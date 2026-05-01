Мои заказы

Кругосветка по загадочной Армении

Армения - страна открытой души с невероятным гостеприимством
Кругосветка по загадочной АрменииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кругосветка по загадочной АрменииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кругосветка по загадочной АрменииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Армения - страна открытой души с невероятным гостеприимством, край величественных гор и средневековых монастырей, земля, помнящая Великий потоп и закат древних цивилизаций.

Помимо основных дат туров, мы также предлагаем нашим гостям Индивидуальные туры под удобные вам даты пребывания в Армении! Это может быть как 1-дневная программа с экскурсией, так и комплексная программа на любое количество дней!

Вас ждёт идеально сбалансированный групповой тур с элементами гастротура, вкусной еды будет много), вы максимально близко познакомитесь с Арменией, с её историческим и культурным наследием.

  • Такого вкусного шашлыка вы ещё не пробовали, вы насладитесь разнообразием национальной армянской кухни
  • Продегустируете вкуснейшего вина, знаменитого армянского коньяка
  • Побываете в древних храмах и местах силы среди Величественных гор
  • Прогуляетесь по набережной Армянского моря.

При группе от 4-х человек идёт дополнительная скидка на тур!

Вас ожидает множество сюрпризов!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, Знакомство, Вечерняя прогулка

  • Каждого гостя мы встречаем в аэропорту Еревана (Звартноц).
  • Знакомство с группой.
  • Далее вас ждёт трансфер в отель в центре города, размещение в отеле.
  • Вечерняя прогулка, экскурсия по Еревану.
  • Ночь в Ереване.
Встреча в аэропорту, Знакомство, Вечерняя прогулкаВстреча в аэропорту, Знакомство, Вечерняя прогулкаВстреча в аэропорту, Знакомство, Вечерняя прогулка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хор Вирап, Пещера Арени, Нораванк, Татев

  • Сегодня, после завтрака, вас ждёт путешествие на юг Армении.

  • Мы с вами отправимся к подножию легендарной горы Арарат, в пределах государственных границ Армении конечно, в монастырь Хор Вирап.

  • После заедем в пещеру Арени, где недавно были найдены предметы 6 тыс летней давности.

  • Далее вы отправитесь к одному из красивейших монастырей Армении Нораванку, окруженному отвесными красными скалами.

  • Далее держим путь посреди красивейших гор в сторону Татева.

  • Ночь в Татеве.

Хор Вирап, Пещера Арени, Нораванк, ТатевХор Вирап, Пещера Арени, Нораванк, ТатевХор Вирап, Пещера Арени, Нораванк, Татев
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Татев, Караван-Сарай, Озеро Севан, Дилижан

  • Хорошо позавтракав, мы с вами отправимся на Сигнальную башню, где открываются великолепная панорама на Воротанское ущелье.

  • Далее мы с вами посетим средневековый Татевский монастырь, бесподобное место, на протяжении столетий остается важнейшим духовным центром, являлся крупнейшим университетом в Средневековой Армении.

  • Далее отправляемся в сторону Армянского моря, добравшись до туда вкусно пообедаем и насладимся видом на озеро Севан.

  • По пути посетим знаменитый Караван сарай, где открываются великолепные виды.

  • Последняя точка на сегодня курортный город Дилижан, с чистейшим горным воздухом.

  • Ночь в Дилижане.

Татев, Караван-Сарай, Озеро Севан, ДилижанТатев, Караван-Сарай, Озеро Севан, ДилижанТатев, Караван-Сарай, Озеро Севан, Дилижан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Гарни, Симфония Камней, Гегард

  • Сегодня вас ожидает насыщенный день. После завтрака группа отправится в путь.

  • В начале сфотографируемся у Арки Чаренца

  • Далее посетим древний храм Гарни - единственный сохранившийся памятник эпохи язычества и эллинизма в Армении.

  • После вас ожидает природная Симфония камней, уникальный ансамбль.

  • Также заедем в монастырь Гегард - уникальное сооружение в скалах, находится под защитой Юнеско.

  • После возвращаемся в Ереван.

  • Ночь в Ереване.

Гарни, Симфония Камней, ГегардГарни, Симфония Камней, ГегардГарни, Симфония Камней, Гегард
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Агарцин, Гошаванк, Джухтакванк, Севанаванк, Ереван

  • Позавтракав в отеле, вы отправитесь по окрестностям Дилижана.

  • Отправимся в заповедную территорию в средневековый монастырь Гошаванк.

  • Далее одна из главных достопримечательностей севера Армении - монастырь Агарцин.

  • Также сегодня вас ждёт прогулка до древнего храма Джухтанкванк, далее отправляемся в сторону Еревана.

  • По пути заедем в монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове у подножия озера Севан.

  • Ночь в Ереване.

Агарцин, Гошаванк, Джухтакванк, Севанаванк, ЕреванАгарцин, Гошаванк, Джухтакванк, Севанаванк, ЕреванАгарцин, Гошаванк, Джухтакванк, Севанаванк, Ереван
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Время в Ереване, Сборы, Трансфер в аэропорт

  • Сегодня завершается наша Кругосветка по Армении.

  • В свободное время до вылета вы можете закупиться сувенирами, взять чего-нибудь вкусного с собой.

  • Далее сборы и трансфер в аэропорт.

  • Уверен, что после насыщенного путешествия по Армении, эта страна навсегда останется в вашем сердце.

  • Желающие могут остаться в Армении и продолжить свой отдых.

Время в Ереване, Сборы, Трансфер в аэропортВремя в Ереване, Сборы, Трансфер в аэропортВремя в Ереване, Сборы, Трансфер в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Продуманная программа тура
  • Проживание в отелях (2-х местное размещение)
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта и обратно в аэропорт
  • Трансферы по программе (легковая машина, либо минивэн с кондиционером) на протяжении всего маршрута
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Посещение национальных парков и всех достопримечательностей на маршруте
  • Помощь в поиске выгодного авиабилета
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Личные расходы, сувениры, чаевые
  • Медицинская страховка путешественника
  • Алкоголь
Пожелания к путешественнику

В нашем туре размещение в отеле номера - двухместное, также семейный вариант, за дополнительную плату возможно одноместное размещение

Визы
Виза не нужна, загран паспорт необязателен, въезд в страну возможен с внутренним паспортом Рф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Камиль
Камиль — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, путешественник, давай знакомиться! Меня зовут Камиль, путешествия - это моя страсть и главное дело жизни, я путешественник со стажем, объездил 23 страны, 70% из этих стран посетил самостоятельно, и точно
читать дальшеуменьшить

знаю, как сделать путешествие мега интересным, насыщенным и драйвовым! Организовываю Авторские туры в несколько стран, основные направления - страны Азии и СНГ. Готов поделиться ценностью, чтобы ваше путешествие стало одним из лучших и незабываемым! Формат авторского тура - мини-группа из 6-10 человек, для максимального комфорта, с заботой 24/7 к каждому участнику. Ваш ждёт погружение в традиции и культуру выбранной страны, свобода и приключение, драйв и заряд энергией! Присоединяйтесь, очень ждём вас!

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры на «Кругосветка по загадочной Армении»

Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
На машине
8 дней
-
10%
1 отзыв
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
29 мая в 08:00
5 июн в 08:00
$1030$1144 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
6 июн в 10:00
20 июн в 10:00
$530 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
2 июн в 08:00
11 июл в 08:00
$1200 за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
На машине
7 дней
-
10%
2 отзыва
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
20 сен в 09:30
1 ноя в 09:45
80 910 ₽89 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
от 65 000 ₽ за человека