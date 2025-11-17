Армения многослойна: античность, христианство, скалы, боги и святые — всё сплетено в её ландшафте.
Наша задача — раскрыть эту глубину на маршруте от языческого Гарни до монастырей Хор Вирап и Гегард, с видом на Арарат и остановками у водохранилища. Это будет насыщенное путешествие по жемчужинам армянского наследия. Вы почувствуете страну в том, как она молчит, звучит и дышит.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монастырь Хор Вирап — место у подножия Арарата, где начиналась христианская история Армении. Отсюда открывается один из самых выразительных видов на библейскую гору.
- Храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в регионе, гармоничное сочетание эллинистической архитектуры и армянской символики.
- Монастырь Гегард — уникальный комплекс, высеченный прямо в скале, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Азатское водохранилище — горное озеро, скрытое среди скал, идеальное место для короткой остановки, отдыха и фотографий.
Вы узнаете:
- Почему Армения стала первой христианской страной и какую роль в этом сыграл Григорий Просветитель
- Чем Арарат стал для армян — не только символом, но и культурной доминантой на века
- Как монастырь Гегард был высечен в скале, что означают древние хачкары и почему его храмы обладают такой акустикой
- Как формировался ландшафт региона Котайк, какова роль воды в жизни горных общин и чем Азатское водохранилище особенно для местных
- Какие традиции, блюда и особенности повседневной жизни формируют армянский менталитет сегодня
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
- Комфортабельный транспорт с Wi-Fi и кондиционером
- Все входные билеты
- Вода в бутылках
- Местные сладости (гата)
При бронировании вы оплачиваете на сайте 22% от стоимости, остальную сумму необходимо оплатить за 24 часа до экскурсии переводом, картой или наличными в нашем офисе (в драмах).
во вторник и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (11+ лет)
|€32
|Дети (3-10 лет)
|€16
|Дети ( 0-2 года)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника А. Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 9166 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы по желанию организуем традиционный обед. До встречи в Армении!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
17 ноя 2025
Отлично организованная поездка. Великолепный, эрудированный, весёлый Самвел в качестве гида.
Е
Елена
10 ноя 2025
Экскурсия была очень интересной, познавательной. По пути остановка на мастер-класс и очень вкусный обед. Вся дорога от объекта к объекту сопровождалась интересным рассказом. . Огромное спасибо экскурсоводу Нарэ (извиняюсь, если неправильно написала имя).
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Водитель вез нас аккуратно, гид рассказывала много интересных моментов. Отдельное спасибо за песню в зале акустики в монастыре Герард.
О
Оксана
28 окт 2025
У нас был водитель Вардан и экскурсовод Вардуи. Очень понравилась экскурсия благодаря экскурсоводу. Материал был послан легко и интересно, на всевозможные вопросы отвечала подробно, маршрут нам понравился. И страна)
Д
Дарья
16 окт 2025
Очень понравилось, насыщенная программа, интересно и познавательно провели экскурсию, вкусно накормили.
Д
Дмитрий
8 окт 2025
Отличный тур, водитель был Вахтанг, экскурсовод Тигран, интересный рассказ от гида в местах экскурсий, а так же во время поездки, было отлично слышно. Машина чистая, кондиционер исправно работал, был холодильник
Татьяна
27 сен 2025
Тур классный, не на весь день, что хорошо для нас. Виды невероятные, гид очень интересно рассказывает
Алена
3 сен 2025
Благодарим нашего гида Гаяне за прекрасно проверенную экскурсию. Очень интересно рассказывала темы. Все понятно, без лишней информации. А пение в монастыре в ее исполнении это вообще сюрприз, который взял за душу. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию💞 Благодарим нашего водителя Марата за прекрасное вождение))
Александр
16 авг 2025
Очень мало времени дали на симфонию камней - за 30 минут не успели до конца спуститься, пришлось разворачиваться и идти назад, при этом времени в Гегарде и Вирапе было дано
М
Максим
13 авг 2025
Отличная экскурсия! Сегодня Арарат смилостивился над нами и показал себя во всей красе! Мне все очень понравилось! Спасибо!
