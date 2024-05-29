1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Групповая
9 часов
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$45 за человека
Групповая
6 часов
От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По понедельникам и четвергам в 09։45
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие во времени - от Античности к Средневековью
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Языческий Гарни и скальный Гегард
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Начало: Ваш отель в Ереване
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Армянское море и древние монастыри
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гарни и Гегард, арка «счастья» и озеро Севан - всё за один день
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $152 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от $140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 149$134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гарни и Гегард, Эчмиадзин и Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $119 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Очень понравился экскурсовод Майа. Современная, интересная, тактичная. Очень рада, что вела экскурсию именно она. Спасибо большое!
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Конечно, в этом большая заслуга экскурсовода Майи. Очень интересно рассказывала, вся информация легко запоминалась. Водитель тоже работал
- ККлюев25 мая 2024Увидели храм Гегард, живописное село и церковь Гарни и долину Симфония камня. Выражаю благодарность компании, году и водителю за хорошую работу Гид умница.
- ААнастасия23 мая 2024Отличная экскурсия. Профессиональный гид. Покушали в конце в отличном кафе.
- ЕЕлена23 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! Всё замечательно. Организация - на высоте, всё вовремя, все формальности соблюдены быстро. Отдельная благодарность экскурсоводу Самвэлу
- EElena21 мая 2024Большое спасибо за замечательную экскурсию. Увидели столько красоты. Отдельное спасибо Саркису за внимание, доброжелательность и удовольствие от проведённого дня.
- ААнастасия19 мая 2024Очень интересная экскурсия, атмосферные классные места, потрясающий гид Давид. Интересно рассказывает, показывает и отвечает на все вопросы. Водитель Давид очень аккуратный водитель, корректный и учтивый. Спасибо Вам большое
- РРоман18 мая 2024Интересная и содержательная экскурсия! Все интересно! Экскурсоводы молодцы! часов пролетели не заметно. Рекомендуем.
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Мушег очень знающий, приветливый, настоящий профессионал, доходчиво, информативно показал нам маленький, но очень интересный и важный
- ИИнна15 мая 2024Спасибо экскурсоводу Лиле - хорошая подача информации, интересно и неравнодушно. Спасибо отдельное за симфонию камней, которая не входила в программу, но Лилия нам ее показала - удивительное место!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Храм Гарни и монастырь Гегард»
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