Индивидуальная 5 часов 120 отзывов Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле Начало: Адрес вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 70 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 188 отзывов Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00 $ 28 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 300 отзывов Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями Начало: Площадь Республики Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00 $ 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 70 отзывов От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По понедельникам и четвергам в 09։45 $ 25 за человека

Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Путешествие во времени - от Античности к Средневековью Начало: Ваше место пребывания в Ереване Расписание: По договоренности от $ 68 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 10 отзывов «Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап Начало: Адрес вашего проживания от $ 117 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Языческий Гарни и скальный Гегард Начало: По договоренности $ 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Армянские святыни и холодное озеро Севан Начало: Ваш отель $ 170 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан Начало: Ваш отель в Ереване Расписание: По договорённости $ 180 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Армянское море и древние монастыри Начало: У вашего отеля или апартаментов Расписание: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 $ 195 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан Начало: Адрес вашего проживания от $ 115 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Гарни и Гегард, арка «счастья» и озеро Севан - всё за один день Начало: Ваш адрес Расписание: Ежедневно от $ 150 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца Начало: По договоренности от $ 120 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Знаковые места Еревана: большая обзорная экскурсия + мастер-класс Начало: По договоренности с гостем от $ 190 за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард Начало: Адрес вашего проживания от $ 109 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин Начало: Адрес вашего проживания от $ 142 за всё до 3 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром Начало: Аэропорт Расписание: Ежедневно от $ 86 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно от $ 125 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 215 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия Начало: По адресу проживания в Ереване Расписание: По договоренности от $ 152 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 09:30 от $ 140 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 от $ 170 за всё до 2 чел.

10% скидка Индивидуальная 7 часов Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан Начало: По договоренности Расписание: 24/7 от 149 $ 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: 24/7 от $ 130 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней Начало: Адрес вашего проживания от $ 110 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней Начало: Адрес вашего проживания от $ 175 за всё до 3 чел.