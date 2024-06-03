1 чел.
По популярности
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
10 часов
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности под живые рассказы о них
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€39 за человека
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€40 за человека
Групповая
4 часа
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
€23 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$33 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Групповая
13 часов
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Групповая
7 часов
Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По средам и субботам в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
$28 за человека
Групповая
9 часов
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$45 за человека
Групповая
6 часов
От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По понедельникам и четвергам в 09։45
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$25 за человека
Групповая
10 часов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Амберд: Монастырь Сагмосаванк, Памятник Армянскому Алфавиту
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
$28 за человека
Групповая
5.5 часов
Групповой трансфер из Еревана в Тбилиси
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Начало: недалеко от Ереван Молл
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
€35 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Цахкадзор и уникальный Севан из Еревана
Исследуйте зимний курорт Цахкадзор и восхитительное озеро Севан, наслаждаясь культурным и природным многообразием Армении
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам и четвергам в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$33 за человека
Групповая
11 часов
Природная красота Джермука
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По понедельникам и пятницам в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$40 за человека
Групповая
5.5 часов
Секреты Винного замка, армянского алфавита и храма на краю обрыва
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По пятницам в 09։45
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
$30 за человека
Групповая
7 часов
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Посетить знаменитый горный курорт, полюбоваться сказочным озером и попробовать рыбу в соляной шубе
Начало: у памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€31 за человека
Групповая
9 часов
Гюмри - столица юмора
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по воскресеньям в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
$33 за человека
Групповая
3 часа
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Групповая
12.5 часов
Тайны древней обсерватории Караундж и полет на Крыльях Татева
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
Расписание: по четвергам в 07։00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
$60 за человека
Групповая
5.5 часов
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам и субботам в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$25 за человека
Групповая
10 часов
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан - героя фильма Мимино
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По средам в 09։45
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
$25 за человека
Групповая
10 часов
Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По воскресеньям в 09:45
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
$25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день
Захватывающие пейзажи и армянские святыни
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ДДенис1 июня 2024Прккрасная экскурсия)
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ВВиктор31 мая 2024Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где обнаружено производство вина и
- ЕЕкатерина29 мая 2024Плюсы: - прекрасный гид, который очень хорошо владеет материалом и интересно рассказывает, но не хватало немного структурности материала и общей информации
- ДДарья29 мая 2024Очень понравился экскурсовод Майа. Современная, интересная, тактичная. Очень рада, что вела экскурсию именно она. Спасибо большое!
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Конечно, в этом большая заслуга экскурсовода Майи. Очень интересно рассказывала, вся информация легко запоминалась. Водитель тоже работал
- ММария27 мая 2024Экскурсовод отличный! Все понравилось! Обед вкусный и недорогой.
- ИИгорь27 мая 2024Нам оч понравилось. И маршрут удачный и рассказчик был интересный, водитель очень внимательный (поил коньяком домашним и водкой). Короч - рекомендасьён
- ННадежда26 мая 2024В свой день рождения я хотела побывать на Севане, поэтому выбрала данную экскурсию и не прогадала. Было очень интересно и красиво! Людей в группе было мало, поэтому экскурсия прошла комфортно. Рекомендую
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