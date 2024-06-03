🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6.5 часов 144 отзыва Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00 € 26 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 114 отзывов Озеро Севан и Дилижан за 1 день Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: У памятника Таманяну Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 31 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 266 отзывов Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00 € 31 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 € 52 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6.5 часов 9 отзывов Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века Начало: В районе площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00 € 52 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 155 отзывов Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00 € 40 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности под живые рассказы о них Начало: На площади Республики Расписание: в субботу в 09:00 € 39 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Святой Эчмиадзин и храм Звартноц Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: в среду и субботу в 10:00 € 26 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 13 часов 1 отзыв Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна € 40 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 20 отзывов Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице Начало: У отеля Ани Плаза Расписание: в воскресенье в 09:45 € 23 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 13 отзывов Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении» Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод Начало: у отеля Ани Плаза Расписание: во вторник в 09:45 € 30 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 38 отзывов Популярное предложение Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00 $ 33 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 188 отзывов Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00 $ 28 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 103 отзыва Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня Начало: Ул. Таманяна Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00 $ 43 за человека

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 9 часов 203 отзыва Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина Начало: Ул. Таманяна Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00 33 $ 30 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин Начало: Ул. Таманяна Расписание: По средам и субботам в 10:00 $ 28 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 300 отзывов Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями Начало: Площадь Республики Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00 $ 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 70 отзывов От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По понедельникам и четвергам в 09։45 $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 118 отзывов От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По вторникам в 09։45 $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 4 отзыва Величественный Амберд: Монастырь Сагмосаванк, Памятник Армянскому Алфавиту Начало: Ул. Таманяна Расписание: по вторникам в 10:00 $ 28 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 5 отзывов Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя Начало: недалеко от Ереван Молл Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 € 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 157 отзывов Экскурсия в Цахкадзор и уникальный Севан из Еревана Исследуйте зимний курорт Цахкадзор и восхитительное озеро Севан, наслаждаясь культурным и природным многообразием Армении Начало: Ул. Таманяна Расписание: по понедельникам и четвергам в 10:00 $ 33 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 9 отзывов Природная красота Джермука Начало: Ул. Таманяна Расписание: По понедельникам и пятницам в 09:00 $ 40 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 28 отзывов Секреты Винного замка, армянского алфавита и храма на краю обрыва Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По пятницам в 09։45 $ 30 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 2 отзыва Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия Посетить знаменитый горный курорт, полюбоваться сказочным озером и попробовать рыбу в соляной шубе Начало: у памятника Таманяну Расписание: в понедельник и четверг в 10:00 € 31 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Гюмри - столица юмора Начало: Ул. Таманяна Расписание: по воскресеньям в 09:00 $ 33 за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 24 отзыва Ереван - любовь с первого взгляда Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: Вторник, суббота в 09։45 $ 15 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12.5 часов 5 отзывов Тайны древней обсерватории Караундж и полет на Крыльях Татева Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19 Расписание: по четвергам в 07։00 $ 60 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 33 отзыва Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По вторникам и субботам в 09։45 $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 42 отзыва От голубоглазого Севана до родины Рубик джан - героя фильма Мимино Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По средам в 09։45 $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По воскресеньям в 09:45 $ 25 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: По договоренности от $ 213 за всё до 3 чел.