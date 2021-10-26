в понедельник, четверг и субботу в 09:00

Что вас ожидает

Живая история Армении

На юге страны сосредоточены одни из ее самых живописных и знаковых мест — здесь вы познакомитесь и с хрониками, и с культурой, и с природой. Вы посетите:

Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат. Вы полюбуетесь великолепным видом на заснеженного великана, представите времена зарождения христианства в Армении и спуститесь в подземелье, где заточили Григория Просветителя.

— крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат. Вы полюбуетесь великолепным видом на заснеженного великана, представите времена зарождения христианства в Армении и спуститесь в подземелье, где заточили Григория Просветителя. Пещеру Арени , или Птиц, куда мы приедем по серпантину. Это клондайк для археологов, где и сегодня находят свидетельства жизни в Каменном и медном веках. Рассматривая карстовые своды, вы узнаете о самых интересных артефактах древности.

, или Птиц, куда мы приедем по серпантину. Это клондайк для археологов, где и сегодня находят свидетельства жизни в Каменном и медном веках. Рассматривая карстовые своды, вы узнаете о самых интересных артефактах древности. Монастырь Нораванк, который стоит на плато в окружении диковинных красных скал каньона. Вы поймете, в чем уникальность изображения Бога Отца и церкви Сурб Карапета, разберетесь в особенностях армянского зодчества Средних веков и каменных плит «хачкар».

Армения в тарелке и бокале

После изучения монастырей и пещеры мы отдохнем во время традиционного армянского обеда с ароматным куриным шашлыком, салатом, зеленью и сыром. Кроме того, вас ждет винная дегустация на заводе в селе Арени — вино здесь делают из одноименного черного винограда. Местные гиды познакомят вас с производством и угостят красным, розовым и белым винами. По желанию, понравившиеся напитки можно купить.

Программа

Ереван — Хор Вирап — пещера Арени — Нораванк — обед — дегустация — Ереван

Организационные детали

Транспортные расходы, все билеты, обед и дегустация на винном заводе включены в стоимость

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).