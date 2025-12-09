Попасть в пещерный Гегард, услышать Симфонию камней и полюбоваться языческим Гарни в подсветке
В этом путешествии нас будет сопровождать тишина гор, которая окутывает древнюю архитектуру с наступлением сумерек.
При дневном свете вы рассмотрите Гегард, затем спуститесь к Симфонии камней, где вечером почти нет людей.
Завершим наш маршрут у храма Гарни, который в темноте раскрывается совсем иначе — подсвеченный и величественный.
Описание экскурсии
Пещерный монастырь Гегард
Гегард высечен в скале и славится своей акустикой, вы попадёте сюда до наступления темноты. Его называют монастырём копья, ведь именно здесь многие века хранилось знаменитое копьё Лонгина — христианская реликвия. Считается, что римский воин вонзил его в тело Христа.
Храм Гарни с подсветкой
Гарни — единственный сохранившийся в Армении языческий храм 1 века нашей эры. Когда вокруг темно и включается подсветка, открывается великолепный вид на храм.
Симфония камней
Чудо природы в ущелье Гарни, где протекает река Ашат. Вечером здесь почти нет путешественников, а скалы и шум реки создают особую атмосферу — только вы и природа.
Примерный тайминг
15:00–16:00 — дорога из Еревана (время выезда зависит от сезона и светового дня) 16:00–17:00 — Гегард: осмотр при свете дня 17:00–18:00 — Симфония камней: сумеречная прогулка по территории с иллюминацией 18:00–19:00 — Гарни: храм с яркой подсветкой 19:00–20:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
Поездка проходит на Mercedes-Benz Viano, Honda Elysion или другом комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы: вход в Гарни — €4 (1500 драмов) c чел. и Симфонию камней — €1 (300 драмов) с чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€55
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 760 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и читать дальше
незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!