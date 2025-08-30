читать дальше

образцы - монументальная площадь Республики, площадь Свободы с театром Оперы и балета, правительственные здания, поющие фонтаны. Здания отделаны розовым туфом, поэтому можно назвать Ереван розовым городом. Прекрасен и архитектурный комплекс Каскад, рассмотрению которого можно посвятить и целый день, но нас интересовала Армения ее древняя история и природа. И так… Переночевав в шикарном отеле(все отели были забронированны Александром заранее), позавтракав в дружеской атмосфере мы отправились в путешествие. Итогом нашего путешествия стала любовь. Любовь к природе, к древней культуре Армении и теплым, расположением к гостям жителей этой страны. Александр так построил маршрут, что несмотря на массу впечатлений мы не уставали. Монастыри сменялись, горными пейзажами, вкуснейшими обедами. Мы никогда никуда не спешили, поэтому могли сколько угодно получать наслаждение от тех мест, которые поражали воображение или захватывали дух. Горный воздух можно пить. Я только в Армении поняла смысл этих слов. Горы успокаивают, от них идет какая то особая энергетика. Не хочется суетиться. Александр очень спокойный и доброжелательный человек. Он рассказывает самое необходимое и важное, чтобы это можно было запомнить, а не загрузиться цифрами и фактами так, что все смешается в голове. Вечером мы размещались в отелях с интересным и стильным дизайном, шикарным видом из окна,ужинали в ресторанах, где ели блюда национальной кухни, которые заказывали исходя из собственных предпочтений. Завтрак был предусмотрен, но и он никогда не оставлял нас разочарованными или голодными. Отели были все разные и уезжая из них в новое путешествие оставалось чувство, что туда вновь хочется вернуться. Длинные переезды по перевалам проходили совершенно незамеченными. Впечатляла красота за окном, атмосферу же в машине создавал Александр. Мы пели, рассказывали анекдоты, делились фактами из собственной жизни. В конце пути мы расстались с нашими попутчиками, как с близкими друзьями и мечтой о новом путешествии в той же компании и с Александром. Путешествие так продумано, что за 4 дня мы успели многое посмотреть. Вот просто перечень мест, которые мы посетили. Монастыри Хор Вирап, Нораванк,Татевский, Гарни, пещерный монастырь Гегард, встречали рассвет на озере Севан,посетили город Дилижан, где установлен памятник известному по фильму Мимино артисту Фрунзику Мкртчяну, пещерный город Хндзореск в котором люди жили до 1976г., частный завод по производству вина, пекарню, где пекут лаваш по старинным традициям в дровянном тандыре, любовались снежными вершинами горы Арарат, ущельями горы Арагац, фотографировались на фоне необыкновенного природного памятника Симфония камней, который состоит из огромных парадоксально симметричных шестиугольных базальтовых колон потрясающих воображение. Может быть, перечисляя места, которые мы посетили я что то и забыла, но все это осталось в фотографиях, воспоминаниях и в благодарности к Александру, который и организовал для нас это путешествие. Хочется сказать - до новых встреч Армения!