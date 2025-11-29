Мы с радостью познакомим вас с настоящей Арменией и поможем впитать её колорит за один день
Описание экскурсии
Мы с радостью познакомим вас с настоящей Арменией и поможем впитать её колорит за один день! Вы увидите две столицы во всей красе и разнообразии красок, вкусов и сюжетов. Экскурсия состоит из двух частей. В первой отправимся в Эчмиадзин и поговорим о развитии христианства в Армении, а во второй мы прогуляемся по главным достопримечательностям центра и посетим неизведанный уголок города - Красный мост
Услуги гида
Комфортабельный автомобиль
Вода в машине
Дополнительные расходы (по желанию)
Посещение музеев и ресторанов/кафе
Встреча у вашего отеля в центре Еревана;
Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером;
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды;
Остаток после предоплаты прошу внести в местной валюте.
Приходите на экскурсию с улыбкой:)
Пишите отзывы о ваших впечатлениях и о пожеланиях. Нам это приятно и полезно!
Граждане России могут въезжать в Армению по внутренним паспортам
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ашот — Тревел-эксперт
Барев дзез!
Меня зовут Ашот, и я - ваш друг в Армении!
Люблю путешествовать, принимать гостей, вкусно поесть и играть в футбол. И это в сочетании с моей любовью к своей стране
и народу, к ее традициям и культуре провело меня в сферу гостеприимства и вот уже много лет имею счастье там находится.)
Собрав вокруг себя и своей идеи команду энергичных местных энтузиастов, влюбленных в свою Родину и дело, на протяжении многих лет мы организовываем и проводим яркие и душевные туры в Армении. За нашей спиной тысячи влюбленных в Армению гостей, или как я их с любовью называю - Амбассадоры Армении. Со многими из них тепло поддерживаем связь до сих пор.
Мы не просто составляем программу и проводим экскурсии, мы заботимся о наших гостях и при необходимости, помогаем им на протяжении всего пребывания в нашей прекрасной стране.
Мы стремимся делать путешествия максимально интересными и душевными, комбинируя осмотр достопримечательностей с гастрономическими изысками, погружение в местные традиции и культуру с разными видами активностей.
С нами будьте готовы стать следующим Амбассадором Армении у себя в городе!)