят, и попробовали. Но это было классно! Этот лаваш стал одним из самых запоминающихся моментов в Армении.

Ю Юлия Скучновато рассказывал гид, не интнресно

К сожалению погодные условия не позволили посетить симфонию камней, но это будет являться стимулом повторить читать дальше попытку😊

Экскурсовод Лаура увлекательно рассказывала про Армению, общую информацию, небольшой экскурс в историю этой страны, а также про эти объекты, которые мы посетили. Водитель Вартан профессионал своего дела, поездка была комфортной и безопасной, несмотря на сложные погодные условия.

Остались прекрасные впечатления от экскурсии, обязательно рекомендую к посещению и можно сказать это замечательное начало знакомства со страной. Нам очень понравилась экскурсия Гарни, Гегард и Симфония камней. Всё от бронирования тура до окончания поездки❤К сожалению погодные условия не позволили посетить симфонию камней, но это будет являться стимулом повторить

Л Людмила Хорошая экскурсия, все объекты недалеко находятся. Пейзажи открываются потрясающие. Рекомендую.

Е Елена Хорошая организация. Отличный гид Максим. Так много знает, интересно рассказывает, и любит то, чем занимается.

O Olga Отличная очень интересная экскурсия! Жаль, что погода не позволила попасть на Симфонию камней. Но Гегард и Гарни были очень интересными!

Е Евгения Рекомендую тур 100%! К сожалению, из-за замёрзших дорог не попали на Симфонию камней, но в остальном все супер, очень много познавательной информации от гида Егора!

М Майя читать дальше про это заранее не сказала.

Симфонию камней не посмотрели из-за дорожных условий, в целом, представление о ней можно получить и сверху с территории храма в Гарни.

Что не понравилось:

1. Попросила вести коммуникацию со мной через почту, так как ватсап с российских номеров работает только на вай-фай, однако организаторы упорно прсали на ватсап

2. Гид Лаура - молодец, но было ощущение, что она отрабатывает скрипт без отступления «вправо-влево»

3. На такой короткой экскурсии (в 14.00 были в Ереване) обед как будто видится тратой времени, его точно можно было исключить из программы

4. У гида не было микрофона, и было плохо слышно, что она говорит. Гегард - фантастическое место, но мне не хватило глубины информации об объекте и территори, на которой расположен монастырь. В монастыре можно набрать воды в принесенную с собой бутылку, но гид

И Инна Очень понравилась экскурсия, очень информативно! Спасибо гиду Тиграну и водителю Михаилу!

Д Дария красота нереальная, дух захватывает, гид Егор все рассказывал очень интересно, даже с интонацией в нужных местах.

также мне помогли обменять деньги, так как я не успела этого сделать, спасибо большое вам. спасибо водителю и хорошему транспорту

Э Элен Отличная экскурсия. Все на высшем уровне, от организации процесса, до реализации. Экскурсовод Егор просто кладезь знаний об истории этих мест. Хотелось слушать бесконечно. Водитель Геворг с комфортом перемещал нас от локации к локации. Спасибо за эмоции!

В Вадим Всё понравилось! Спасибо нашему Гиду Егору! Рассказ был очень интересный,узнали много нового!