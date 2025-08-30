Мои заказы

Армения с необычного ракурса и с комфортом на джипах

Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Путешествие на внедорожниках с комфортом и в маленькой компании по Армении — идеальный вариант для тех, кто не любит людные места и при этом мечтает увидеть Ереван, армянские горы, водопады
и древние монастыри, попробовать хорошее вино, хаш, долму, знаменитую лепёшку с зеленью. Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам.

Закат на самом крупном озере Кавказа, прогулка над ущельем по подвесному мосту, гончарный мастер-класс и армянская Швейцария — лишь малая часть всех впечатлений. Вместе мы увидим известные места с необычного ракурса и доедем в труднодоступные точки. А ещё сможем по дороге останавливаться там, где захотим!

5
15 отзывов
Ближайшие даты:
25
дек5
янв11
янв17
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.

Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня, чай и кофе в дороге. Обедать и ужинать будем в традиционных ресторанах и кафе с оплатой по чеку.

Возраст участников. 9+

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Ереван, Гарни и Гегард с необычного ракурса

Встреча в аэропорту Еревана до 12:00.

Всё путешествие мы будем передвигаться на внедорожниках Land Cruiser с опытным водителем. С комфортом познакомимся с настоящей Арменией, увидим труднодоступные места в маленькой и уютной компании единомышленников. По желанию добавим экстрим. Мы сможем остановиться по дороге, где захотим, сделать фото, прокатиться по горным склонам. С вами будет не просто гид, а местный друг, который расскажет о своей любимой стране и учтёт все пожелания.

После заселения в отель – обзорная пешая экскурсия по столице Армении с посещением главных достопримечательностей. Отметим приезд в одном из лучших ресторанов Еревана.

Затем на внедорожниках доедем до недоступных для большинства туристов мест и сделаем фотографии на высоте среди шикарных пейзажей. Увидим языческий храм Гарни с мозаичным полом и скальный монастырь Гегард. Спустимся в ущелье к уникальному природному явлению «Симфония камней». Шестиугольные базальтовые столбы высотой до 50 метров напоминают орган. Осмотрим всё в комфортном темпе.

Армения славится своей кухней и вином – вечером вас ждёт традиционный ужин с дегустацией.

2 день

Нораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и Арарат

Сытный завтрак перед новыми впечатлениями.

Сегодня вы увидите церковь Нораванк в красных скалах. Посмотрите на неё с разных точек. Отправитесь на встречу с самой высокой вершиной Армянского нагорья — Араратом. Подойдёте к нему на максимально близкое расстояние. Посетите монастырь Хор Вирап, главную святыню страны. Здесь годы томился Григорий Просветитель, первый католикос всех армян.

Наше путешествие продолжается. Погуляем у Спандарянского водохранилища и в древнем мегалитическом комплексе Зорац-Карер (или Караундж). Археологический памятник состоит из множества больших стоячих камней с идеально круглыми отверстиями в верхней части. По одной из версий, через них в древности люди наблюдали за восходом и заходом Солнца, такая своеобразная обсерватория. А возраст комплекса может достигать 6000 лет.

Остановимся на ночь в необычной гостинице недалеко от посёлка Татев среди гор на 2 ночи.

3 день

Самая длинная подвесная дорога в мире и монастырь Татев

Каждое утро бы встречать с таким пейзажем за окном! Завтрак с видом на горы.

Сегодня вы пролетите над ущельем по самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. «Крылья Татева» длиной почти 6 км! Книга рекордов Гиннесса подтверждает, что это, к тому же, самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире. Отважные и бесстрашные могут пройтись по подвесному мосту или покататься на зиплайне.

Посмотрим внутри и снаружи на 2 важных монастыря Армении: Сисаван с древнейшими памятниками Раннего Средневековья и Татев. Последний буквально нависает, словно охраняя его. Будет много времени, чтобы погулять, пофотографироваться и просто насладиться природой и архитектурой.

