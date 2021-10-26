в понедельник, четверг и субботу в 09:00

Завораживающий вид на Арарат!

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина: историческая и живописная поездка

4.7
68 отзывов
Из всех мест, без которых не узнать Армению, главное — величественный Арарат.

В монастыре Хор Вирап вы полюбуетесь горой, к которой пристал Ноев Ковчег, услышите о вере и силе духа.

Вас впечатлит ущелье, где стоит монастырь Нораванк, и его средневековая архитектура.

А еще вы перенесетесь на тысячелетия назад в Арени и оцените армянские шашлык и вино.
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!
Завораживающий вид на Арарат!

Что вас ожидает

Живая история Армении

На юге страны сосредоточены одни из ее самых живописных и знаковых мест — здесь вы познакомитесь и с хрониками, и с культурой, и с природой. Вы посетите:

  • Монастырь Хор Вирап — крепость 17 века у подножия библейской горы Арарат. Вы полюбуетесь великолепным видом на заснеженного великана, представите времена зарождения христианства в Армении и спуститесь в подземелье, где заточили Григория Просветителя.
  • Пещеру Арени, или Птиц, куда мы приедем по серпантину. Это клондайк для археологов, где и сегодня находят свидетельства жизни в Каменном и медном веках. Рассматривая карстовые своды, вы узнаете о самых интересных артефактах древности.
  • Монастырь Нораванк, который стоит на плато в окружении диковинных красных скал каньона. Вы поймете, в чем уникальность изображения Бога Отца и церкви Сурб Карапета, разберетесь в особенностях армянского зодчества Средних веков и каменных плит «хачкар».

Армения в тарелке и бокале

После изучения монастырей и пещеры мы отдохнем во время традиционного армянского обеда с ароматным куриным шашлыком, салатом, зеленью и сыром. Кроме того, вас ждет винная дегустация на заводе в селе Арени — вино здесь делают из одноименного черного винограда. Местные гиды познакомят вас с производством и угостят красным, розовым и белым винами. По желанию, понравившиеся напитки можно купить.

Программа

Ереван — Хор Вирап — пещера Арени — Нораванк — обед — дегустация — Ереван

Организационные детали

  • Транспортные расходы, все билеты, обед и дегустация на винном заводе включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад).
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, четверг и субботу в 09:00

Лиза
Лиза
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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68 реальных отзывов от туристов

Pinkevych
26 окт 2021
Отличная экскурсия, гид Жасмин хорошо излагает информацию, буду в Ереване воспользуюсь ещё раз услугами этого агенства.
Т
25 окт 2021
Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
Елена
24 окт 2021
Прекрасная экскурсия, виды действительно завораживают. Хор Вирап и Нораванк очень красивы, пещера Арени - интересна, вкусный обед в красивом ресторане. Гид Жасмин обаятельная и душевная, водителю Марату - отдельное спасибо. Все очень хорошо. Спасибо за экскурсию.
М
24 окт 2021
Организация экскурсии осуществлена на высоком уровне: комфортабельный транспорт, продуманный интересный маршрут и, конечно, очень интересная подача информации. Получили удовольствие.
А
23 окт 2021
Показался вид на Арарат - супер! В машине есть вода. Очень мало времени было свободного. Машина была не удобная. Гид не впечатлил! Плюс оплату надо вносить всю сразу до начала экскурсии, не очень понятно в ватс апе вначале объяснили где офис впервый раз потерялась и по итогу оплатила онлайн (второй раз подробнее и внесла оплату в офисе) Организация поэтому на троечку…
Зато после купила экскурсию у этой фирмы(уже в офисе) в Татев и был гид молодой человек(простите забыла имя) и было супер! Очень понравилось! Поэтому именно Татев советую покупать у них.
А
22 окт 2021
Добрый день.
Благодарю все волшебно, спасибо огромное
О
17 окт 2021
Ездили на экскурсию 13.10.2021 году. Экскурсовод Элина рассказывала интересно и доступно. Времени на каждой остановке было достаточно. Машина комфортная, сидели на задних местах, не укачивало. Нам повезло, на Хор Вирап гора Арарат хорошо была видна, в большей степени она в тумане или облаках, даже при ясной погоде. Обед вкусный, входит в стоимость. Дегустация вин тоже вполне интересно, всё коротко и понятно, дают пробовать 4 классических сорта вина, купить вино тоже можно. Как приятный бонус, в машине для нас была вода в холодильнике, которая входила в стоимость и угостили традиционными булочками с маслом и сахаром.
Рекомендуем данное агенство!
Мария
16 окт 2021
Понравилось, насыщенно, интересно и с душой. Из минусов мало свободного времени, всего лишь по 15-20 мин в каждом месте(
А
12 окт 2021
Прекрасный гид и экскурсия в целом. Хорошая организация экскурсии.
Ю
8 окт 2021
Прекрасная была экскурсия и в Хор Вирап, и в Нораванк. Экскурсовод порадовала своими познаниями, очень интересный материал, знание темы и истории на высшем уровне. Просто умница.
По маршруту - Хотелось бы находиться в исторических местах гораздо больше времени. Для этого, думаю, можно вообще обойтись и без обеда, и без винодельни.
Эти объекты были лишними и отнимающими драгоценное время от великолепных Хор Вирапа и Нораванка.
Антон
6 окт 2021
Отличная экскурсия, гид бодрая и много интересного рассказывала. Удалось увидеть Арарат. Рекомендую. Очень вкусно кормили.
Е
6 окт 2021
Прекрасная компания предоставляет эти поездки - очень заботливые, клиентоориентированные. Спасибо нашему гиду - Жасмин за рассказ, за песню и проведённый вместе день. Водитель очень аккуратный и внимательный, машины комфортабельные - у нас рядом даже был кабель для зарядки устройства мобильного. Маршрут интересный, нам всё понравилось.
С
3 окт 2021
Экскурсия понравилась
Е
27 сен 2021
Здравствуйте, спасибо всё было замечательно 😊
Елизавета
26 сен 2021
Прекрасная экскурсия! Монастырь Хор Вирап находится близко к Арарату и с вершины открывается великолепный вид на гору. Мы получили интересную информацию про армянскую христианскую культуру и насладились видом самого монастыря. Затем заехали в пещеру, в которой были обнаружены важные культурные находки. После этого мы посетили не менее прекрасный монастырь Нораванк, им все это сопровождалось прекрасной солнечной погодой. Виды просто замечательные. В конце экскурсии мы насладились вкусным обедом и вином. А также купили самые вкусные персики, которые мы когда либо пробовали у бабушки рядом с винодельней. Большое спасибо гиду и водителю за прекрасную экскурсию!
Ещё 53 отзыва

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