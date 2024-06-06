Религиозные экскурсии по святым местам Еревана

Найдено 243 экскурсии в категории «Святые места» в Ереване, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
«Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
«Храм Гарни будто перенесет нас в Афины»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Знакомство с древней Арменией
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Храм Гарни, построенный царём Трдатом в 1 веке н»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14091 за всё до 3 чел.
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«Я расскажу о тех временах, когда он был форпостом, и о тех, когда наша страна первой в мире объявила христианство официальной религией»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
🚗 На машине
Групповая
9 часов
696 отзывов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
36 за человека
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
233 отзыва
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
161 за всё до 6 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Когда-то на протяжении 500 лет в этом выбитом из скалы храме хранилось копьё Христа — отсюда и название»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
«А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой Мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Колорит старого Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Я объясню, почему в храме пять алтарей, и расскажу о главных святынях церкви»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от 185 за всё до 7 чел.
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
196 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«Вторая религиозная и культурная достопримечательность в нашем маршруте — монастырь Гегард, выдолбленный в скале»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
138 отзывов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 185 за всё до 18 чел.
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
«Армянская церковь и главная городская площадь»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
«Увидите единственную действующую мечеть в Армении (и узнаете, как к ней относятся местные) и самую старую мечеть в Ереване, ставшую жилым домом — в ней квартируется уже 7 поколение ереванцев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Здесь, у древних стен Эчмиадзинского кафедрального собора, вы погрузитесь в историю христианства Армении и увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
«Горы, реки и тишина древних храмов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
500 отзывов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Налюбовавшись религиозными и природными красотами Армении, именно на озере Севане вы сможете попробовать самую свежую рыбу сиг и форель»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200180 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Вы посетите единственный памятник эллинизма в Армении — языческий храм Гарни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
«На экскурсии вы посетите знаменитые религиозные достопримечательности Армении: древний монастырь Хор Вирап, место заточения Григория Просветителя, и монастырский комплекс Нораванк»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть»
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Затем вы посетите крупнейший храм страны — собор Святого Григория Просветителя — и подробно узнаете о богатой культуре и христианском наследии армянского народа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
«Голубая мечеть в Розовом городе»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
125 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Он построен в месте с особым историческим и религиозным значением для Армении»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
«В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
🚗 На машине
Групповая
7.5 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
«Эта поездка познакомит вас с главными природными, культурными и религиозными памятниками Армении»
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
36 за человека
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
«Севанский монастырь, монастырь Агарцин – удивительная гармония творчества человека и природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 14 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
51 отзыв
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
«Мы выедем утром из Еревана и отправимся в область Сюник, где посетим средневековый монастырский комплекс Нораванк — бывшую резиденцию и ныне семейное захоронение князей Орбелянов»
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
265 за всё до 4 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270162 за всё до 6 чел.
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
«Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4541 за человека
Без чего не представить Армению
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
«Храм Гарни, где вы познакомитесь с дохристианской Арменией»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за человека
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
«Но не только, ведь на полуострове на озере вы побываете в монастыре Севанаванк»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
«Из Еревана мы отправимся в сторону места заточения Григория Просветителя — в древний храм-монастырь Хор Вирап»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
«Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
3027 за человека
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«Монастыри Армении — дуэт человека и природы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
64 отзыва
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
«Захватывающая дух панорама откроется тем, кто решит посетить древний монастырь Хор Вирап»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
365 за всё до 3 чел.
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
«Вы узнаете, кем и когда был построен храм, посвященный богу Солнца Митре»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Гора Арагац в ожерелье древних памятников
    Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
    Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
    ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
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    свободного времени в каждой точке маршрута. За один день удалось посмотреть столько разных и красивейших мест Армении. Аревик, огромная благодарность за такую приятную поездку на комфортном минивэне, отдельное спасибо водителю Андронику.

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
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    Так и получилось. Все обговорили в переписке, внесла предоплату через приложение и получила встречу в аэропорту и незабываемый день по самым красивым местам Армении! Интересный собеседник, искренне любящий свою страну, очень деликатный, прислушивается ко все пожеланиям! Попросили остановиться где-нибудь и пообедать. Заехали в чудесное кафе в селе, где нас встретили как родных) зелень с огорода, черешня с дерева, домашний сыр, парное мясо. Выше всяких похвал! Увидев Армению глазами Эдуарда, слушая его рассказы, тоже влюбились в эту страну. Уже планируем приехать на более продолжительный срок. Огромное спасибо, Эдуард за этот волшебный день!

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
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    тем не менее, как будто чем дальше от него, тем еще душевнее места и люди, хотя казалось бы куда больше. Большое спасибо Аревик и Андронику за интересную экскурсию, нам рассказывали про исторические факты и легенды, показали прекрасное озеро Севан и город Дилижан. Отдельное спасибо за вкуснейшие угощения и за прекрасную музыку! А также спасибо Ольге и Александру за то, что составили мне такую прекрасную компанию в этом небольшом путешествие.

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Святые места»

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Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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