4 день

От Селимского перевала к озеру Севан

После завтрака выезжаем из гостиницы. Нас ждёт особенный маршрут — живописная дорога Селимского перевала.

Вы увидите караван-сарай, где проходил Великий Шёлковый путь, горные перевалы, захватывающие виды, водопад Джермук и Севан, нашу конечную точку на сегодня. Это самое большое озеро на Кавказе и второе по величине в мире. На скалистом мысе западного берега расположен монастырь 9 века Айраванк, менее популярное место у путешественников. Здесь обычно малолюдно и уединённо. А мы и ищем подобные локации, передающие реальную Армению, а не только туристическую.

Порадуем себя вкусным обедом со свежепойманной рыбой. Последнюю ночь проведём у озера Севан в уютной аутентичной гостинице. Встретим закат и поделимся впечатлениями у костра.

5 день

Древние монастыри и армянская Швейцария

Беззаботное утро у переливающегося разными оттенками озера на высоте 1900 метров над уровнем моря. Разве не прекрасная идея? Советуем встать пораньше и встретить рассвет в этом удивительном месте, которое выбирает сам президент Армении: совсем недалеко от нас находится его летняя резиденция.

После завтрака посетим монастырский комплекс Севанаванк. На внедорожниках доедем до курортного городка, местной Швейцарии – Дилижана, где вас ждут старинная архитектура и приятные улочки, леса, озёра, горы. А как легко здесь дышится! Сделаем общее фото с памятником героям комедии «Мимино». Посмотрим на заповедное место – Агарцинское ущелье с древним монастырём.

Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане и обед в одном из ресторанов армянской кухни.

Пора возвращаться в Ереван. Ориентировочное прибытие в город в 16:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Завтраки
  • Чай и кофе в дороге
  • Все переезды по маршруту на автомобиле с водителем
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ереван и обратно
  • Обеды и ужины, алкоголь
  • Зиплайн в 3-й день
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
Завершение: Ереван, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 274 туристов
Приехал в Сочи сразу после Олимпиады и влюбился в это место — не остаться здесь было невозможно! Мой девиз по жизни «притворись местным и путешествуй!». С нашей командой гидов вы
погрузитесь в сердце региона, увидите лучшее, изучите самое интересное и попробуете все самое вкусное. Мы организуем для вас путешествие вашей мечты по Абхазии и Армении. Море впечатлений и океан эмоций обеспечены! Провели сотни экскурсий для гостей нашего города. Ждем вас круглый год.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Елена
Елена
30 авг 2025
Всем привет.
На днях вернулись с тура по Армении.
Это для меня первое путешествие такого рода (когда в компании незнакомых людей путешествие на машине по стране).
Ну, во первых, я восхищена душевностью принимающей
стороны.
Бесспорно, изюминкой были авторские точки маршрута, которых нет в стандартных турах.
Александр всё организовал на высшем уровне, удалось расслабиться и полностью погрузиться в путешествие.
Местная кухня, дегустации, атмосферные обеды в необычных местах, интересные истории, погружения в традиции, необычные отели, где можно сегодня проснуться в старинном замке, завтра в глемпинге в горах под звёздным небом… млечный путь отдельный уровень кайфа.
Благодаря отменной организации тура,Армения нас встретила ООООЧЕНЬ гостеприимно.
Планируем и дальше путешествовать именно с этим организатором туров.
Благодарность от сердца.

Y
Yana
9 авг 2025
Смело могу рекомендовать данную программу, было душевно, тепло, интересно. Маршрут строился, исходя из наших предпочтений, Александр очень внимателен к деталям.

Армения прекрасная страна, с красивой природой, вкусной едой и великолепным гостеприимством.
Елена
Елена
28 окт 2024
Ездили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехала с ожиданием, что страна довольно однообразна по природе и архитектуре. Этот миф развеялся в
первые же дни поездки. Александр показал нам очень разнообразную Армению с разными горами, храмами, водопадом, озером и даже вулканом! Программа была насыщена разными локациями, при этом мы не сильно уставали, утром было время на спокойное пробуждение и завтрак, а вечером мы не очень поздно возвращались в отель. За поездку мы сменили 4 отеля и все они были запоминающиеся и с изюминкой. Особенно отель Elegis в горах, советую не экономить и согласиться на улучшенный номер, если будет такая возможность)
Будьте готовы, что погода в горах очень переменчива, мы застали и солнце, и снег, и дождь. Рекомендую взять одежду на разные погодные условия и быть готовыми, что маршрут может меняться по ходу путешествия. Мы, например, из-за снега не смогли проехать к храму Татев и прокатиться там на канатной дороге, а также посмотреть пещерный город, но ехать туда в снег и дождь было просто небезопасно.
Отдельно отмечу армянское гостеприимство, все люди были очень открыты и готовы много рассказать нам о своей стране и культуре. Ну и конечно еда - ее было очень много и очень вкусно)
В нашей группе было всего 3 человека, возможно иногда не хватало времени побыть вдвоем, однако в такой маленькой группе конечно же есть свои плюсы - легко организоваться, вы никого не ждете на локациях, тур получается очень гибкий.
В итоге организацией тура я довольна, точно хочется вернуться в Ереван и еще раз насладиться этой гостеприимной страной)

Татьяна
Татьяна
24 окт 2024
Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура: нет толпы туристов, есть возможность спокойно насладиться каждой локацией, никто не подгоняет, тур не
расписан по минутам. Это, скорее, поездка в компании друзей. Александр опытный гид и водитель, для которого безопасность гостей в приоритете. Для Армении это важно, учитывая манеру езды горячих армянских парней, сплошные серпантины и качество дорог в не туристических местах. Погода в горах не предсказуема, поэтому могут быть изменения программы тура, к этому надо быть готовым. У нас не получилось посетить Татев, так как выпал снег и это было не безопасно. Но, зато, Александр отвез нас на вершину вулкана, который не входил в программу и это было незабываемо! Несмотря на то, что я приехала одна, стоимость тура осталась такая же, как при двухместном размещении, но везде у меня был отдельный номер. Про средства размещения - отдельная тема. Каждая ночь проходила в разных локациях и каждая имела свою изюминку. Это и глэмпинг в горах, и "деревня" на берегу Севана и даже зАмок в Горисе! Все номера с собственными санузлами и феном (для девочек это важно)) Если вам нравятся нестандартные маршруты, горы, природа во всех её проявлениях, древние храмы, бесподобная армянская кухня от местных жителей, тогда вам точно понравится этот тур! Только обязательно берите с собой теплые вещи. Если в Ереване+20, в горах может идти снег. Завидую тем, кто поедет в Армению первый раз, Александр влюбит вас в эту страну!

Анастасия
Анастасия
20 окт 2024
Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор!
Шикарная природа, гостеприимные люди, вкусная еда, богатое историческое наследие- это все про Армению!
Спасибо огромное Александру. Вы проявили себя как профессиональный организатор, так и экскурсовод. И сделали всё, чтобы тур был комфортный для каждого участника! А нам оставалось лишь наслаждаться путешествием)
Спасибо большое, это было прекрасно)
О
Оксана
19 окт 2024
Тур 14-18 октября 2024 прошел хорошо, на 4! Не было комфорта отелей 4-5 звезд, но присутствовали интересные локации и не туристические места. Александр не экскурсовод, но прекрасный организатор. Поэтому будьте готовы сами читать информацию до посещения локации, а во время пребывания наслаждаться видами. Советую брать теплые вещи, непродуваемые куртки, дождевики, не помешают термостельки.
A
Alexander
9 окт 2024
Мы никогда не были в Армении. На сайте нас заинтересовал маршрут предложенный Александром и мы не ошиблись в нашем выборе. Первый день - знакомство с Ереваном. Архитектурно центр напоминает Европейские
образцы - монументальная площадь Республики, площадь Свободы с театром Оперы и балета, правительственные здания, поющие фонтаны. Здания отделаны розовым туфом, поэтому можно назвать Ереван розовым городом. Прекрасен и архитектурный комплекс Каскад, рассмотрению которого можно посвятить и целый день, но нас интересовала Армения ее древняя история и природа. И так… Переночевав в шикарном отеле(все отели были забронированны Александром заранее), позавтракав в дружеской атмосфере мы отправились в путешествие. Итогом нашего путешествия стала любовь. Любовь к природе, к древней культуре Армении и теплым, расположением к гостям жителей этой страны. Александр так построил маршрут, что несмотря на массу впечатлений мы не уставали. Монастыри сменялись, горными пейзажами, вкуснейшими обедами. Мы никогда никуда не спешили, поэтому могли сколько угодно получать наслаждение от тех мест, которые поражали воображение или захватывали дух. Горный воздух можно пить. Я только в Армении поняла смысл этих слов. Горы успокаивают, от них идет какая то особая энергетика. Не хочется суетиться. Александр очень спокойный и доброжелательный человек. Он рассказывает самое необходимое и важное, чтобы это можно было запомнить, а не загрузиться цифрами и фактами так, что все смешается в голове. Вечером мы размещались в отелях с интересным и стильным дизайном, шикарным видом из окна,ужинали в ресторанах, где ели блюда национальной кухни, которые заказывали исходя из собственных предпочтений. Завтрак был предусмотрен, но и он никогда не оставлял нас разочарованными или голодными. Отели были все разные и уезжая из них в новое путешествие оставалось чувство, что туда вновь хочется вернуться. Длинные переезды по перевалам проходили совершенно незамеченными. Впечатляла красота за окном, атмосферу же в машине создавал Александр. Мы пели, рассказывали анекдоты, делились фактами из собственной жизни. В конце пути мы расстались с нашими попутчиками, как с близкими друзьями и мечтой о новом путешествии в той же компании и с Александром. Путешествие так продумано, что за 4 дня мы успели многое посмотреть. Вот просто перечень мест, которые мы посетили. Монастыри Хор Вирап, Нораванк,Татевский, Гарни, пещерный монастырь Гегард, встречали рассвет на озере Севан,посетили город Дилижан, где установлен памятник известному по фильму Мимино артисту Фрунзику Мкртчяну, пещерный город Хндзореск в котором люди жили до 1976г., частный завод по производству вина, пекарню, где пекут лаваш по старинным традициям в дровянном тандыре, любовались снежными вершинами горы Арарат, ущельями горы Арагац, фотографировались на фоне необыкновенного природного памятника Симфония камней, который состоит из огромных парадоксально симметричных шестиугольных базальтовых колон потрясающих воображение. Может быть, перечисляя места, которые мы посетили я что то и забыла, но все это осталось в фотографиях, воспоминаниях и в благодарности к Александру, который и организовал для нас это путешествие. Хочется сказать - до новых встреч Армения!

Е
Екатерина
23 сен 2024
Это было увлекательное путешествие!!! Столько эмоций, впечатлений, красоты и разнообразиямы успели увидеть за эти 5 дней с Александром. Останавливались в интересных отелях. Интересное экскурсионное сопровождение. Красивые фото и видео от Александра. Комфортное передвижение. В общем впечатлений море!!! Всем советую тур с Александром, не пожелеете! Пять дней прошли на одном дыхании.
Сергей
Сергей
9 июн 2024
Вот и закончился 5 дневный восхитительный тур по Армении. Пожалуй, это лучший тур в котором я вообще участвовал. Это было прекрасно, чудесно и незабываемо. По ощущениям тур длился недели две,
потому что столько эмоций, локаций, фотографий невозможно было сделать за 5 дней. Но это реально всё длилось 5 дней!
Маршрут построен безупречно, отели просто великолепны:) Это величественные виды, комфорт и гостеприимство Армении. А главное - каждый отель уникален и не похож на остальные!
Отдельно хочется отметить что Александр станет для вас не просто гидом, но и хорошим другом. Следующее путешествие подобного формата будет конечно же с Сашей! Спасибо тебе за этот тур!

