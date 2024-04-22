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в горах и возле озера Севан. Надо отметить, что группа набралась небольшая, так как не самый сезон, но это и было прекрасным)! И маршрут, и комфорт, и гид, который возился с нами, как с детьми, были замечательными! Возле озера Севан ночевали в очень атмосферном отеле «Лаваш» с видом и прямым выходом к озеру (в нескольких метрах). В это время еще немного туристов, что добавляло прелести путешествию. Арсен, наш гид, стоит отдельных благодарностей. Всегда старался, чтобы нам было комфортно, ничего не навязывал, всегда спрашивал, что бы нам хотелось, как нам будет удобнее, лучше. Наш тур по программе заканчивался раньше на день, чем наше пребывание в Армении. При этом Арсен до самого нашего отъезда был на связи, помогал сориентироваться в Ереване, помогал с экскурсиями и постоянно интересовался, все ли у нас в порядке, не нужна ли его помощь. В целом программа путешествия организована на отлично, проживание в комфортных отелях с красивыми видами, хороший маршрут и все самое интересное в Армении за несколько дней в хорошей компании)