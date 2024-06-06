Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас

Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана

«А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой Мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян»