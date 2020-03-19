26 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое главное в городе

Я постараюсь раскрыть всю многоплановость Еревана, охватив его знаковые уголки. Вы побываете возле главного (и крупнейшего в Европе!) арт-пространства — Большого Каскада и Центра искусств Гафесчяна — и понаблюдаете, как проводят время горожане среди цветников архитектурного комплекса. Узнаете, где находится Матенадаран — хранилище древних рукописей Армении. Взглянете на Оперный театр, созданный по проекту архитектора Таманяна, и на ансамбль площади Республики с цвето-музыкальными фонтанами. Мы проедем по Северному проспекту и Мосту Победы, заглянем в погреба легендарного коньячного завода и на Лебединое озеро. А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой Мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян.

Чем прекрасен Ереван

В ходе экскурсии я буду ориентироваться на ваши интересы и смогу рассказать не только об увиденных достопримечательностях, но и о разных гранях Еревана. Мы сможем обратить внимание на архитектурные контрасты города или вспомнить судьбы знаменитостей с армянскими корнями. Долго говорить о специфике национальной кухни, о традициях армянского застолья и порядке блюд, о кофе по-восточному, сладостях, алкогольных напитках и культуре тостов. Побеседовать об особой любви ереванцев к французской музыке и джазу. Как я и говорил, у Еревана достаточно изюминок, чтобы очаровать каждого гостя!