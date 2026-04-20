26 отзывов оставили туристы

Ереван — город, который придётся по душе каждому. Причин для этого предостаточно, и моя задача — показать основные достопримечательности и объяснить вам, почему столица Армении прекрасна. А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: архитектурой, кухней, отношением к искусству, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Вы побываете возле главного (и крупнейшего в Европе!) арт-пространства — «Каскада» и Центра искусств Гафесчяна

Узнаете, где находится Матенадаран — хранилище древних рукописей Армении

Взглянете на Оперный театр, созданный по проекту архитектора Таманяна

И увидите ансамбль площади Республики с цвето-музыкальными фонтанами

Посмотрите на Северный проспект и мост Победы, а ещё — на Лебединое озеро

А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян

Чем прекрасен Ереван

Я буду ориентироваться на ваши интересы и смогу рассказать не только об увиденных достопримечательностях, но и о разных гранях города.

Мы можем обратить внимание на архитектурные контрасты или вспомнить судьбы знаменитостей с армянскими корнями

Долго говорить о специфике национальной кухни, о традициях армянского застолья и порядке блюд, о кофе по-восточному, сладостях, алкогольных напитках и культуре тостов

Побеседовать об особой любви ереванцев к французской музыке и джазу…

Как я и говорил, у Еревана достаточно изюминок, чтобы очаровать каждого гостя!

Организационные детали