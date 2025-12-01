Вас
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять тёплую одежду, удобную обувь для треккинга (подойдут кроссовки с протектором), дождевик, запасную обувь и солнцезащитный крем. Связь будет доступна почти на всём протяжении маршрута.
Питание. Включены завтраки в местах проживания и один деревенский обед в селе Срашен. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Путешествие проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Toyota Alphard, Nissan Quest и других моделях аналогичного класса. По маршруту используется внедорожник для подъёма на гору Хуступ.
Возраст участников. 10-68.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, с лёгкими прогулками до 15 км в день. На отдельных участках используется внедорожник. Максимальная высота — 3200 метров над уровнем моря. Специальная подготовка не требуется.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Указанная цена действительна для групп до 4 участников; для групп от 5 человек стоимость рассчитывается индивидуально. Для групп 1–2 человек возможны персональные условия.
Программа тура по дням
Араратская долина, Арени, Хндзореск и Татев
Мы начнём путешествие с посещения монастыря Хор Вирап, откуда открывается один из самых близких и впечатляющих видов на гору Арарат. Далее проедем через всю Араратскую долину и перевал, чтобы спуститься в село Арени. Здесь нас ждёт осмотр уникальной Пещеры Птиц, где археологи нашли древнейшие свидетельства виноделия, и посещение небольшой винодельни с дегустацией местных напитков.
После обеда в городе Вайк мы продолжим путь к пещерному городу Хндзореск с подвесным мостом над живописным ущельем. Завершением дня станет подъём по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире «Крылья Татева» и посещение монастыря Татев.
Ночёвка в селе Татев в гостевом доме.
Алидзорская крепость, монастырь Ваганаванк и Мегри
После завтрака отправимся в сторону города Капан. В окрестностях осмотрим одну из самых известных крепостей Армении — Алидзорскую, а также монастырь Ваганаванк, который был важным духовным центром южного региона.
Далее нас ждёт дорога через живописный Мегринский перевал к границе с Ираном. Прибудем в Мегри — аутентичный городок с особенной архитектурой и колоритом, прогуляемся по двум историческим кварталам, Старому и Новому.
Завершим день в посёлке Шишкерт у подножья горы Хуступ, где вечером разместимся в гостевом доме и подготовимся к ночному восхождению.
Восхождение на гору Хуступ и город Капан
Ночью начнётся подъём на гору Хуступ. Основную часть пути мы преодолеем на внедорожнике, а финальный участок пройдём пешком, чтобы встретить рассвет на вершине. После возвращения в гостевой дом в Шишкерте будет время для отдыха. Затем отправимся в село Срашен, где нас ждёт домашний деревенский обед у местного жителя. Вечером вернёмся в город Капан и прогуляемся по его улицам.
Ночёвка в Капане.
Водопад Шаки и монастырь Нораванк
В заключительный день нашего путешествия по пути в Ереван мы посетим водопад Шаки и монастырь Нораванк, расположенный среди живописных красных скал.
После этого вернёмся в столицу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты, включая канатную дорогу «Крылья Татева»
- Джиппинг на гору Хуступ
- Дегустация вина в Арени
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