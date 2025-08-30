Описание тура
Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.
Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.
В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.
Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня, чай и кофе в дороге. Обедать и ужинать будем в традиционных ресторанах и кафе с оплатой по чеку.
Возраст участников. 9+
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Ереван, Гарни и Гегард с необычного ракурса
Встреча в аэропорту Еревана до 12:00.
Всё путешествие мы будем передвигаться на внедорожниках Land Cruiser с опытным водителем. С комфортом познакомимся с настоящей Арменией, увидим труднодоступные места в маленькой и уютной компании единомышленников. По желанию добавим экстрим. Мы сможем остановиться по дороге, где захотим, сделать фото, прокатиться по горным склонам. С вами будет не просто гид, а местный друг, который расскажет о своей любимой стране и учтёт все пожелания.
После заселения в отель – обзорная пешая экскурсия по столице Армении с посещением главных достопримечательностей. Отметим приезд в одном из лучших ресторанов Еревана.
Затем на внедорожниках доедем до недоступных для большинства туристов мест и сделаем фотографии на высоте среди шикарных пейзажей. Увидим языческий храм Гарни с мозаичным полом и скальный монастырь Гегард. Спустимся в ущелье к уникальному природному явлению «Симфония камней». Шестиугольные базальтовые столбы высотой до 50 метров напоминают орган. Осмотрим всё в комфортном темпе.
Армения славится своей кухней и вином – вечером вас ждёт традиционный ужин с дегустацией.
Нораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и Арарат
Сытный завтрак перед новыми впечатлениями.
Сегодня вы увидите церковь Нораванк в красных скалах. Посмотрите на неё с разных точек. Отправитесь на встречу с самой высокой вершиной Армянского нагорья — Араратом. Подойдёте к нему на максимально близкое расстояние. Посетите монастырь Хор Вирап, главную святыню страны. Здесь годы томился Григорий Просветитель, первый католикос всех армян.
Наше путешествие продолжается. Погуляем у Спандарянского водохранилища и в древнем мегалитическом комплексе Зорац-Карер (или Караундж). Археологический памятник состоит из множества больших стоячих камней с идеально круглыми отверстиями в верхней части. По одной из версий, через них в древности люди наблюдали за восходом и заходом Солнца, такая своеобразная обсерватория. А возраст комплекса может достигать 6000 лет.
Остановимся на ночь в необычной гостинице недалеко от посёлка Татев среди гор на 2 ночи.
Самая длинная подвесная дорога в мире и монастырь Татев
Каждое утро бы встречать с таким пейзажем за окном! Завтрак с видом на горы.
Сегодня вы пролетите над ущельем по самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. «Крылья Татева» длиной почти 6 км! Книга рекордов Гиннесса подтверждает, что это, к тому же, самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире. Отважные и бесстрашные могут пройтись по подвесному мосту или покататься на зиплайне.
Посмотрим внутри и снаружи на 2 важных монастыря Армении: Сисаван с древнейшими памятниками Раннего Средневековья и Татев. Последний буквально нависает, словно охраняя его. Будет много времени, чтобы погулять, пофотографироваться и просто насладиться природой и архитектурой.
От Селимского перевала к озеру Севан
После завтрака выезжаем из гостиницы. Нас ждёт особенный маршрут — живописная дорога Селимского перевала.
Вы увидите караван-сарай, где проходил Великий Шёлковый путь, горные перевалы, захватывающие виды, водопад Джермук и Севан, нашу конечную точку на сегодня. Это самое большое озеро на Кавказе и второе по величине в мире. На скалистом мысе западного берега расположен монастырь 9 века Айраванк, менее популярное место у путешественников. Здесь обычно малолюдно и уединённо. А мы и ищем подобные локации, передающие реальную Армению, а не только туристическую.
Порадуем себя вкусным обедом со свежепойманной рыбой. Последнюю ночь проведём у озера Севан в уютной аутентичной гостинице. Встретим закат и поделимся впечатлениями у костра.
Древние монастыри и армянская Швейцария
Беззаботное утро у переливающегося разными оттенками озера на высоте 1900 метров над уровнем моря. Разве не прекрасная идея? Советуем встать пораньше и встретить рассвет в этом удивительном месте, которое выбирает сам президент Армении: совсем недалеко от нас находится его летняя резиденция.
После завтрака посетим монастырский комплекс Севанаванк. На внедорожниках доедем до курортного городка, местной Швейцарии – Дилижана, где вас ждут старинная архитектура и приятные улочки, леса, озёра, горы. А как легко здесь дышится! Сделаем общее фото с памятником героям комедии «Мимино». Посмотрим на заповедное место – Агарцинское ущелье с древним монастырём.
Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане и обед в одном из ресторанов армянской кухни.
Пора возвращаться в Ереван. Ориентировочное прибытие в город в 16:00.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
78 000 ₽
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Завтраки
- Чай и кофе в дороге
- Все переезды по маршруту на автомобиле с водителем
- Сопровождение гидом
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Ереван и обратно
- Обеды и ужины, алкоголь
- Зиплайн в 3-й день
- 1-местное размещение
На днях вернулись с тура по Армении.
Это для меня первое путешествие такого рода (когда в компании незнакомых людей путешествие на машине по стране).
Ну, во первых, я восхищена душевностью принимающей
Армения прекрасная страна, с красивой природой, вкусной едой и великолепным гостеприимством.
Шикарная природа, гостеприимные люди, вкусная еда, богатое историческое наследие- это все про Армению!
Спасибо огромное Александру. Вы проявили себя как профессиональный организатор, так и экскурсовод. И сделали всё, чтобы тур был комфортный для каждого участника! А нам оставалось лишь наслаждаться путешествием)
Спасибо большое, это было прекрасно)
1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости;
2) мы беспокоились за безопасность путешествия, искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль.
В результате своим выбором
Пять из пяти!!!!
СОВЕТУЮ!!!
Спешу поделиться эмоциями и впечатлениями от незабываемого индивидуального тура «недоступная Армения на джипах» с Александром. Поехали на ДР дочери (14 лет), на 5 дней 03.-07.07.23, переживали, чтобы понравилось