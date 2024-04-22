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20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€296 за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ЮЮлия22 апреля 2024Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ИИрина30 сентября 2023Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
- ААнна30 апреля 2023Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
- ЛЛяйсан23 октября 2022Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
- ООльга29 сентября 2022Выбрали с мамой данный маршрут, т к, во-первых, никогда не были в Армении, во - вторых очень интересно он описан
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «6-дневные туры»
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