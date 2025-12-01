Мои заказы

Южная Армения только для вас: мини-тур по впечатляющим локациям с подъёмом на гору Хуступ

Полюбоваться Араратской долиной, заглянуть в пещерный город и увидеть Нораванк
Вы отправитесь в путешествие по югу Армении, где за 4 дня увидите величие монастыря Хор Вирап с видом на Арарат и посетите пещеру в Арени с её древними тайнами виноделия.

Вас
читать дальше

ждёт дегустация местных вин и прогулка по пещерному городу Хндзореску с подвесным мостом над ущельем. Подниметесь по канатной дороге «Крылья Татева» и восхититесь красотой монастыря Татев.

Далее маршрут приведёт к крепости Алидзор и монастырю Ваганаванк, а в Мегри вы прогуляетесь по старым и новым кварталам города у самой границы с Ираном. Кульминацией станет ночной подъём на гору Хуступ, где рассвет на вершине подарит неповторимые виды.

После отдыха в гостевом доме отправитесь на деревенский обед в селе Срашен и завершите путешествие прогулкой по Капану. В финальный день осмотрите водопад Шаки и монастырь Нораванк среди красных скал.

Южная Армения только для вас: мини-тур по впечатляющим локациям с подъёмом на гору Хуступ

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять тёплую одежду, удобную обувь для треккинга (подойдут кроссовки с протектором), дождевик, запасную обувь и солнцезащитный крем. Связь будет доступна почти на всём протяжении маршрута.

Питание. Включены завтраки в местах проживания и один деревенский обед в селе Срашен. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Путешествие проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Toyota Alphard, Nissan Quest и других моделях аналогичного класса. По маршруту используется внедорожник для подъёма на гору Хуступ.

Возраст участников. 10-68.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, с лёгкими прогулками до 15 км в день. На отдельных участках используется внедорожник. Максимальная высота — 3200 метров над уровнем моря. Специальная подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Указанная цена действительна для групп до 4 участников; для групп от 5 человек стоимость рассчитывается индивидуально. Для групп 1–2 человек возможны персональные условия.

Программа тура по дням

1 день

Араратская долина, Арени, Хндзореск и Татев

Мы начнём путешествие с посещения монастыря Хор Вирап, откуда открывается один из самых близких и впечатляющих видов на гору Арарат. Далее проедем через всю Араратскую долину и перевал, чтобы спуститься в село Арени. Здесь нас ждёт осмотр уникальной Пещеры Птиц, где археологи нашли древнейшие свидетельства виноделия, и посещение небольшой винодельни с дегустацией местных напитков.

После обеда в городе Вайк мы продолжим путь к пещерному городу Хндзореск с подвесным мостом над живописным ущельем. Завершением дня станет подъём по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире «Крылья Татева» и посещение монастыря Татев.

Ночёвка в селе Татев в гостевом доме.

Араратская долина, Арени, Хндзореск и ТатевАраратская долина, Арени, Хндзореск и ТатевАраратская долина, Арени, Хндзореск и ТатевАраратская долина, Арени, Хндзореск и ТатевАраратская долина, Арени, Хндзореск и ТатевАраратская долина, Арени, Хндзореск и Татев
2 день

Алидзорская крепость, монастырь Ваганаванк и Мегри

После завтрака отправимся в сторону города Капан. В окрестностях осмотрим одну из самых известных крепостей Армении — Алидзорскую, а также монастырь Ваганаванк, который был важным духовным центром южного региона.

Далее нас ждёт дорога через живописный Мегринский перевал к границе с Ираном. Прибудем в Мегри — аутентичный городок с особенной архитектурой и колоритом, прогуляемся по двум историческим кварталам, Старому и Новому.

Завершим день в посёлке Шишкерт у подножья горы Хуступ, где вечером разместимся в гостевом доме и подготовимся к ночному восхождению.

Алидзорская крепость, монастырь Ваганаванк и МегриАлидзорская крепость, монастырь Ваганаванк и МегриАлидзорская крепость, монастырь Ваганаванк и Мегри
3 день

Восхождение на гору Хуступ и город Капан

Ночью начнётся подъём на гору Хуступ. Основную часть пути мы преодолеем на внедорожнике, а финальный участок пройдём пешком, чтобы встретить рассвет на вершине. После возвращения в гостевой дом в Шишкерте будет время для отдыха. Затем отправимся в село Срашен, где нас ждёт домашний деревенский обед у местного жителя. Вечером вернёмся в город Капан и прогуляемся по его улицам.

Ночёвка в Капане.

Восхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город КапанВосхождение на гору Хуступ и город Капан
4 день

Водопад Шаки и монастырь Нораванк

В заключительный день нашего путешествия по пути в Ереван мы посетим водопад Шаки и монастырь Нораванк, расположенный среди живописных красных скал.

После этого вернёмся в столицу.

Водопад Шаки и монастырь НораванкВодопад Шаки и монастырь НораванкВодопад Шаки и монастырь Нораванк

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты, включая канатную дорогу «Крылья Татева»
  • Джиппинг на гору Хуступ
  • Дегустация вина в Арени
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Еревана или другой адрес по договорённости, 8:00
Завершение: Аэропорта Еревана/в городе, точный адрес по договорённости, 21:00. Возможно другое время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 182 туристов
Наша команда одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас все гибко, идем
читать дальше

на встречу любым пожеланиям гостей. Наши экскурсии мы проводим в формате путешествий, без жестких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
4 дня
5 отзывов
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
51 000 ₽ за человека
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
2 дня
8 отзывов
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
Прокатиться на «Крыльях Татева», увидеть Хор Вирап на фоне Арарата и Нораванк среди красных скал
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
74 000 ₽ за человека
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
На машине
3 дня
3 отзыва
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Увидеть десяток лучших локаций, попробовать вино и проснуться с эффектным видом за окном
Начало: Г. Ереван, в первой половине дня, место и время об...
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
45 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана