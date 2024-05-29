Храм Гарни и монастырь Гегард – экскурсии в Ереване

Найдено 28 экскурсий в категории «Храм Гарни и монастырь Гегард» в Ереване, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Индивидуальная
5 часов
120 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
188 отзывов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
300 отзывов
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$45 за человека
От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
70 отзывов
От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По понедельникам и четвергам в 09։45
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$25 за человека
Путешествие во времени - от Античности к Средневековью
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Путешествие во времени - от Античности к Средневековью
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $68 за всё до 3 чел.
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Языческий Гарни и скальный Гегард
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Языческий Гарни и скальный Гегард
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Армянские святыни и холодное озеро Севан
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 3 чел.
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Начало: Ваш отель в Ереване
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Армянское море и древние монастыри
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Армянское море и древние монастыри
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за всё до 4 чел.
Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 3 чел.
Гарни и Гегард, арка «счастья» и озеро Севан - всё за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Гарни и Гегард, арка «счастья» и озеро Севан - всё за один день
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $190 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $125 за всё до 2 чел.
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк
Индивидуальная
7 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $215 за всё до 3 чел.
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
5 часов
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $152 за всё до 2 чел.
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Индивидуальная
7 часов
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от $140 за всё до 2 чел.
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 149$134 за всё до 3 чел.
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $175 за всё до 3 чел.
Гарни и Гегард, Эчмиадзин и Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Гарни и Гегард, Эчмиадзин и Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $119 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Армянские святыни и голубая жемчужина Севан
    Очень понравился экскурсовод Майа. Современная, интересная, тактичная. Очень рада, что вела экскурсию именно она. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Армянские святыни и голубая жемчужина Севан
    Экскурсия понравилась очень. Конечно, в этом большая заслуга экскурсовода Майи. Очень интересно рассказывала, вся информация легко запоминалась. Водитель тоже работал
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    безупречно. Всех пассажиров обеспечили питьевой водой. В первой половине дня было достаточно жарко. Во второй половине дня нас подвела погода. Существенно похолодало, шел сильный дождь, но на красоте тех мест, которые мы посетили, погода не отразилась, а скорее подчеркнула красоту контрастами красок: озеро Севан стал мрачным, сине-серым, как тучи на небе, листья на деревьях после дождя стали яркими, добавили ярких красок в общую картину и многочисленные дикорастущие цветы. Очень красиво!

  • К
    Клюев
    25 мая 2024
    Храм Гарни и монастырь Гегард с выпечкой армянского хлеба
    Увидели храм Гегард, живописное село и церковь Гарни и долину Симфония камня. Выражаю благодарность компании, году и водителю за хорошую работу Гид умница.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
    Отличная экскурсия. Профессиональный гид. Покушали в конце в отличном кафе.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
    Большое спасибо за экскурсию! Всё замечательно. Организация - на высоте, всё вовремя, все формальности соблюдены быстро. Отдельная благодарность экскурсоводу Самвэлу
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    и водителю Карену. Экскурсия не перегружена лишней информацией. Ровно столько, сколько интересно туристам. Дружелюбное, приятное общение и, что важно внимание к нашим желаниям. Спасибо!

  • E
    Elena
    21 мая 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
    Большое спасибо за замечательную экскурсию. Увидели столько красоты. Отдельное спасибо Саркису за внимание, доброжелательность и удовольствие от проведённого дня.
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
    Очень интересная экскурсия, атмосферные классные места, потрясающий гид Давид. Интересно рассказывает, показывает и отвечает на все вопросы. Водитель Давид очень аккуратный водитель, корректный и учтивый. Спасибо Вам большое
  • Р
    Роман
    18 мая 2024
    Путешествие во времени - от Античности к Средневековью
    Интересная и содержательная экскурсия! Все интересно! Экскурсоводы молодцы! часов пролетели не заметно. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
    Экскурсия очень понравилась. Гид Мушег очень знающий, приветливый, настоящий профессионал, доходчиво, информативно показал нам маленький, но очень интересный и важный
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    кусочек прекрасной Армении. Симфонию камней -природное чудо света, стоит увидеть каждому, впечатления на всю жизнь. Монастырь Гехард- еще одно чудо, сотворенное человеком. Ну и единственный в своем роде- храм Гарни. Огромное спасибо за то, что открываете для нас новые места и Ваша любовь к родной стране передается нам!

  • И
    Инна
    15 мая 2024
    От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
    Спасибо экскурсоводу Лиле - хорошая подача информации, интересно и неравнодушно. Спасибо отдельное за симфонию камней, которая не входила в программу, но Лилия нам ее показала - удивительное место!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Храм Гарни и монастырь Гегард»

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  1. Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
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  3. Армянские святыни и голубая жемчужина Севан
  4. От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
  5. Путешествие во времени - от Античности к Средневековью
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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