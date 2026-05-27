Описание тура
Этот тур по Армении - для тех, кто ценит комфорт, красивые дороги и глубокие впечатления. За несколько дней вы увидите топовые достопримечательности страны: древние монастыри, горные панорамы, озёра и ущелья, наполненные светом и воздухом.
В программе — армянские святыни с особой атмосферой тишины и силы, живописные перевалы и дороги, по которым хочется ехать неспешно, наслаждаясь каждым видом. Путешествие проходит на комфортном минивэне в небольшой группе до 7 человек — уютно, спокойно и по-дружески.
Будет вкусно и щедро: национальная кухня, ароматный лаваш, вино и тёплые застолья. Дополнительные дни прилёта и вылета позволят вам провести время в своём ритме — для прогулок, отдыха и шопинга.
Это путешествие про горы, свет, любовь к жизни и впечатления, которые остаются в сердце.
Без необходимости загранпаспорта, по внутреннему своему документу - трансфер из/в аэропорт Еревана.
Программа тура по дням
Здравствуй, Ереван
Встреча в аэропорту с 9:00 до 12:00 — групповая, в указанном временном интервале. Трансфер в гостиницу, заселение и отдых после дороги.
День духовного наследия
Сегодня вы познакомитесь с группой и нашим гидом. После вкусного завтрака в гостинице вас ждёт поездка к одному из важнейших религиозных и культурных центров Армении — Эчмиадзину. Вы посетите Эчмиадзинский кафедральный собор, церковь Святой Гаяне и руины Звартноца — Храма Бдящих Ангелов. Все три памятника входят в список Всемирного наследия Юнеско. Монастырский комплекс расположен всего в 20 километрах от Еревана, на живописной Араратской равнине. Дорога туда очень красивая, а по пути встречаются уютные местные ресторанчики, где вас вкусно и сытно накормят. Этот день станет началом приятных знакомств, тёплого общения и новых ярких впечатлений.
День в ритме Еревана
Сегодня вас ждёт знакомство с городом — обзорная пешеходная экскурсия по Еревану в сопровождении гида. Вы прогуляетесь по главным улицам и проспектам столицы, увидите здание Оперы, комплекс Каскад, здание Национального собрания, Площадь Республики и многие другие знаковые места.
Этот день будет насыщен интересными историческими фактами: Еревану более 2000 лет, и у каждого уголка здесь есть своя история. Вечером, по желанию, вы сможете провести время в уютном ресторане в центре города — там всегда вкусно и весело, — либо отправиться на самостоятельную прогулку и прочувствовать вечерний ритм города.
День духовных святынь и горных вершин
Утром выселение из гостиницы и вы отправляетесь в Горис с ночёвкой. По дороге посетите Хор Вирап — глубокую темницу, откуда открывается один из самых узнаваемых видов Армении: строгий храм из тёплого туфа на фоне величественной библейской горы Арарат.
Далее вас ждёт настоящая жемчужина армянской духовной архитектуры — монастырский комплекс Нораванк, затерянный среди красных скал ущелья. Место удивительное по своей красоте и атмосфере, где история, природа и тишина сливаются воедино. К вечеру прибытие в Горис — один из самых колоритных и культурно значимых городов Армении, любимый путешественниками за свою атмосферу и необычный ландшафт. Заселение в гостиницу и отдых.
От горных высот к винным традициям
После завтрака вас ждёт одно из самых впечатляющих приключений дня — поездка по знаменитой канатной дороге Крылья Татева, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса. С высоты открываются захватывающие виды на ущелья и горные пейзажи Сюника. В конце маршрута вы посетите Татевский монастырь — выдающийся духовный и архитектурный памятник средневековой Армении.
Далее маршрут продолжится в винодельческий регион Арени, где вас ждёт дегустация местных вин и знакомство с традициями армянского виноделия. Здесь же вы можете пообедать в уютном семейном ресторанчике, где подают домашние блюда из локальных продуктов — вкусно, душевно и по-настоящему по-армянски.
После обеда вы отправитесь обратно в Ереван. По прибытии — заселение в гостиницу и отдых.
День гармонии природы и древних чудес
Утром вы направляетесь в Гарни — настоящие врата в древность. Здесь вы увидите уникальный языческий храм Гарни, единственный сохранившийся памятник эллинистической эпохи на территории Армении.
Далее вас ждёт удивительное творение природы — Симфония камней: базальтовые колонны причудливой формы, словно созданные рукой архитектора.
Завершением дня станет посещение одного из самых известных и красивых водоёмов мира — высокогорного озера Севан, с его лазурной гладью, свежим горным воздухом и ощущением простора и спокойствия.
Прощание с Арменией, возвращение домой
Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в гостиницах (с завтраками): г. Ереван - 5 ночей, г. Горис - 1 ночь
- Экскурсионное сопровождение гида по программе
- Дегустация на винном заводе Арени
Что не входит в цену
- Питание - обеды, ужины
- Входные билеты (Симфония камней, Гарни, Татевская канатная дорога)
О чём нужно знать до поездки
Мы собираем небольшие компании (до 7 человек) и сопровождаем на протяжении всей поездки — без спешки, с вниманием к деталям и живой атмосферой. Передвигаемся в одном составе: одна машина и один водитель-гид на всё время. Без пересадок, без смены людей — формат ближе к поездке в кругу знакомых, чем к массовым экскурсиям. Вы заранее знаете, с кем поедете, и всё проходит спокойно и слаженно.
Почему выбирают этот формат:
— небольшая группа и комфортный темп
— понятная организация без лишней суеты
— сочетание поездок и свободного времени
— локации, куда редко заезжают большие группы
— местная кухня, дегустации и атмосферные места
— контраст впечатлений: от динамичного Еревана к спокойному, уютному Горису
Пожелания к путешественнику
Что важно взять с собой и помнить в туре:
Удобную обувь для прогулок по старинным улочкам и подъёмов к панорамным точкам
Солнцезащитные очки и головной убор в солнечную погоду
Лёгкую куртку или накидку для горных районов
Фотоаппарат или телефон с хорошей памятью для ярких кадров
Хорошее настроение и готовность к новым впечатлениям
И главное — всегда оставайтесь на связи с организатором и гидом. Все вопросы, пожелания и нюансы лучше обсуждать сразу — мы рядом и всегда готовы помочь.