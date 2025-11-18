Описание Фото Ответы на вопросы Все историко-природные достопримечательности вокруг Гарни, Азатского ущелья.

Ованнес Ваш гид в Ереване Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно, с 8:30 до 12:00

Описание экскурсии Уникальная экскурсия по знаменитым и нераскрытым достопримечательностям вокруг Азатского ущелья и Гарни, с историческими и природными достояниями в горах Хосровского заповедника. Эксклюзивная возможность заехать в закрытый, государственный, царский заповедник Хосрова (4век), к руинам монастыря Авуц Тар (5-18 вв.), с гор Гегамского хребта восхищаться природой, просторами Азатского ущелья. Первая остановка у Азатского водохранилище (ЮНЕСКО), откуда можно любоваться чудным ландшафтом горного хребта и водным зеркалом. Вторая остановка в античной крепости и языческого, эллинистического храма Гарни бога солнца Митри-Мгера (ЮНЕСКО). Следующие остановки нетуристические, малоизвестные, но очень интересные. Красочная церковь Святого Маштоца (4-12века, действующая) и полуразрушенная базилика Хумараванк (4-5 века), которые были построены на местах снесенных языческих храмах. Далее эксклюзивный подъём на спецтранспорте в горы закрытого Хосровского, царского заповедника 4-го века, до руин монастырского комплекса "Авуц Тар" с 5-го века, где была написана и хранилась Евангелия "Вехамор" 7-9 века (Матенадаран-на нем до сих пор приносят торжественную присягу президенты РА) и деревянный крест с резьбой "Всеспасителя" 9 века (хранится в музее Эчмиадзина). Отсюда можно восхищаться красивым видом на просторы, ущелья и с вершины гор любоваться видом на языческий храм Гарни. С гор спустимся в ущелье реки Азат, восхищаться красотой Симфонии камней (Базальтовый орган). Продолжим экскурсию до легендарного, скального монастырского комплекса Гехард или Айриванк с 4-го века (ЮНЕСКО), где хранилась копье сотника Лонгина с 13-го до 18-го веков. В программе предусмотрена остановка для вкусного обеда. Возвращаясь в столицу, по дороге сделаем остановку у смотровой площадки Арки Чаренца, откуда красивый вид на Арарат и на долину. Важная информация: Эксклюзивная экскурсия в горы царского заповедника Хосрова и к монастырю Авуц Тар. Входные билеты и заезд на спецтранспорте в горы заповедника оплачиваются отдельно. С собой нужно взять солнцезащитные средства.

