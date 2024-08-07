8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: У вашего отеля
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в заповедник —10 евро/чел»
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€190 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный пеший поход: «Водопады Хосровского заповедника»
Начало: По месту проживания
«Хосровский заповедник Хосровский заповедник — это природно-заповедная территория в Армении, расположенная в южной части страны»
Расписание: По запросу туристов
Завтра в 18:00
24 ноя в 09:00
от $210 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
«На территории заповедника есть 102 вида деревьев, 35 видов млекопитающих и пресмыкающихся, 120 видов птиц»
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 августа 2024Отличный треккинг, рекомендую! Организатор предоставил трековые палки и дождевики. Тур провели гид Эрик и водитель Самвел. Вежливые, приятные собеседники. Эрик хорошо знал маршрут, учитывал наши пожелания, уровень подготовки и меры безопасности, время в походе прошло замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Заповедники»
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