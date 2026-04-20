26 отзывов оставили туристы

Ереван — город, который придётся по душе каждому.
Причин для этого предостаточно, и моя задача — показать основные достопримечательности и объяснить вам, почему столица Армении прекрасна.
А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: архитектурой, кухней, отношением к искусству, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами.
Причин для этого предостаточно, и моя задача — показать основные достопримечательности и объяснить вам, почему столица Армении прекрасна.
А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: архитектурой, кухней, отношением к искусству, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами.
Описание экскурсии
- Вы побываете возле главного (и крупнейшего в Европе!) арт-пространства — «Каскада» и Центра искусств Гафесчяна
- Узнаете, где находится Матенадаран — хранилище древних рукописей Армении
- Взглянете на Оперный театр, созданный по проекту архитектора Таманяна
- И увидите ансамбль площади Республики с цвето-музыкальными фонтанами
- Посмотрите на Северный проспект и мост Победы, а ещё — на Лебединое озеро
- А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян
Чем прекрасен Ереван
Я буду ориентироваться на ваши интересы и смогу рассказать не только об увиденных достопримечательностях, но и о разных гранях города.
- Мы можем обратить внимание на архитектурные контрасты или вспомнить судьбы знаменитостей с армянскими корнями
- Долго говорить о специфике национальной кухни, о традициях армянского застолья и порядке блюд, о кофе по-восточному, сладостях, алкогольных напитках и культуре тостов
- Побеседовать об особой любви ереванцев к французской музыке и джазу…
Как я и говорил, у Еревана достаточно изюминок, чтобы очаровать каждого гостя!
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Ipsum Toyota Camry, Mercedes Viano, Mercedes Sprinter или аналогичном (в зависимости от количества человек), часть — пешком
- С вами будет надёжный водитель, а также я или другой гид из нашей команды
- Поездка без гида стоит на €30 дешевле, для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
- Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 50), стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в малом центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10043 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 278 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 20 апр 2026
Были на индивидуальной обзорной экскурсии За что полюбить Ереван и его душу с Вигеном. Отлично провели время, человек прекрасно знает историю и любит свой город. Узнали много интересных фактов и историй и закончили очень вкусно в кафе во дворе одного из самых старых домов Еревана
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К
Дата посещения: 14 мар 2026
Замечательная экскурсия по Еревану! Прекрасный экскурсовод Жанна, нам было интересно, очень комфортный темп экскурсии, за 3 часа посетили все основные достопримечательности Еревана.
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Е
Дата посещения: 22 мар 2026
Спасибо большое за экскурсию! Душевно, красиво, исторически интересно, огромное спасибо экскурсоводу Жанне!
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М
Огромное спасибо Николаю за прекрасную экскурсию по Еревану! Нам всё очень понравилось. Николай рассказывал легко, интересно и с большой любовью к городу, было ощущение, будто мы гуляем не просто с
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Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно было погулять по центру, узнать историю, посмотреть на достопримечательности. Николай отлично фотографирует и подскажет вкусные места:)
Гурген
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что прогулка по Еревану оставила у вас приятные впечатления. Николаю обязательно
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Н
Великолепная экскурсия! Огромное спасибо, что организовали буквально за полчаса! У нас появилось время, мы написали сюда, созвонились и через 20 минут мы уже разговаривали с экскурсоводом! А машина приехала попозже, как раз подхватила нас посреди ливня.
Увидели прекрасный Ереван, спасались от дождя в машине, все было очень душевно.
Увидели прекрасный Ереван, спасались от дождя в машине, все было очень душевно.
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