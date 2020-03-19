26 отзывов оставили туристы

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За что полюбить Ереван

Экскурсия-сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в вашем отеле
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

У этой экскурсии26 отзывов
4.85
Гурген
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Гурген – Гид в Ереване
Ереван — это город 🏙️, который придётся по душе каждому.

Причин для этого предостаточно, и моя задача — объяснить вам, почему столица Армении прекрасна.

А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: эклектичной архитектурой, отношением к искусству, кухней, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами.

Я познакомлю вас со знаковыми достопримечательностями 🏛️ города и расскажу о Ереване то, что вам будет интереснее всего.
За что полюбить Ереван
За что полюбить Ереван

Что вас ожидает

Самое главное в городе
Я постараюсь раскрыть всю многоплановость Еревана, охватив его знаковые уголки. Вы побываете возле главного (и крупнейшего в Европе!) арт-пространства — Большого Каскада и Центра искусств Гафесчяна — и понаблюдаете, как проводят время горожане среди цветников архитектурного комплекса. Узнаете, где находится Матенадаран — хранилище древних рукописей Армении. Взглянете на Оперный театр, созданный по проекту архитектора Таманяна, и на ансамбль площади Республики с цвето-музыкальными фонтанами. Мы проедем по Северному проспекту и Мосту Победы, заглянем в погреба легендарного коньячного завода и на Лебединое озеро. А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой Мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян.

Чем прекрасен Ереван
В ходе экскурсии я буду ориентироваться на ваши интересы и смогу рассказать не только об увиденных достопримечательностях, но и о разных гранях Еревана. Мы сможем обратить внимание на архитектурные контрасты города или вспомнить судьбы знаменитостей с армянскими корнями. Долго говорить о специфике национальной кухни, о традициях армянского застолья и порядке блюд, о кофе по-восточному, сладостях, алкогольных напитках и культуре тостов. Побеседовать об особой любви ереванцев к французской музыке и джазу. Как я и говорил, у Еревана достаточно изюминок, чтобы очаровать каждого гостя!

Организационные детали

  • На экскурсии вместе со мной работает надёжный водитель-профессионал
  • Дегустация на коньячном заводе оплачивается дополнительно
За что полюбить Ереван
За что полюбить Ереван
За что полюбить Ереван
За что полюбить Ереван
За что полюбить Ереван

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гурген
Гурген
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, о неизведанных странах и городах, новой культуре и о новых нравах людей, которые живут в других странах и в другой культуре. И сейчас у меня есть возможность познакомить Вас с нашей культурой, с нашими обычаями, с нашими добрыми и гостеприимными людьми.
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26 отзывов оставили туристы

19 марта 2020
К сожалению, удалось увидеть не все из-за того, что многое закрыто по причине коронавируса, погода тоже немного помешала. Но экскурсовод был на высоте, учитывал наши пожелания, отвечал на все вопросы, было очень интересно и познавательно
15 марта 2020
Прогулка по Еревану очень понравилась. Узнали много интересного про страну и ее историю.
5 марта 2020
У Гургена отличная команда и экскурсия прошла на Ура! Что удивило в начале - так это его необычный подходи к экскурсии, он задавал нам очень много вопросов про Ереван)) но собственно весь формат экскурсии был подобен. В следствии этого и постоянного диалога действительно на выходе запомнилось много интересных моментов о городе. Нас провели по нетуристическим улочкам и местам. Отдельное спасибо за рекомендацию рестораничка, с живой музыкой Мы были наверное его единственными посетителями, кроме нас там сидели хозяева. И не знаю так ли это, но думаю что это он договорился, чтобы сыграла музыка, потому что это очень необычно, когда вы в ресторане фактически вдвоем, и вам двоим играет мини-оркестр!)
4 марта 2020
Замечательная экскурсия по Еревану. Просто влюбленный в свой город и историю своего народа человек. Рассказ был очень эмоциональный, интересный и 4 часа пролетели незаметно. Гурген, спасибо за чудесно проведенный день, за новые знания и приятные эмоции.
2 марта 2020
Это была не экскурсия, а скорее дружеская вечерняя прогулка по Еревану. Хочу отметить, что в Ереване я второй раз. Что-то уже видела сама и знаю, но хотелось именно не энциклопедических знаний, а историй, легенд и фактов от "местного", влюбленного в свой город и страну, с вовлечением в диалог, совместными рассуждениями. Мы смеялись, шутили и время пролетело незаметно. Большое спасибо, Гурген!
28 февраля 2020
Превосходная экскурсия! С погружением в античные времена и переходом к новейшей истории Армении. С изюминками и поразительными для нас открытиями. Восхитила многогранность Еревана, архитектура, отношение к искусству, уклад жизни. Гурген великолепный рассказчик, вы обязательно влюбитесь в Ереван.
25 февраля 2020
Гурген - лучший экскурсовод, которого я видел! При том, что он не профессиональный гид, а это его хобби, становится лишь интересней: он не только рассказывает то, что обычно говорят гиды, но и подает альтернативный материал, свои мысли, всегда акцентируя, что это не подтвержденные данные, а просто его размышления. Увидел человека, настолько влюбленного в свою страну и он всю экскурсию с горящими глазами рассказывал о своей родине. О хороших временах и о непростых. С искренней грустью в глазах. И с неповторимой гордостью, что они прошли через это и живут дальше. Огромное количество информации, но все подано в такой форме, что приятно слушать. Гурген, ты - лучший! Обязательно вернемся в Ереван и обязательно прокатимся по другим экскурсиям с тобой! Роман и еще шестеро друзей!
23 февраля 2020
Экскурсию вела Рубина. экскурсия пешая, около 2-2-15 часов продолжалась. в основном Рубина рассказывала то, что мы проходили мимо. Что-то приходилось спрашивать самим. Часть экскурсии проходила в более удалённом месте, и мы до него добирались на маршрутке. в принципе все ясно и доступно рассказано, но каких-то интересных моментов по истории Еревана и Армении мы не услышали
17 февраля 2020
Гурген интелегентнейший человек, интересный, увлекательный, эмоциональный рассказщик. Кандидат наук кстати)), и при том, что он влюблен в свою страну, экскурсия насыщена научными фактами, глубокими историческими экскурсами и анализами архитектуры, градостроительства, исскуства разных периодов. Однозначно посоветую друзьям!
8 февраля 2020
Гурген Джан, спасибо тебе за этот день, ты помог прикоснуться к тысячелетней истории и культуре Армении, все было замечательно!
Ещё 16 отзывов

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