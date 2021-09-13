Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин

Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице

5
1 отзыв
На автобусе в группе до 15 человек вы отправитесь к сердцу христианской Армении: посетите главный монастырь, осмотрите храм св.

Рипсиме и почувствуете дыхание времени у руин «храма Бдящих Ангелов».

В музее увидите почитаемые святыни и редкие экспонаты.

А по пути и в самом городе вас ждут рассказы о язычестве и христианстве в нашей стране и особенностях архитектуры.
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин

Что вас ожидает

Из Еревана вы отправитесь в город Вагаршапат (бывший Эчмиадзин): здесь находится резиденция Католикоса, главы армянской Апостольской церкви. На экскурсии вы посетите:

  • Кафедральный собор (303 г. ) — вы услышите легенду о его появлении и познакомитесь с историей христианства в нашей стране. Приглядитесь к искусным росписям и узнаете о деталях армянского храмового зодчества.
  • Музей-сокровищницу Эчмиадзина — среди многочисленных экспонатов вы увидите святое копье, которым пронзили Христа, и останки Ноева Ковчега. А ещё полюбуетесь искусно выполненной церковной утварью, украшенной драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью и филигранью.
  • Церковь святой Рипсиме (VII в. ) — возведена она на месте языческого капища. Вы услышите историю мученицы, в честь которой назван храм, и узнаете о других почитаемых святых в Армении.
  • Руины храма Звартноц, или «Храм Бдящих Ангелов» (VII в. ) — даже останки этого храма производят яркое впечатление, а возведение его дало начало новому строительному стилю. Вы раскроете, какие личности побывали на этом месте — и почему строение не выстояло до наших дней.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и входные билеты
  • Отдельно оплачивается обед
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у отеля Ани Плаза
Время проведения: в воскресенье в 09:45
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наира
Наира
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.
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1 реальный отзыв

Валерия
13 сен 2021
Шикарная экскурсия. Сопровождение гида отменное. Автобус очень комфортабельный

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