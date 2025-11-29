Мои заказы

Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин

Мы с радостью познакомим вас с настоящей Арменией и поможем впитать её колорит за один день
Сердце и душа Армении: Ереван и ЭчмиадзинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сердце и душа Армении: Ереван и ЭчмиадзинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сердце и душа Армении: Ереван и ЭчмиадзинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Мы с радостью познакомим вас с настоящей Арменией и поможем впитать её колорит за один день! Вы увидите две столицы во всей красе и разнообразии красок, вкусов и сюжетов. Экскурсия состоит из двух частей. В первой отправимся в Эчмиадзин и поговорим о развитии христианства в Армении, а во второй мы прогуляемся по главным достопримечательностям центра и посетим неизведанный уголок города - Красный мост

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Вода в машине
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы (по желанию)
  • Посещение музеев и ресторанов/кафе
О чём нужно знать до поездки

Встреча у вашего отеля в центре Еревана;

Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером;

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды;

Остаток после предоплаты прошу внести в местной валюте.

Пожелания к путешественнику

Приходите на экскурсию с улыбкой:)

Пишите отзывы о ваших впечатлениях и о пожеланиях. Нам это приятно и полезно!

Визы

Граждане России могут въезжать в Армению по внутренним паспортам

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ашот
Ашот — Тревел-эксперт
Барев дзез! Меня зовут Ашот, и я - ваш друг в Армении! Люблю путешествовать, принимать гостей, вкусно поесть и играть в футбол. И это в сочетании с моей любовью к своей стране
читать дальше

и народу, к ее традициям и культуре провело меня в сферу гостеприимства и вот уже много лет имею счастье там находится.) Собрав вокруг себя и своей идеи команду энергичных местных энтузиастов, влюбленных в свою Родину и дело, на протяжении многих лет мы организовываем и проводим яркие и душевные туры в Армении. За нашей спиной тысячи влюбленных в Армению гостей, или как я их с любовью называю - Амбассадоры Армении. Со многими из них тепло поддерживаем связь до сих пор. Мы не просто составляем программу и проводим экскурсии, мы заботимся о наших гостях и при необходимости, помогаем им на протяжении всего пребывания в нашей прекрасной стране. Мы стремимся делать путешествия максимально интересными и душевными, комбинируя осмотр достопримечательностей с гастрономическими изысками, погружение в местные традиции и культуру с разными видами активностей. С нами будьте готовы стать следующим Амбассадором Армении у себя в городе!)

Похожие экскурсии из Еревана

По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
На машине
6 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
Из Еревана - к стенам святых обителей и древних городов
1 мар в 11:00
3 мар в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
За что полюбить Ереван и его душу
На машине
На микроавтобусе
3 часа
-
14%
266 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
За что полюбить Ереван и его душу
Экскурсия - сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
от €102€119 за всё до 10 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
На машине
5 часов
-
15%
81 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Познакомиться с символами города, окунуться в мир духовный жизни и прогуляться по Красному мосту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€153€180 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване