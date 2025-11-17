читать дальше

с запасом воды, а также небольшое угощение в виде гаты, также в автобусе есть Wi-Fi.

Обед был в ресторане около Гегарда с отличным видом на горы, гид заранее раздал меню, чтобы каждый выбрал, что он хочет, потом он позвонил в ресторан и сделал заказ, порадовало, что была отдельная опция для вегетарианцев, когда приехали, нам провели мастер класс как готовят лаваш, потом мы его сразу и съели с сыром и зеленью, лаваш просто супер, такого вкусного ещё не пробовал, все было вкусно, далее пошли уже на обед, где все было уже готово для нас, все было вкусно, порции большие. На экскурсии хотелось бы чуть больше времени, но тогда экскурсия растянулась бы до 18-19, а так мы приехали в Ереван в 17. Очень советую этот тур! За один день успели посмотреть много туристических мест. Спасибо