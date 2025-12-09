Мои заказы

Вечерний Гарни - из Еревана

Попасть в пещерный Гегард, услышать Симфонию камней и полюбоваться языческим Гарни в подсветке
В этом путешествии нас будет сопровождать тишина гор, которая окутывает древнюю архитектуру с наступлением сумерек.

При дневном свете вы рассмотрите Гегард, затем спуститесь к Симфонии камней, где вечером почти нет людей.

Завершим наш маршрут у храма Гарни, который в темноте раскрывается совсем иначе — подсвеченный и величественный.
Пещерный монастырь Гегард

Гегард высечен в скале и славится своей акустикой, вы попадёте сюда до наступления темноты. Его называют монастырём копья, ведь именно здесь многие века хранилось знаменитое копьё Лонгина — христианская реликвия. Считается, что римский воин вонзил его в тело Христа.

Храм Гарни с подсветкой

Гарни — единственный сохранившийся в Армении языческий храм 1 века нашей эры. Когда вокруг темно и включается подсветка, открывается великолепный вид на храм.

Симфония камней

Чудо природы в ущелье Гарни, где протекает река Ашат. Вечером здесь почти нет путешественников, а скалы и шум реки создают особую атмосферу — только вы и природа.

Примерный тайминг

15:00–16:00 — дорога из Еревана (время выезда зависит от сезона и светового дня)
16:00–17:00 — Гегард: осмотр при свете дня
17:00–18:00 — Симфония камней: сумеречная прогулка по территории с иллюминацией
18:00–19:00 — Гарни: храм с яркой подсветкой
19:00–20:00 — возвращение в Ереван

  • Поездка проходит на Mercedes-Benz Viano, Honda Elysion или другом комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: вход в Гарни — €4 (1500 драмов) c чел. и Симфонию камней — €1 (300 драмов) с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:00

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 760 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и
незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

