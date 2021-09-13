Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Что вас ожидает

Из Еревана вы отправитесь в город Вагаршапат (бывший Эчмиадзин): здесь находится резиденция Католикоса, главы армянской Апостольской церкви. На экскурсии вы посетите:

Кафедральный собор (303 г. ) — вы услышите легенду о его появлении и познакомитесь с историей христианства в нашей стране. Приглядитесь к искусным росписям и узнаете о деталях армянского храмового зодчества.

(303 г. ) — вы услышите легенду о его появлении и познакомитесь с историей христианства в нашей стране. Приглядитесь к искусным росписям и узнаете о деталях армянского храмового зодчества. Музей-сокровищницу Эчмиадзина — среди многочисленных экспонатов вы увидите святое копье, которым пронзили Христа, и останки Ноева Ковчега. А ещё полюбуетесь искусно выполненной церковной утварью, украшенной драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью и филигранью.

— среди многочисленных экспонатов вы увидите святое копье, которым пронзили Христа, и останки Ноева Ковчега. А ещё полюбуетесь искусно выполненной церковной утварью, украшенной драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью и филигранью. Церковь святой Рипсиме ( VII в. ) — возведена она на месте языческого капища. Вы услышите историю мученицы, в честь которой назван храм, и узнаете о других почитаемых святых в Армении.

( в. ) — возведена она на месте языческого капища. Вы услышите историю мученицы, в честь которой назван храм, и узнаете о других почитаемых святых в Армении. Руины храма Звартноц, или «Храм Бдящих Ангелов» ( VII в. ) — даже останки этого храма производят яркое впечатление, а возведение его дало начало новому строительному стилю. Вы раскроете, какие личности побывали на этом месте — и почему строение не выстояло до наших дней.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет