и народу, к ее традициям и культуре провело меня в сферу гостеприимства и вот уже много лет имею счастье там находится.) Собрав вокруг себя и своей идеи команду энергичных местных энтузиастов, влюбленных в свою Родину и дело, на протяжении многих лет мы организовываем и проводим яркие и душевные туры в Армении. За нашей спиной тысячи влюбленных в Армению гостей, или как я их с любовью называю - Амбассадоры Армении. Со многими из них тепло поддерживаем связь до сих пор. Мы не просто составляем программу и проводим экскурсии, мы заботимся о наших гостях и при необходимости, помогаем им на протяжении всего пребывания в нашей прекрасной стране. Мы стремимся делать путешествия максимально интересными и душевными, комбинируя осмотр достопримечательностей с гастрономическими изысками, погружение в местные традиции и культуру с разными видами активностей. С нами будьте готовы стать следующим Амбассадором Армении у себя в городе!)