Людмила
Людмила
6 июн 2024
Выбрали тур с Александром, по двум причинам:
1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости;
2) мы беспокоились за безопасность путешествия, искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль.
В результате своим выбором
довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой.

Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона.

В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

Т
Татьяна
1 ноя 2023
Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал необычные ракурсы. Очень хорошим был его выбор отелей - это
были все живописные места.
Но пять дней- это мало, лучше возьмите для этой программы большее количество дней -нам не хватало времени на то, чтобы насладиться каждым местом и городом, в гостиницы приезжали уже вечером, а темнеет здесь рано.
Александр в ключевых местах нанимал для нас гидов, но вам стоит также самостоятельно изучить информацию о местах, которые вы посетите, нам информации не хватило.
Было приятно, что Александр доброжелателен, пунктуален и точен, совершенно не было никаких накладок, хорошее вождение, удобная и чистая машина.

Виктор
Виктор
23 окт 2023
Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и любит путешествовать! Посмотреть страну в которую приехал и наслаждаться красивыми видами!!! За 5 дней проехали почти всю Армению, каждый день новые локации, это круто!!!
Пять из пяти!!!!
СОВЕТУЮ!!!
Игорь
Игорь
15 окт 2023
Добрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного и очень красивые виды. Армения очень живописная страна и к сожалению за 5 дней не получиться увидеть всё, чем может поделиться с вами природа. В туре хорошие локации и места ночёвок. Комфортное перемещение на Лэнд Крузер 200.
Е
Екатерина
13 сен 2023
Это была чудесная поездка! Спасибо! Нам все очень понравилось! Павел чудесный проводник, в машине было очень комфортно повсюду передвигаться. За столь короткое время удалось очень много где побывать - и потрясающие пейзажи, и уютное размещение, и экстрим. Каждый день было живописно, интересно и вкусно:)
Ольга
Ольга
11 июл 2023
Всем привет!
Спешу поделиться эмоциями и впечатлениями от незабываемого индивидуального тура «недоступная Армения на джипах» с Александром. Поехали на ДР дочери (14 лет), на 5 дней 03.-07.07.23, переживали, чтобы понравилось, в
итоге зашло на 10+🤟.
1. Комфортное передвижение на Toyota Land Cruiser,
2. вкусные рестораны/ кафе, кухня очень понравилась, при чем европейские блюда готовят на отлично.
3. Сменили 4 отеля. Все атмосферные, видовые (горы, скалы), очень впечатляет, завораживает. Для любителей начать утро с чашечкой кофе /чая / фреша … и насладиться потрясающим видом, в данном случае на скалы над обрывом - самый кайф.
4. Сами бы мы никогда не увидели столько мест и не прокатились бы по кратеру вулкана (мы были там одни). Зип Лайн из 4 дорожек над ущельем, мы все прокатились и подросток наш тоже - адреналин зашкаливает. Канатная дорога, водопад (обойти его тоже экстрим 🤣, но по желанию, можно у подножия постоять). Посетили частный сад с яблоками, абрикосами, виноградником… хозяин встречал, угощал. конечно же, увидели достопримечательности (в описании тура все как есть).
Впечатлений набрались море. Никогда раньше не брали подобные индивидуальные туры, колоссальная разница с групповыми (когда « семеро ждут одного» либо хочется где-то задержаться, но нужно бежать к автобусу, заезженные туристические кафе/ рестики…) совсем другие впечатление о стране и эмоции!!!
Очень рекомендую!!!

