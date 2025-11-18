Все историко-природные достопримечательности вокруг Гарни, Азатского ущелья.
Описание экскурсииУникальная экскурсия по знаменитым и нераскрытым достопримечательностям вокруг Азатского ущелья и Гарни, с историческими и природными достояниями в горах Хосровского заповедника. Эксклюзивная возможность заехать в закрытый, государственный, царский заповедник Хосрова (4век), к руинам монастыря Авуц Тар (5-18 вв.), с гор Гегамского хребта восхищаться природой, просторами Азатского ущелья. Первая остановка у Азатского водохранилище (ЮНЕСКО), откуда можно любоваться чудным ландшафтом горного хребта и водным зеркалом. Вторая остановка в античной крепости и языческого, эллинистического храма Гарни бога солнца Митри-Мгера (ЮНЕСКО). Следующие остановки нетуристические, малоизвестные, но очень интересные. Красочная церковь Святого Маштоца (4-12века, действующая) и полуразрушенная базилика Хумараванк (4-5 века), которые были построены на местах снесенных языческих храмах. Далее эксклюзивный подъём на спецтранспорте в горы закрытого Хосровского, царского заповедника 4-го века, до руин монастырского комплекса "Авуц Тар" с 5-го века, где была написана и хранилась Евангелия "Вехамор" 7-9 века (Матенадаран-на нем до сих пор приносят торжественную присягу президенты РА) и деревянный крест с резьбой "Всеспасителя" 9 века (хранится в музее Эчмиадзина). Отсюда можно восхищаться красивым видом на просторы, ущелья и с вершины гор любоваться видом на языческий храм Гарни. С гор спустимся в ущелье реки Азат, восхищаться красотой Симфонии камней (Базальтовый орган). Продолжим экскурсию до легендарного, скального монастырского комплекса Гехард или Айриванк с 4-го века (ЮНЕСКО), где хранилась копье сотника Лонгина с 13-го до 18-го веков. В программе предусмотрена остановка для вкусного обеда. Возвращаясь в столицу, по дороге сделаем остановку у смотровой площадки Арки Чаренца, откуда красивый вид на Арарат и на долину. Важная информация: Эксклюзивная экскурсия в горы царского заповедника Хосрова и к монастырю Авуц Тар. Входные билеты и заезд на спецтранспорте в горы заповедника оплачиваются отдельно. С собой нужно взять солнцезащитные средства.
Ежедневно, с 8:30 до 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Азатское водохранилище - ЮНЕСКО
- Крепость-храм Гарни (с 1 тысячелетия до н. э.) - ЮНЕСКО
- Церковь католикоса Святого Маштоца (5-12в.)
- Базилика Хумараванк (4-5вв.)
- Царский Хосровский заповедник (4в.)
- Монастырь Авуц Тар (5-18вв.)
- Симфония камней
- Монастырь Гегард (с 4-13вв.) - ЮНЕСКО
Что включено
- Профессиональные услуги гида, богослов-историк/nКомфортный транспорт с водителем/nМинеральная вода/nСладкие угощения/nИнтернет связь
Что не входит в цену
- Входные билеты:/nСимфония камней - 300 драм 1ч. /nКрепость Гарни - 1500 драм 1ч. /nЦарский заповедник - 3000 драм 1ч. /nСпецтранспорт в горы заповедника - 10000 драм за компанию
- Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, улица Абовяна, д. 2
Завершение: Пункт встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 8:30 до 12:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Эксклюзивная экскурсия в горы царского заповедника Хосрова и к монастырю Авуц Тар
- Входные билеты и заезд на спецтранспорте в горы заповедника оплачиваются отдельно
- С собой нужно взять солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
