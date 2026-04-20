26 отзывов оставили туристы

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За что полюбить Ереван и его душу

Экскурсия - сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова
Ереван — город, который придётся по душе каждому.

Причин для этого предостаточно, и моя задача — показать основные достопримечательности и объяснить вам, почему столица Армении прекрасна.

А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: архитектурой, кухней, отношением к искусству, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами.
4.9
278 отзывов
За что полюбить Ереван и его душу
За что полюбить Ереван и его душу
За что полюбить Ереван и его душу

Описание экскурсии

  • Вы побываете возле главного (и крупнейшего в Европе!) арт-пространства — «Каскада» и Центра искусств Гафесчяна
  • Узнаете, где находится Матенадаран — хранилище древних рукописей Армении
  • Взглянете на Оперный театр, созданный по проекту архитектора Таманяна
  • И увидите ансамбль площади Республики с цвето-музыкальными фонтанами
  • Посмотрите на Северный проспект и мост Победы, а ещё — на Лебединое озеро
  • А истории Армении и её народа коснёмся у Голубой мечети, памятника «Мать-Армения» и Музея геноцида армян

Чем прекрасен Ереван

Я буду ориентироваться на ваши интересы и смогу рассказать не только об увиденных достопримечательностях, но и о разных гранях города.

  • Мы можем обратить внимание на архитектурные контрасты или вспомнить судьбы знаменитостей с армянскими корнями
  • Долго говорить о специфике национальной кухни, о традициях армянского застолья и порядке блюд, о кофе по-восточному, сладостях, алкогольных напитках и культуре тостов
  • Побеседовать об особой любви ереванцев к французской музыке и джазу…

Как я и говорил, у Еревана достаточно изюминок, чтобы очаровать каждого гостя!

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Ipsum Toyota Camry, Mercedes Viano, Mercedes Sprinter или аналогичном (в зависимости от количества человек), часть — пешком
  • С вами будет надёжный водитель, а также я или другой гид из нашей команды
  • Поездка без гида стоит на €30 дешевле, для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 50), стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в малом центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10043 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 278 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
256
4
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5
А
Дата посещения: 20 апр 2026
Были на индивидуальной обзорной экскурсии За что полюбить Ереван и его душу с Вигеном. Отлично провели время, человек прекрасно знает историю и любит свой город. Узнали много интересных фактов и историй и закончили очень вкусно в кафе во дворе одного из самых старых домов Еревана
Были на индивидуальной обзорной экскурсии За что полюбить Ереван и его душу с Вигеном. Отлично провели
Были на индивидуальной обзорной экскурсии За что полюбить Ереван и его душу с Вигеном. Отлично провели
Были на индивидуальной обзорной экскурсии За что полюбить Ереван и его душу с Вигеном. Отлично провели
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К
Дата посещения: 14 мар 2026
Замечательная экскурсия по Еревану! Прекрасный экскурсовод Жанна, нам было интересно, очень комфортный темп экскурсии, за 3 часа посетили все основные достопримечательности Еревана.
Замечательная экскурсия по Еревану! Прекрасный экскурсовод Жанна, нам было интересно, очень комфортный темп экскурсии, за 3
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Е
Дата посещения: 22 мар 2026
Спасибо большое за экскурсию! Душевно, красиво, исторически интересно, огромное спасибо экскурсоводу Жанне!
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М
Огромное спасибо Николаю за прекрасную экскурсию по Еревану! Нам всё очень понравилось. Николай рассказывал легко, интересно и с большой любовью к городу, было ощущение, будто мы гуляем не просто с
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экскурсоводом, а с хорошим знакомым.

Узнали много интересного об истории, культуре и жизни Еревана, при этом экскурсия совсем не была перегружена сухими фактами. Время пролетело незаметно! Остались очень тёплые впечатления и желание ещё раз вернуться в этот прекрасный город.

Огромное спасибо Николаю за прекрасную экскурсию по Еревану! Нам всё очень понравилось. Николай рассказывал легко, интересно
Огромное спасибо Николаю за прекрасную экскурсию по Еревану! Нам всё очень понравилось. Николай рассказывал легко, интересно
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Наталья
Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно было погулять по центру, узнать историю, посмотреть на достопримечательности. Николай отлично фотографирует и подскажет вкусные места:)
Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно
Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно
Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно
Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно
Мне очень понравилась экскурсия. спасибо организатору Гургену и Николаю - прекрасный гид и рассказчик. Очень интересно
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что прогулка по Еревану оставила у вас приятные впечатления. Николаю обязательно
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передадим ваши добрые слова — он действительно умеет не только увлекательно рассказывать об истории города, но и находить лучшие ракурсы для фото и самые вкусные места. Будем рады новым встречам в Армении! 🇦🇲📸✨

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Н
Великолепная экскурсия! Огромное спасибо, что организовали буквально за полчаса! У нас появилось время, мы написали сюда, созвонились и через 20 минут мы уже разговаривали с экскурсоводом! А машина приехала попозже, как раз подхватила нас посреди ливня.
Увидели прекрасный Ереван, спасались от дождя в машине, все было очень душевно.
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