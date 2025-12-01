Рекомендуется взять тёплую одежду, удобную обувь для треккинга (подойдут кроссовки с протектором), дождевик, запасную обувь и солнцезащитный крем. Связь будет доступна почти на всём протяжении маршрута.

Питание. Включены завтраки в местах проживания и один деревенский обед в селе Срашен. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Путешествие проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Toyota Alphard, Nissan Quest и других моделях аналогичного класса. По маршруту используется внедорожник для подъёма на гору Хуступ.

Возраст участников. 10-68.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, с лёгкими прогулками до 15 км в день. На отдельных участках используется внедорожник. Максимальная высота — 3200 метров над уровнем моря. Специальная подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Указанная цена действительна для групп до 4 участников; для групп от 5 человек стоимость рассчитывается индивидуально. Для групп 1–2 человек возможны персональные условия.