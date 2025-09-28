Армения в её величии! Экскурсия начинается с Хор Вирапа, где священная тишина встречает величие Арарата.
Далее ты отправляешься к Азатскому водохранилищу, где горы отражаются в кристально чистой воде, создавая магию природы. В Гарни ты почувствуешь дух древности среди руин античного храма.
Завершающая точка — монастырь Гегард, высеченный в камне, хранящий вековые тайны и древнюю духовность.
Описание экскурсииГрупповая экскурсия "Хор Вирап, Азатское водохранилище, Гарни и Гегард" — это захватывающее путешествие, в котором древняя история Армении соединяется с природной красотой, оставляя незабываемые впечатления. В этот день ты окунешься в мир легенд, духовности и величия природы. Экскурсия начинается в Хор Вирапе, священном месте, где древняя армянская история и христианство пересекаются у подножия великого Арарата. Это место вдохновляет и наполняет духом стойкости и веры, а панорамный вид на Арарат останется в памяти навсегда. Затем ты отправишься к Азатскому водохранилищу, спокойной жемчужине среди гор, где кристально чистая вода зеркально отражает небо и окружающие пейзажи. Это место словно приглашает на мгновение остановиться и насладиться безмолвной красотой природы. Следующим этапом будет Гарни, уникальный языческий храм Солнца, стоящий здесь уже более двух тысяч лет. Его величественные колонны и окружение, где зелёные холмы встречаются с небом, создают атмосферу, словно время здесь замерло. Это место не только исторический памятник, но и настоящий символ древней армянской культуры, сохранившей свои традиции через века. Завершит твоё путешествие монастырь Гегард — уникальный архитектурный комплекс, вырезанный в скале, где ощущается духовная сила и древняя мудрость. Это место, наполненное миром и тишиной, оставит неизгладимый след в душе. Экскурсия идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть самые значимые памятники Армении, почувствовать её историческое и культурное наследие и насладиться красотой нетронутой природы. Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище – захватывающее путешествие по главным сокровищам Армении! Полюбуйся величественным видом на гору Арарат из монастыря Хор Вирап, прикоснись к тайнам античного храма Гарни и уникального скального монастыря Гегард, а завершит день отдых у живописного Азатского водохранилища. Яркие впечатления и красота древней Армении ждут тебя! Важная информация: 1. Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, и ваш путь будет максимально удобным. 2. Старт группы из центра Еревана — место встречи будет указано в письме. 3. В пути вас сопровождают два профессионала: русскоязычный гид, который будет рассказывать о достопримечательностях, и опытный водитель, обеспечивающий безопасность и комфорт. 4. Пожалуйста, приходите на встречу за 10-15 минут до времени старта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хор Вирап: Первым пунктом станет монастырь Хор Вирап - одно из самых священных мест для армян. Именно здесь, по преданию, святой Григорий Просветитель провёл 13 лет в темнице, прежде чем обратить царя Трдата III в христианство. С обзорной площадки открывается захватывающий вид на библейскую гору Арарат, что делает это место популярным для фотографий
- Азатское водохранилище: Следующая остановка - Азатское водохранилище, расположенное среди гор. Это живописное место идеально подходит для отдыха и фотосъёмки, особенно на фоне окружающих ландшафтов
- Монастырь Гегард: Затем ты посетишь монастырь Гегард - уникальный комплекс, часть которого высечена прямо в скале. Основанный в IV веке, монастырь включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь хранилось копьё Лонгина, которым, по преданию, пронзили Христа. Атмосфера древности и удивительная акустика оставляют незабываемые впечатления
- Гарни - языческий храм посвящённый богу солнца Митре: Финальная точка маршрута храм Гарни, единственный сохранившийся языческий храм в Армении, построенный в I веке. Этот памятник эллинистической архитектуры выделяется колоннадой в греческом стиле и интересной историей. Вокруг храма раскинулась живописная местность, включая ущелье реки Азат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, улица Вазген Саргсяна 26/3
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Важная информация
- 1. Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, и ваш путь будет максимально удобным
- 2. Старт группы из центра Еревана - место встречи будет указано в письме
- 3. В пути вас сопровождают два профессионала: русскоязычный гид, который будет рассказывать о достопримечательностях, и опытный водитель, обеспечивающий безопасность и комфорт
- 4. Пожалуйста, приходите на встречу за 10-15 минут до времени старта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 сен 2025
Мы недавно были на экскурсии по Армении с Викторией и Арменом — и это было потрясающе! Посетили Хор Вирап, Гарни, Азатское водохранилище и Гегард. Каждый объект производил особое впечатление, а
А
Андрей
5 июн 2025
В июне 2025 года мы отправились на 6 часовую экскурсию с гидом Кристиной и водителем Меликом. За это время мы успели посетить много красивых мест, например монастырь Хор Вирап с
Е
Елена
29 мар 2025
Спасибо Кристине и Каро за замечательный день!!! Информация об истории Армении была донесена максимально понятно и с прекрасным настроением! Желаю, чтобы каждый день приносил позитивных эмоций,а туристы дарили энергию, чтобы также познавательно и с душой рассказывать о своей родине!
