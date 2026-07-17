в понедельник, четверг и субботу в 09:00

Из всех мест, без которых не узнать Армению, главное — величественный Арарат.
В монастыре Хор Вирап вы полюбуетесь горой, к которой пристал Ноев Ковчег, услышите о вере и силе духа. Вас впечатлит ущелье, где стоит монастырь Нораванк, и его средневековая архитектура. А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино.
В монастыре Хор Вирап вы полюбуетесь горой, к которой пристал Ноев Ковчег, услышите о вере и силе духа. Вас впечатлит ущелье, где стоит монастырь Нораванк, и его средневековая архитектура. А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино.
Описание экскурсии
Живая история Армении
На юге страны сосредоточены одни из ее самых живописных и знаковых мест — здесь вы познакомитесь и с хрониками, и с культурой, и с природой. Вы посетите:
- Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат. Вы полюбуетесь великолепным видом на заснеженного великана, представите времена зарождения христианства в Армении и спуститесь в подземелье, где заточили Григория Просветителя.
- Пещеру Арени, или Птиц, куда мы приедем по серпантину. Это клондайк для археологов, где и сегодня находят свидетельства жизни в Каменном и медном веках. Рассматривая карстовые своды, вы узнаете о самых интересных артефактах древности.
- Монастырь Нораванк, который стоит на плато в окружении диковинных красных скал каньона. Вы поймете, в чем уникальность изображения Бога Отца и церкви Сурб Карапета, разберетесь в особенностях армянского зодчества Средних веков и каменных плит «хачкар».
Армения в тарелке и бокале
После изучения монастырей и пещеры, вас ждет винная дегустация на заводе в селе Арени — вино здесь делают из одноименного черного винограда. Местные гиды познакомят вас с производством и угостят красным, розовым и белым винами. По желанию, понравившиеся напитки можно купить.
Программа
Ереван — Хор Вирап — пещера Арени — Нораванк — дегустация — Ереван
Организационные детали
- Транспортные расходы и дегустация на винном заводе включены в стоимость
- Обед можно заказать за дополнительную плату от €5 до €13 с человека
- В экскурсии смешанная англо-русская группа — наш гид проводит ее на двух языках
Обратите внимание:
- Входные билеты не включены в стоимость
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе
- При отмене заказа с вашей стороны за 24 часа и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
- После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети (0-2 года)
|Бесплатно
|Взрослые (11+ лет)
|€28
|Дети (3-10 лет)
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника А. Таманяну (около комплекса Каскад)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 10219 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 346 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетили экскурсию,нашим гидом была Анаид и водитель Марат,каждый из них профессионал своего дела👌Анаид весёлая,с чувством юмора,смогла заинтересовать каждого из нашей группы. Мы увидели завораживающий вид на гору Арарат,посетили пещеру птиц,старинные
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Наш гид была Вардуи. Всем просто ее рекомендую. Прекрасный рассказчик, все грамотно рассказала, очень хорошо знает материал, умеет заинтересовать слушателей. Выбран очень интересный маршрут экскурсии. Человек, любящий свою родину и
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Хочу сказать огромное спасибо Анастасии и всей команде гидов за прекрасно организованную экскурсию. Нам понравилось все - от локаций, которые мы посетили, до сервиса, обеда и отличной кампании туристов. Нас встречали как самых дорогих гостей) Сама экскурсия очень интересная… ну и Арарат конечно впечатлил. .
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Увы, Арарата в тот день мы не увидели, был сильный туман, но зато посетили замечательную экскурсию с потрясающим экскурсоводом Самвэлом - веселым, остроумным и общительным человеком и настоящим Профи, который
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Хор Вирап потрясающий вид на Арарат, спуск в яму (не клаустрофобно, но атмосферно).
Нораванк уникальный монастырь в скалах, архитектура впечатляет. По дороге красивейшее ущелье.
Организация: встретили вовремя, машина комфортная, гид знающий и приятный в общении.
Обед вкусная национальная кухня.
Маршрут насыщенный, но без гонки. Успели всё спокойно посмотреть, сделать много фото. Огромное спасибо гиду Анаит и водителю Марату! Рекомендую!
Нораванк уникальный монастырь в скалах, архитектура впечатляет. По дороге красивейшее ущелье.
Организация: встретили вовремя, машина комфортная, гид знающий и приятный в общении.
Обед вкусная национальная кухня.
Маршрут насыщенный, но без гонки. Успели всё спокойно посмотреть, сделать много фото. Огромное спасибо гиду Анаит и водителю Марату! Рекомендую!
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Экскурсия прошла отлично! Гид Самвел прекрасно разбирается в истории, бегло проводил экскурсию на русском и на английском, все бодро, понятно, не перегружено! 100% советую для знакомства с югом Армении
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