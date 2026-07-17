в понедельник, четверг и субботу в 09:00

Из всех мест, без которых не узнать Армению, главное — величественный Арарат. В монастыре Хор Вирап вы полюбуетесь горой, к которой пристал Ноев Ковчег, услышите о вере и силе духа. Вас впечатлит ущелье, где стоит монастырь Нораванк, и его средневековая архитектура. А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино.

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Описание экскурсии

Живая история Армении

На юге страны сосредоточены одни из ее самых живописных и знаковых мест — здесь вы познакомитесь и с хрониками, и с культурой, и с природой. Вы посетите:

Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат. Вы полюбуетесь великолепным видом на заснеженного великана, представите времена зарождения христианства в Армении и спуститесь в подземелье, где заточили Григория Просветителя.

— крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат. Вы полюбуетесь великолепным видом на заснеженного великана, представите времена зарождения христианства в Армении и спуститесь в подземелье, где заточили Григория Просветителя. Пещеру Арени , или Птиц, куда мы приедем по серпантину. Это клондайк для археологов, где и сегодня находят свидетельства жизни в Каменном и медном веках. Рассматривая карстовые своды, вы узнаете о самых интересных артефактах древности.

, или Птиц, куда мы приедем по серпантину. Это клондайк для археологов, где и сегодня находят свидетельства жизни в Каменном и медном веках. Рассматривая карстовые своды, вы узнаете о самых интересных артефактах древности. Монастырь Нораванк, который стоит на плато в окружении диковинных красных скал каньона. Вы поймете, в чем уникальность изображения Бога Отца и церкви Сурб Карапета, разберетесь в особенностях армянского зодчества Средних веков и каменных плит «хачкар».

Армения в тарелке и бокале

После изучения монастырей и пещеры, вас ждет винная дегустация на заводе в селе Арени — вино здесь делают из одноименного черного винограда. Местные гиды познакомят вас с производством и угостят красным, розовым и белым винами. По желанию, понравившиеся напитки можно купить.

Программа

Ереван — Хор Вирап — пещера Арени — Нораванк — дегустация — Ереван

Организационные детали

Транспортные расходы и дегустация на винном заводе включены в стоимость

Обед можно заказать за дополнительную плату от €5 до €13 с человека

В экскурсии смешанная англо-русская группа — наш гид проводит ее на двух языках

Обратите внимание:

Входные билеты не включены в стоимость

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе

При отмене заказа с вашей стороны за 24 часа и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.