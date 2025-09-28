Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Армения в её величии! Экскурсия начинается с Хор Вирапа, где священная тишина встречает величие Арарата.



Далее ты отправляешься к Азатскому водохранилищу, где горы отражаются в кристально чистой воде, создавая магию природы. В Гарни ты почувствуешь дух древности среди руин античного храма.



Завершающая точка — монастырь Гегард, высеченный в камне, хранящий вековые тайны и древнюю духовность. 5 3 отзыва

Нарек Ваш гид в Ереване Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов На чём проводится На автобусе $55 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 11:00

Описание экскурсии Групповая экскурсия "Хор Вирап, Азатское водохранилище, Гарни и Гегард" — это захватывающее путешествие, в котором древняя история Армении соединяется с природной красотой, оставляя незабываемые впечатления. В этот день ты окунешься в мир легенд, духовности и величия природы. Экскурсия начинается в Хор Вирапе, священном месте, где древняя армянская история и христианство пересекаются у подножия великого Арарата. Это место вдохновляет и наполняет духом стойкости и веры, а панорамный вид на Арарат останется в памяти навсегда. Затем ты отправишься к Азатскому водохранилищу, спокойной жемчужине среди гор, где кристально чистая вода зеркально отражает небо и окружающие пейзажи. Это место словно приглашает на мгновение остановиться и насладиться безмолвной красотой природы. Следующим этапом будет Гарни, уникальный языческий храм Солнца, стоящий здесь уже более двух тысяч лет. Его величественные колонны и окружение, где зелёные холмы встречаются с небом, создают атмосферу, словно время здесь замерло. Это место не только исторический памятник, но и настоящий символ древней армянской культуры, сохранившей свои традиции через века. Завершит твоё путешествие монастырь Гегард — уникальный архитектурный комплекс, вырезанный в скале, где ощущается духовная сила и древняя мудрость. Это место, наполненное миром и тишиной, оставит неизгладимый след в душе. Экскурсия идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть самые значимые памятники Армении, почувствовать её историческое и культурное наследие и насладиться красотой нетронутой природы. Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище – захватывающее путешествие по главным сокровищам Армении! Полюбуйся величественным видом на гору Арарат из монастыря Хор Вирап, прикоснись к тайнам античного храма Гарни и уникального скального монастыря Гегард, а завершит день отдых у живописного Азатского водохранилища. Яркие впечатления и красота древней Армении ждут тебя! Важная информация: 1. Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, и ваш путь будет максимально удобным. 2. Старт группы из центра Еревана — место встречи будет указано в письме. 3. В пути вас сопровождают два профессионала: русскоязычный гид, который будет рассказывать о достопримечательностях, и опытный водитель, обеспечивающий безопасность и комфорт. 4. Пожалуйста, приходите на встречу за 10-15 минут до времени старта.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хор Вирап: Первым пунктом станет монастырь Хор Вирап - одно из самых священных мест для армян. Именно здесь, по преданию, святой Григорий Просветитель провёл 13 лет в темнице, прежде чем обратить царя Трдата III в христианство. С обзорной площадки открывается захватывающий вид на библейскую гору Арарат, что делает это место популярным для фотографий

Азатское водохранилище: Следующая остановка - Азатское водохранилище, расположенное среди гор. Это живописное место идеально подходит для отдыха и фотосъёмки, особенно на фоне окружающих ландшафтов

Монастырь Гегард: Затем ты посетишь монастырь Гегард - уникальный комплекс, часть которого высечена прямо в скале. Основанный в IV веке, монастырь включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь хранилось копьё Лонгина, которым, по преданию, пронзили Христа. Атмосфера древности и удивительная акустика оставляют незабываемые впечатления

Гарни - языческий храм посвящённый богу солнца Митре: Финальная точка маршрута храм Гарни, единственный сохранившийся языческий храм в Армении, построенный в I веке. Этот памятник эллинистической архитектуры выделяется колоннадой в греческом стиле и интересной историей. Вокруг храма раскинулась живописная местность, включая ущелье реки Азат Где начинаем и завершаем? Начало: Ереван, улица Вазген Саргсяна 26/3 Завершение: Площадь Республики Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек. Важная информация 1. Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, и ваш путь будет максимально удобным

2. Старт группы из центра Еревана - место встречи будет указано в письме

3. В пути вас сопровождают два профессионала: русскоязычный гид, который будет рассказывать о достопримечательностях, и опытный водитель, обеспечивающий безопасность и комфорт

4. Пожалуйста, приходите на встречу за 10-15 минут до времени старта Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.