Авторские туры на 6 дней в Ереван

Найдено 9 туров в категории «6-дневные туры» в Ереване, цены от 296 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Шестидневный тур по Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Шесть ярких дней в Армении
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500 за человека
Рождество и Пасха в первой христианской стране
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
296 за человека
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
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    наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)

  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • И
    Ирина
    30 сентября 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
  • А
    Анна
    30 апреля 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
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    в горах и возле озера Севан. Надо отметить, что группа набралась небольшая, так как не самый сезон, но это и было прекрасным)! И маршрут, и комфорт, и гид, который возился с нами, как с детьми, были замечательными! Возле озера Севан ночевали в очень атмосферном отеле «Лаваш» с видом и прямым выходом к озеру (в нескольких метрах). В это время еще немного туристов, что добавляло прелести путешествию. Арсен, наш гид, стоит отдельных благодарностей. Всегда старался, чтобы нам было комфортно, ничего не навязывал, всегда спрашивал, что бы нам хотелось, как нам будет удобнее, лучше. Наш тур по программе заканчивался раньше на день, чем наше пребывание в Армении. При этом Арсен до самого нашего отъезда был на связи, помогал сориентироваться в Ереване, помогал с экскурсиями и постоянно интересовался, все ли у нас в порядке, не нужна ли его помощь. В целом программа путешествия организована на отлично, проживание в комфортных отелях с красивыми видами, хороший маршрут и все самое интересное в Армении за несколько дней в хорошей компании)

  • Л
    Ляйсан
    23 октября 2022
    Шестидневный тур по Армении
    Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
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    Все программа продумана до мелочей. Очень деликатно и четко решались любые вопросы. А как вкусно нас кормили - не передать словами. Однозначно именно благодаря организации Армения оставила неизгладимые впечатления

  • О
    Ольга
    29 сентября 2022
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Выбрали с мамой данный маршрут, т к, во-первых, никогда не были в Армении, во - вторых очень интересно он описан
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    у организатора. Маршрут интересный, не перегруженный информацией. Не уставали от поездки. Прекрасный гид и водитель Ваграм, всегда нам помогал, очень щедрый, гостеприимный. Благодаря ему мы отведали местные напитки, все нам подсказывал. В первый день с нами работала гид Маша, отлично прогулялись с ней по Еревану, показала нам местные ресторанчики, поведала, что стоит обязательно попробовать. В общем, рекомендую Армению, этот тур и этих гидов!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «6-дневные туры»

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  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
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