Описание тура
Армения - страна открытой души с невероятным гостеприимством, край величественных гор и средневековых монастырей, земля, помнящая Великий потоп и закат древних цивилизаций.
Помимо основных дат туров, мы также предлагаем нашим гостям Индивидуальные туры под удобные вам даты пребывания в Армении! Это может быть как 1-дневная программа с экскурсией, так и комплексная программа на любое количество дней!
Вас ждёт идеально сбалансированный групповой тур с элементами гастротура, вкусной еды будет много), вы максимально близко познакомитесь с Арменией, с её историческим и культурным наследием.
- Такого вкусного шашлыка вы ещё не пробовали, вы насладитесь разнообразием национальной армянской кухни
- Продегустируете вкуснейшего вина, знаменитого армянского коньяка
- Побываете в древних храмах и местах силы среди Величественных гор
- Прогуляетесь по набережной Армянского моря.
При группе от 4-х человек идёт дополнительная скидка на тур!
Вас ожидает множество сюрпризов!
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, Знакомство, Вечерняя прогулка
- Каждого гостя мы встречаем в аэропорту Еревана (Звартноц).
- Знакомство с группой.
- Далее вас ждёт трансфер в отель в центре города, размещение в отеле.
- Вечерняя прогулка, экскурсия по Еревану.
- Ночь в Ереване.
Хор Вирап, Пещера Арени, Нораванк, Татев
Сегодня, после завтрака, вас ждёт путешествие на юг Армении.
Мы с вами отправимся к подножию легендарной горы Арарат, в пределах государственных границ Армении конечно, в монастырь Хор Вирап.
После заедем в пещеру Арени, где недавно были найдены предметы 6 тыс летней давности.
Далее вы отправитесь к одному из красивейших монастырей Армении Нораванку, окруженному отвесными красными скалами.
Далее держим путь посреди красивейших гор в сторону Татева.
Ночь в Татеве.
Татев, Караван-Сарай, Озеро Севан, Дилижан
Хорошо позавтракав, мы с вами отправимся на Сигнальную башню, где открываются великолепная панорама на Воротанское ущелье.
Далее мы с вами посетим средневековый Татевский монастырь, бесподобное место, на протяжении столетий остается важнейшим духовным центром, являлся крупнейшим университетом в Средневековой Армении.
Далее отправляемся в сторону Армянского моря, добравшись до туда вкусно пообедаем и насладимся видом на озеро Севан.
По пути посетим знаменитый Караван сарай, где открываются великолепные виды.
Последняя точка на сегодня курортный город Дилижан, с чистейшим горным воздухом.
Ночь в Дилижане.
Гарни, Симфония Камней, Гегард
Сегодня вас ожидает насыщенный день. После завтрака группа отправится в путь.
В начале сфотографируемся у Арки Чаренца
Далее посетим древний храм Гарни - единственный сохранившийся памятник эпохи язычества и эллинизма в Армении.
После вас ожидает природная Симфония камней, уникальный ансамбль.
Также заедем в монастырь Гегард - уникальное сооружение в скалах, находится под защитой Юнеско.
После возвращаемся в Ереван.
Ночь в Ереване.
Агарцин, Гошаванк, Джухтакванк, Севанаванк, Ереван
Позавтракав в отеле, вы отправитесь по окрестностям Дилижана.
Отправимся в заповедную территорию в средневековый монастырь Гошаванк.
Далее одна из главных достопримечательностей севера Армении - монастырь Агарцин.
Также сегодня вас ждёт прогулка до древнего храма Джухтанкванк, далее отправляемся в сторону Еревана.
По пути заедем в монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове у подножия озера Севан.
Ночь в Ереване.
Время в Ереване, Сборы, Трансфер в аэропорт
Сегодня завершается наша Кругосветка по Армении.
В свободное время до вылета вы можете закупиться сувенирами, взять чего-нибудь вкусного с собой.
Далее сборы и трансфер в аэропорт.
Уверен, что после насыщенного путешествия по Армении, эта страна навсегда останется в вашем сердце.
Желающие могут остаться в Армении и продолжить свой отдых.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Продуманная программа тура
- Проживание в отелях (2-х местное размещение)
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта и обратно в аэропорт
- Трансферы по программе (легковая машина, либо минивэн с кондиционером) на протяжении всего маршрута
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Посещение национальных парков и всех достопримечательностей на маршруте
- Помощь в поиске выгодного авиабилета
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Личные расходы, сувениры, чаевые
- Медицинская страховка путешественника
- Алкоголь
Пожелания к путешественнику
В нашем туре размещение в отеле номера - двухместное, также семейный вариант, за дополнительную плату возможно одноместное размещение