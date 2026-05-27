Армения за 7 дней: от столицы до юга. Легенды древности

Этот тур по Армении предназначен для тех, кто ценит комфорт, красивые дороги и глубокие впечатления
Описание тура

Этот тур по Армении - для тех, кто ценит комфорт, красивые дороги и глубокие впечатления. За несколько дней вы увидите топовые достопримечательности страны: древние монастыри, горные панорамы, озёра и ущелья, наполненные светом и воздухом.

В программе — армянские святыни с особой атмосферой тишины и силы, живописные перевалы и дороги, по которым хочется ехать неспешно, наслаждаясь каждым видом. Путешествие проходит на комфортном минивэне в небольшой группе до 7 человек — уютно, спокойно и по-дружески.

Будет вкусно и щедро: национальная кухня, ароматный лаваш, вино и тёплые застолья. Дополнительные дни прилёта и вылета позволят вам провести время в своём ритме — для прогулок, отдыха и шопинга.

Это путешествие про горы, свет, любовь к жизни и впечатления, которые остаются в сердце.

Без необходимости загранпаспорта, по внутреннему своему документу - трансфер из/в аэропорт Еревана.

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Ереван

Встреча в аэропорту с 9:00 до 12:00 — групповая, в указанном временном интервале. Трансфер в гостиницу, заселение и отдых после дороги.

2 день

День духовного наследия

Сегодня вы познакомитесь с группой и нашим гидом. После вкусного завтрака в гостинице вас ждёт поездка к одному из важнейших религиозных и культурных центров Армении — Эчмиадзину. Вы посетите Эчмиадзинский кафедральный собор, церковь Святой Гаяне и руины Звартноца — Храма Бдящих Ангелов. Все три памятника входят в список Всемирного наследия Юнеско. Монастырский комплекс расположен всего в 20 километрах от Еревана, на живописной Араратской равнине. Дорога туда очень красивая, а по пути встречаются уютные местные ресторанчики, где вас вкусно и сытно накормят. Этот день станет началом приятных знакомств, тёплого общения и новых ярких впечатлений.

3 день

День в ритме Еревана

Сегодня вас ждёт знакомство с городом — обзорная пешеходная экскурсия по Еревану в сопровождении гида. Вы прогуляетесь по главным улицам и проспектам столицы, увидите здание Оперы, комплекс Каскад, здание Национального собрания, Площадь Республики и многие другие знаковые места.

Этот день будет насыщен интересными историческими фактами: Еревану более 2000 лет, и у каждого уголка здесь есть своя история. Вечером, по желанию, вы сможете провести время в уютном ресторане в центре города — там всегда вкусно и весело, — либо отправиться на самостоятельную прогулку и прочувствовать вечерний ритм города.

4 день

День духовных святынь и горных вершин

Утром выселение из гостиницы и вы отправляетесь в Горис с ночёвкой. По дороге посетите Хор Вирап — глубокую темницу, откуда открывается один из самых узнаваемых видов Армении: строгий храм из тёплого туфа на фоне величественной библейской горы Арарат.

Далее вас ждёт настоящая жемчужина армянской духовной архитектуры — монастырский комплекс Нораванк, затерянный среди красных скал ущелья. Место удивительное по своей красоте и атмосфере, где история, природа и тишина сливаются воедино. К вечеру прибытие в Горис — один из самых колоритных и культурно значимых городов Армении, любимый путешественниками за свою атмосферу и необычный ландшафт. Заселение в гостиницу и отдых.

5 день

От горных высот к винным традициям

После завтрака вас ждёт одно из самых впечатляющих приключений дня — поездка по знаменитой канатной дороге Крылья Татева, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса. С высоты открываются захватывающие виды на ущелья и горные пейзажи Сюника. В конце маршрута вы посетите Татевский монастырь — выдающийся духовный и архитектурный памятник средневековой Армении.

Далее маршрут продолжится в винодельческий регион Арени, где вас ждёт дегустация местных вин и знакомство с традициями армянского виноделия. Здесь же вы можете пообедать в уютном семейном ресторанчике, где подают домашние блюда из локальных продуктов — вкусно, душевно и по-настоящему по-армянски.

После обеда вы отправитесь обратно в Ереван. По прибытии — заселение в гостиницу и отдых.

6 день

День гармонии природы и древних чудес

Утром вы направляетесь в Гарни — настоящие врата в древность. Здесь вы увидите уникальный языческий храм Гарни, единственный сохранившийся памятник эллинистической эпохи на территории Армении.

Далее вас ждёт удивительное творение природы — Симфония камней: базальтовые колонны причудливой формы, словно созданные рукой архитектора.

Завершением дня станет посещение одного из самых известных и красивых водоёмов мира — высокогорного озера Севан, с его лазурной гладью, свежим горным воздухом и ощущением простора и спокойствия.

7 день

Прощание с Арменией, возвращение домой

Трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в гостиницах (с завтраками): г. Ереван - 5 ночей, г. Горис - 1 ночь
  • Экскурсионное сопровождение гида по программе
  • Дегустация на винном заводе Арени
Что не входит в цену
  • Питание - обеды, ужины
  • Входные билеты (Симфония камней, Гарни, Татевская канатная дорога)
О чём нужно знать до поездки

Мы собираем небольшие компании (до 7 человек) и сопровождаем на протяжении всей поездки — без спешки, с вниманием к деталям и живой атмосферой. Передвигаемся в одном составе: одна машина и один водитель-гид на всё время. Без пересадок, без смены людей — формат ближе к поездке в кругу знакомых, чем к массовым экскурсиям. Вы заранее знаете, с кем поедете, и всё проходит спокойно и слаженно.

Почему выбирают этот формат:

— небольшая группа и комфортный темп

— понятная организация без лишней суеты

— сочетание поездок и свободного времени

— локации, куда редко заезжают большие группы

— местная кухня, дегустации и атмосферные места

— контраст впечатлений: от динамичного Еревана к спокойному, уютному Горису

Пожелания к путешественнику

Что важно взять с собой и помнить в туре:

Удобную обувь для прогулок по старинным улочкам и подъёмов к панорамным точкам

Солнцезащитные очки и головной убор в солнечную погоду

Лёгкую куртку или накидку для горных районов

Фотоаппарат или телефон с хорошей памятью для ярких кадров

Хорошее настроение и готовность к новым впечатлениям

И главное — всегда оставайтесь на связи с организатором и гидом. Все вопросы, пожелания и нюансы лучше обсуждать сразу — мы рядом и всегда готовы помочь.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Надежда
Надежда — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я вместе с командой организую авторские туры в Грузию. Это не массовые автобусные поездки, а тёплые путешествия в небольших группах, где важно не “успеть всё”, а прочувствовать страну. Грузию я люблю с
читать дальшеуменьшить

детства — особенно Тбилиси. Это город с особой энергетикой, к которому невозможно остаться равнодушным. Наша команда — коренные тбилисцы. Они знают страну не по путеводителям, а по памяти детства, семейным историям и личному опыту. Мы покажем не только известные места, но и живую, настоящую Грузию. Наши туры подойдут вам, если: — вы любите горы и историю — хотите путешествовать без суеты — цените комфорт и душевную атмосферу — любите вкусную еду, вино и новые знакомства Мы создаём поездки, после которых остаётся не просто фото в телефоне, а тёплое ощущение, что вы были “своими”.

